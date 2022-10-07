Обзор Dunobil Washer Basic. Недорогая беспроводная мойка высокого давления

В недалеком прошлом мойки высокого давления встречались только в специализированных сервисах или в дорогих загородных домах. Они требовали не только серьезных финансовых вложений, но и организации доступа к магистральному водопроводу и электричеству. Изучаемая сегодня мойка высокого давления Dunobil Washer Basic лишена всех этих недостатков, позволяя помыть машину в удалении от дома, привести в порядок садовый инвентарь и навести порядок на участке.

Dunobil Washer Basic

Приобрести ее можно за 9990 рублей.

Комплектация

Мойка и комплектующие поставляются упакованными в пластиковый кейс, который будет полезен и для дальнейшей эксплуатации.

Dunobil Washer Basic

Комплект включает основной блок, аккумулятор, зарядный блок питания, разбрызгиватель Basic, пенообразователь, гибкий шланг со съемным фильтром, быстросъемное крепление, документацию.

Dunobil Washer Basic

Dunobil Washer Basic обзор

Внешний вид

Корпус мойки выполнен из ударопрочного пластика. В оформлении используется сочетание черного и оранжевого.

Dunobil Washer Basic

Внешние поверхности матовые. Они не подвержены загрязнению следами пальцев и попавшая на них грязь или следы моющего средства легко удаляются влажной тканью.

Dunobil Washer Basic

Ручка с пистолетным хватом, в ее основании механическая кнопка. Такое исполнение оптимально, для подачи воды или остановки работы не требуется изменение хвата.

Dunobil Washer Basic

На нижней стороне расположен фитинг для быстросъемного коннектора. Помимо комплектного гибкого шланга можно подключить садовый шланг, используя централизованное водоснабжение.

Dunobil Washer Basic

В комплекте владелец Dunobil Washer Basic получает гибкий шланг длиной 5 метров. Для безопасного забора воды из емкости есть съемный механический фильтр, металлическую решетку которого можно будет промывать в дальнейшем.

Dunobil Washer Basic

На лицевой стороне коннектор для насадки-разбрызгивателя Basic. Выполнена она из пластика черного цвета. На конце ее механический регулятор, с помощью которого можно менять степень разбрызгивания струи.

Dunobil Washer Basic

Также мойка комплектуется пенообразователем. Состоит из емкости и съемного разбрызгивателя.

Dunobil Washer Basic

Собирается и разбирается интуитивно. Все места соединения с запасом по прочности.

Тесты

Забор воды Dunobil Washer Basic может вести с любой емкости, например, ведра или питьевой 5-литровой бутылки. Оснащается помпой, выполненной из металла. Она создает давление до 14 бар. Как показала практика эксплуатации, давление создается стабильно высоким.

Dunobil Washer Basic

Поэтому для того, чтобы провести процедуру мойки, нет необходимости иметь постоянный доступ не только к розетке, но и магистральному водопроводу. В качестве воды подойдет накопленная в дождевой бочке или набранная на источнике в поле. Отдельно отметим возможность использования теплой воды с температурой 40 градусов, так можно будет сбить лед зимой.

Dunobil Washer Basic

В сравнении с «керхером», нет ограничений по удалению от уличного крана на участке. Как итог, работать с ней удобнее. Мы его за время эксплуатации использовали для мойки фасада дома и садового инвентаря. С помощью него же подготовили к зимнему хранению велосипед и мотоцикл.

Dunobil Washer Basic

Давайте рассмотрим пример мойки автомобиля с помощью нее. Первым шагом размешали автошампунь в емкости пенообразователя. Налили в ведро воды. Покрыли кузов машины пеной и дали время на отмокание грязи. Дальше с помощью насадки очистили кузов от грязи и пены. Создаваемый напор воды позволяет сбивать и засохшую грязь. В целом же на полную мойку автомобиля в кузове седан хватало 2 ведра воды.

Dunobil Washer Basic

Dunobil Washer Basic

При этом заряда аккумулятора хватит на два полных цикла. Комплектуется эта мойка съемным аккумулятором с емкостью 3000 мАч 24В.

Dunobil Washer Basic

Итоги

Dunobil Washer Basic – недорогая беспроводная мойка высокого давления. Легкий вес и мобильность, забор воды из емкости или магистрального водопровода, высокое давление, хорошие показатели автономной работы, съемный аккумулятор, защитный кейс в комплекте.
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