Выбор блок питания для игровой сборки 2025. Обзор и тесты Formula V Line APMM-1000GM

Блоки питания Formula V Line APMM полностью модульные с сертификатом 80 Plus Gold. В их схемотехнике используются японские конденсаторы, а сами они ориентированы на высокопроизводительные системы. Включают кабели ATX 3.1 и PCIe 5.1 для игровой сборки или рабочей станции на основе современных и топовых компонентов. Мы провели тестирование старшей версии - Formula V Line APMM-1000GM, а помимо нее также доступны мощностью 850 и 750 Вт.

Formula V Line APMM-1000GM

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с из плотного картона с изображением сертификата 80 Plus Gold и подробных данных по техническим характеристикам. Комплект включает силовой кабель, пластиковые стяжки, винты и набор кабелей.

Formula V Line APMM-1000GM

Внешний вид

У корпуса интересное внешнее исполнение, когда основная часть площади — это вентиляционная решетка, переходящая с лицевой стороны на боковой грани.

Formula V Line APMM-1000GM

Сама решетка в виде сетки с квадратными ячейками. Выглядит стильно и должно хорошо сказаться на температурных режимах работы.

Formula V Line APMM-1000GM

Габариты традиционные для модульных источников питания. Весит 1355 граммов. В основе сталь толщиной 0.6 мм, окрашенная в черный матовый цвет.

Formula V Line APMM-1000GM

На тыльной стороне гнездо питания и механический тумблер. Остальная часть вентиляционная решетка в той же стилистике.

Formula V Line APMM-1000GM

На основание нанесена таблица с подробными характеристиками. На линии 12V – 848 Вт 79А, линии 3.3 и 5В – 105 Вт по 18А.

Formula V Line APMM-1000GM

Для удобства подключения разъемы для подключения кабелей распределены по группам и подписаны. Отдельный 12VHPWR, пять CPU 4+4 и 6+2 PCIe, четыре для SATA.

Formula V Line APMM-1000GM

Formula V Line APMM-1000GM включает следующий набор кабелей:
  • один 20+4 пин ATX длиной 60 см,
  • два CPU 4+4 длиной 65 см,
  • три PCIe 6+2 длиной 60 см,
  • 600 Вт 12VHPWR длиной 73 см,
  • два с четырьмя SATA и один с четырьмя MOLEX.

Formula V Line APMM-1000GM

Основное сечение 16AWG. Провода в индивидуальной нейлоновой оплетке. В корпусе укладывать их удобно.

Внутренняя часть

Блок питания использует активный корректор коэффициента мощности. Элементы скомпонованы на печатной плате черного цвета. Внутри достаточно свободного места для исключения перегрева.

Formula V Line APMM-1000GM

На входе фильтрация с двумя X- и четырьмя Y-конденсаторами, а также катушки индуктивности. Есть весь спектр защиты. Основной APFC состоит из двух Toshin Koygo 420В 390 мКф. Силовые транзисторы CWS60R125AZ.

Formula V Line APMM-1000GM

LLC полумостовый. МОП-тразисторы 014N04SA. Преобразователи постоянного тока на второстепенных линиях.

Formula V Line APMM-1000GM

Охлаждение осуществляет 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником. Максимальная скорость оборотов до 1700 оборотов в минуту. Режима остановки при отсутствии нагрузки в Formula V Line APMM-1000GM не предусмотрено.

Formula V Line APMM-1000GM

Тесты

Formula V Line APMM-1000GM

Программный мониторинг в нагрузке:

Formula V Line APMM-1000GM

Теперь к полученным результатам в рамках нагрузочного стенда.

КПД

Formula V Line APMM-1000GM

Данные
150W88
350W87
450W89
500W91
750W90
850W90
1000W89
Отдельно проверили стабильность напряжений по всем трем линиям.

Уровень напряжения на линиях

Formula V Line APMM-1000GM

150W600W1000W
1212,0312,0112
55.035.014.98
3,33.323.33.29
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

Formula V Line APMM-1000GM

Данные
150W29
600W32
1000W39

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorFormula V Line APMM-1000GM – для мощности в 1000 Вт с 80 Plus Gold c 16-пин PCIe 5.0. Хороший выбор для игровых сборок на связке из топовой видеокарты и старшем процессоре, обеспечивая стабильную подачу питания по линиям, а также возможностью аккуратной укладки внутри корпуса.
Formula V Line APMM-1000GM получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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