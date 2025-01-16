Выбор блок питания для игровой сборки 2025. Обзор и тесты Formula V Line APMM-1000GM

Блоки питания Formula V Line APMM полностью модульные с сертификатом 80 Plus Gold. В их схемотехнике используются японские конденсаторы, а сами они ориентированы на высокопроизводительные системы. Включают кабели ATX 3.1 и PCIe 5.1 для игровой сборки или рабочей станции на основе современных и топовых компонентов. Мы провели тестирование старшей версии - Formula V Line APMM-1000GM, а помимо нее также доступны мощностью 850 и 750 Вт.
Комплектация
Поставляется в коробке из плотного картона с из плотного картона с изображением сертификата 80 Plus Gold и подробных данных по техническим характеристикам. Комплект включает силовой кабель, пластиковые стяжки, винты и набор кабелей.
Внешний вид
У корпуса интересное внешнее исполнение, когда основная часть площади — это вентиляционная решетка, переходящая с лицевой стороны на боковой грани.
Сама решетка в виде сетки с квадратными ячейками. Выглядит стильно и должно хорошо сказаться на температурных режимах работы.
Габариты традиционные для модульных источников питания. Весит 1355 граммов. В основе сталь толщиной 0.6 мм, окрашенная в черный матовый цвет.
На тыльной стороне гнездо питания и механический тумблер. Остальная часть вентиляционная решетка в той же стилистике.
На основание нанесена таблица с подробными характеристиками. На линии 12V – 848 Вт 79А, линии 3.3 и 5В – 105 Вт по 18А.
Для удобства подключения разъемы для подключения кабелей распределены по группам и подписаны. Отдельный 12VHPWR, пять CPU 4+4 и 6+2 PCIe, четыре для SATA.
Formula V Line APMM-1000GM включает следующий набор кабелей:
- один 20+4 пин ATX длиной 60 см,
- два CPU 4+4 длиной 65 см,
- три PCIe 6+2 длиной 60 см,
- 600 Вт 12VHPWR длиной 73 см,
- два с четырьмя SATA и один с четырьмя MOLEX.
Основное сечение 16AWG. Провода в индивидуальной нейлоновой оплетке. В корпусе укладывать их удобно.
Внутренняя часть
Блок питания использует активный корректор коэффициента мощности. Элементы скомпонованы на печатной плате черного цвета. Внутри достаточно свободного места для исключения перегрева.
На входе фильтрация с двумя X- и четырьмя Y-конденсаторами, а также катушки индуктивности. Есть весь спектр защиты. Основной APFC состоит из двух Toshin Koygo 420В 390 мКф. Силовые транзисторы CWS60R125AZ.
LLC полумостовый. МОП-тразисторы 014N04SA. Преобразователи постоянного тока на второстепенных линиях.
Охлаждение осуществляет 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником. Максимальная скорость оборотов до 1700 оборотов в минуту. Режима остановки при отсутствии нагрузки в Formula V Line APMM-1000GM не предусмотрено.
Тесты
Программный мониторинг в нагрузке:
Теперь к полученным результатам в рамках нагрузочного стенда.
КПД
|Данные
|150W
|88
|350W
|87
|450W
|89
|500W
|91
|750W
|90
|850W
|90
|1000W
|89
Отдельно проверили стабильность напряжений по всем трем линиям.
Уровень напряжения на линиях
|150W
|600W
|1000W
|12
|12,03
|12,01
|12
|5
|5.03
|5.01
|4.98
|3,3
|3.32
|3.3
|3.29
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.
Уровень шума
|Данные
|150W
|29
|600W
|32
|1000W
|39
Итоги
Formula V Line APMM-1000GM – для мощности в 1000 Вт с 80 Plus Gold c 16-пин PCIe 5.0. Хороший выбор для игровых сборок на связке из топовой видеокарты и старшем процессоре, обеспечивая стабильную подачу питания по линиям, а также возможностью аккуратной укладки внутри корпуса.Formula V Line APMM-1000GM
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