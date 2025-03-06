Блок питания для Slim Desktop. Обзор и тесты Formula BTFX 400W

Корпуса типа Slim Desktop позволяют в очень компактном формате собрать рабочую систему, например, в качестве рабочей станции домой или в офис, а в некоторых сеттингах даже и под игры. Такой формат накладывает свои ограничения на подбор компонентов, это материнские платы microITX, а блоки питания TFX. Тестируемый сегодня Formula BTFX 400W обеспечит стабильную подачу питания с эффективностью в рамках требования сертификата 80 Plus Bronze.

Обзор и тесты Formula BTFX 400W

Комплектация

Поставляется в коробке из эко-картона с минималистичным оформлением. Комплект включает силовой кабель, пластиковые стяжки, винты и руководство пользователя.

Обзор и тесты Formula BTFX 400W

Внешний вид

Выполнен в корпусе из стали толщиной 0.6 мм. Окрашен в черный цвет. На верхней грани решетка гриль, при необходимости очистки пыли ее можно будет снять не нарушая гарантийных пломб.

Обзор и тесты Formula BTFX 400W

Нанесена наклейка с нагрузочными характеристиками и сертификатом 80 Plus Bronze. На линию 12В выдает 360 Вт с 30А, 3.3В – 10А, 5В - 12А с общими 85 Вт на вторичные линии.

Обзор и тесты Formula BTFX 400W

На боковых стенках есть углубление, которое упростит извлечение блока питания из корпуса или при проведении монтажа перехватить руками.

Обзор и тесты Formula BTFX 400W

Кабели несъемные, выходят из общего окошка. Оплетка плоского типа, проводка медная. Набор разъемов включает один 24пин ATX, один CPU 4+4, один PCIe 6+2, шесть SATA, три MOLEX. Этот набор даст возможность подключить младшую видеокарту, которая будет укладываться в лимит. С ним же можно обеспечить питание сразу группы накопителей.

Обзор и тесты Formula BTFX 400W

Внутренняя часть

Обзор и тесты Formula BTFX 400W

Групповая защита SCP, OVP, OPP, UVP. На входе X- и Y-конденсаторы, предохранитель. DC-DC преобразователь. Основной конденсатор 420В 220мКф.

Обзор и тесты Formula BTFX 400W

Два алюминиевых радиатора с ребрами. При компактности внутренней камеры, в ней достаточно свободного места для эффективного отвода тепла.

Обзор и тесты Formula BTFX 400W

Установлен 80 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения. Гидродинамический подшипник с высоким ресурсом службы.

Обзор и тесты Formula BTFX 400W

Тесты

Начнем с холостого запуска с помощью тестера Dr.Power III. А уже далее с нагрузочным стендом.

Обзор и тесты Formula BTFX 400W

КПД

Обзор и тесты Formula BTFX 400W

Данные
100W87
200W89
300W91
400W88

Уровень напряжения на линиях

Обзор и тесты Formula BTFX 400W

100W250W400W
1211,712,0111,99
55.245.164.98
3,33.413.383.35
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

Обзор и тесты Formula BTFX 400W

Данные
150W29
450W41
750W45

Итоги

Formula BTFX 400W – станет отличным выбором для сборки в Slim Desktop корпусах с одной видеокартой начального уровня. Стабильное напряжение, энергоэффективность, умеренный шум, высокий ресурс службы, оптимальная длина кабелей и набора разъемов.
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