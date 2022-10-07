Обзор Dunobil Washer Basic. Недорогая беспроводная мойка высокого давления

Приобрести ее можно за 9990 рублей.
Комплект включает основной блок, аккумулятор, зарядный блок питания, разбрызгиватель Basic, пенообразователь, гибкий шланг со съемным фильтром, быстросъемное крепление, документацию.
Внешние поверхности матовые. Они не подвержены загрязнению следами пальцев и попавшая на них грязь или следы моющего средства легко удаляются влажной тканью.
Ручка с пистолетным хватом, в ее основании механическая кнопка. Такое исполнение оптимально, для подачи воды или остановки работы не требуется изменение хвата.
На нижней стороне расположен фитинг для быстросъемного коннектора. Помимо комплектного гибкого шланга можно подключить садовый шланг, используя централизованное водоснабжение.
В комплекте владелец Dunobil Washer Basic получает гибкий шланг длиной 5 метров. Для безопасного забора воды из емкости есть съемный механический фильтр, металлическую решетку которого можно будет промывать в дальнейшем.
На лицевой стороне коннектор для насадки-разбрызгивателя Basic. Выполнена она из пластика черного цвета. На конце ее механический регулятор, с помощью которого можно менять степень разбрызгивания струи.
Также мойка комплектуется пенообразователем. Состоит из емкости и съемного разбрызгивателя.
Собирается и разбирается интуитивно. Все места соединения с запасом по прочности.
Поэтому для того, чтобы провести процедуру мойки, нет необходимости иметь постоянный доступ не только к розетке, но и магистральному водопроводу. В качестве воды подойдет накопленная в дождевой бочке или набранная на источнике в поле. Отдельно отметим возможность использования теплой воды с температурой 40 градусов, так можно будет сбить лед зимой.
В сравнении с «керхером», нет ограничений по удалению от уличного крана на участке. Как итог, работать с ней удобнее. Мы его за время эксплуатации использовали для мойки фасада дома и садового инвентаря. С помощью него же подготовили к зимнему хранению велосипед и мотоцикл.
Давайте рассмотрим пример мойки автомобиля с помощью нее. Первым шагом размешали автошампунь в емкости пенообразователя. Налили в ведро воды. Покрыли кузов машины пеной и дали время на отмокание грязи. Дальше с помощью насадки очистили кузов от грязи и пены. Создаваемый напор воды позволяет сбивать и засохшую грязь. В целом же на полную мойку автомобиля в кузове седан хватало 2 ведра воды.
При этом заряда аккумулятора хватит на два полных цикла. Комплектуется эта мойка съемным аккумулятором с емкостью 3000 мАч 24В.