Обзор Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock (10DAC8501). Премиальная док-станция

Интерфейс Thunderbolt получил широкое распространение не только на устройствах экосистемы Apple, но и на Windows ноутбуках. Так Thunderbolt 3 увеличил максимальную пропускную способность до 5 ГБ/с, позволив подключать сразу два монитора 4К, а также USB накопители и периферию. Весомым плюсом является использование разъема типа USB Type-C, получившего распространение на разных типах устройств.

Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock

Тестируемая сегодня док-станция Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock предлагает расширенный набор интерфейсов. Данная модель стала улучшенной версией Elgato Thunderbolt 3, были добавлены дополнительные порты USB, повышена скорость обмена данными, помимо этого два слота под карты памяти и спаренный аудиоразъем.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением устройства и данными по характеристикам. Внутри комплектующие распределены по отдельным отсекам. Комплект включает двухсторонний USB-C кабель, два вида питающих кабелей, блок питания, руководство пользователя.

Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock

Внешний вид

Выполнен в корпусе с низким профилем. Его можно будет разместить как рядом с ноутбуком, так и в основании ножки моноблока.

Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock

Уделено большое внимание дизайну. Это неудивительно с учетом того, что продукт ориентирован на использование в паре с Apple устройствами.

Основу составляет анодированный алюминиевый сплав со шлифованным покрытием. Цельный лист с закругленными боковыми гранями. Разъемы распределены у Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock по двум граням. На лицевой панели это слоты под карты памяти формата microSD и SD, спаренный аудиоразъем и два полноразмерных USB 3.1 gen.1.

Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock

На внутренней панели гнездо под блок питания. Комплектный 20V 8.5A сопровождается двумя видами кабелей, отличия между которыми в типе вилки.

Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock

DisplayPort, четыре USB-C, выход под наушники или акустику и гигабитный RJ-45. Разъемы USB-С промаркированы: два из них стандарта USB 3.2 gen.2, два ThunderBolt 3. Один из них с подачей питания, будет полезен при подключении планшета или ноутбука.

Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock

На основании четыре прорезиненные ножки, обеспечивающие устойчивое размещение на ровной поверхности.

Тесты

Для работы док-станция Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock не требует установки драйвера или программного обеспечения. Определяется автоматически, настройки не требует. Интерфейс Thunderbolt 3 поддерживается на разных платформах. Мы использовали ее с MacBook, ноутбуком Lenovo Yoga и планшетом Android.

Рассмотрим детальнее опыт с ноутбуком Windows. Подключается устройство к ней с помощью двухстороннего USB-C кабеля. Весомым преимуществом является отсутствие необходимости подавать дополнительно питание на ноутбук. Зарядка будет идти через док-станцию тем же кабелем.

С помощью нее можно подключить два монитора 4К. Один из них через DisplayPort, второй через USB-C (Thunderbolt 3). Для одного монитора разрешение может быть повышено до 5К.

К USB-разъемам подключаем аксессуары, внешние накопители и периферию. С учетом того, что современные модели имеют ограниченное количество USB, эта док-станция эффективно решает этот вопрос. Для примера приведем замеры скорости подключенной USB 3.1 gen.1 флешки.

Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock

Два вида карт памяти для переноса отснятых фото и видеофайлов. Поддерживается актуальный UHS II с высокими скоростями обмена данными.

Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock

Гигабитный RJ-45 позволит разгрузить роутер дома или в офисе, а также заметно повысить скорость доступа.

Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock

Итоги

Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock – док-станция для ноутбука, моноблока, планшета и ПК, предлагающая хороший набор портов и разъемов. Корпус из металла, высокие скорости работы с данными, поддержка двух мониторов, проводной доступ в сеть, дизайн в духе Apple. К минусам отнесем стоимость.
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