Блок питания для Slim Desktop. Обзор и тесты Formula BTFX 400W

Корпуса типа Slim Desktop позволяют в очень компактном формате собрать рабочую систему, например, в качестве рабочей станции домой или в офис, а в некоторых сеттингах даже и под игры. Такой формат накладывает свои ограничения на подбор компонентов, это материнские платы microITX, а блоки питания TFX. Тестируемый сегодня Formula BTFX 400W обеспечит стабильную подачу питания с эффективностью в рамках требования сертификата 80 Plus Bronze.

Комплектация

Поставляется в коробке из эко-картона с минималистичным оформлением. Комплект включает силовой кабель, пластиковые стяжки, винты и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из стали толщиной 0.6 мм. Окрашен в черный цвет. На верхней грани решетка гриль, при необходимости очистки пыли ее можно будет снять не нарушая гарантийных пломб.

Нанесена наклейка с нагрузочными характеристиками и сертификатом 80 Plus Bronze. На линию 12В выдает 360 Вт с 30А, 3.3В – 10А, 5В - 12А с общими 85 Вт на вторичные линии.

На боковых стенках есть углубление, которое упростит извлечение блока питания из корпуса или при проведении монтажа перехватить руками.

Кабели несъемные, выходят из общего окошка. Оплетка плоского типа, проводка медная. Набор разъемов включает один 24пин ATX, один CPU 4+4, один PCIe 6+2, шесть SATA, три MOLEX. Этот набор даст возможность подключить младшую видеокарту, которая будет укладываться в лимит. С ним же можно обеспечить питание сразу группы накопителей.

Внутренняя часть

Групповая защита SCP, OVP, OPP, UVP. На входе X- и Y-конденсаторы, предохранитель. DC-DC преобразователь. Основной конденсатор 420В 220мКф.

Два алюминиевых радиатора с ребрами. При компактности внутренней камеры, в ней достаточно свободного места для эффективного отвода тепла.

Установлен 80 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения. Гидродинамический подшипник с высоким ресурсом службы.

Тесты

Начнем с холостого запуска с помощью тестера Dr.Power III. А уже далее с нагрузочным стендом.

КПД

Данные 100W 87 200W 89 300W 91 400W 88

Уровень напряжения на линиях

100W 250W 400W 12 11,7 12,01 11,99 5 5.24 5.16 4.98 3,3 3.41 3.38 3.35

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 29 450W 41 750W 45

Итоги

Formula BTFX 400W – станет отличным выбором для сборки в Slim Desktop корпусах с одной видеокартой начального уровня. Стабильное напряжение, энергоэффективность, умеренный шум, высокий ресурс службы, оптимальная длина кабелей и набора разъемов.