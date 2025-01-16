Выбор блок питания для игровой сборки 2025. Обзор и тесты Formula V Line APMM-1000GM

Блоки питания Formula V Line APMM полностью модульные с сертификатом 80 Plus Gold. В их схемотехнике используются японские конденсаторы, а сами они ориентированы на высокопроизводительные системы. Включают кабели ATX 3.1 и PCIe 5.1 для игровой сборки или рабочей станции на основе современных и топовых компонентов. Мы провели тестирование старшей версии - Formula V Line APMM-1000GM, а помимо нее также доступны мощностью 850 и 750 Вт.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с из плотного картона с изображением сертификата 80 Plus Gold и подробных данных по техническим характеристикам. Комплект включает силовой кабель, пластиковые стяжки, винты и набор кабелей.

Внешний вид

У корпуса интересное внешнее исполнение, когда основная часть площади — это вентиляционная решетка, переходящая с лицевой стороны на боковой грани.

Сама решетка в виде сетки с квадратными ячейками. Выглядит стильно и должно хорошо сказаться на температурных режимах работы.

Габариты традиционные для модульных источников питания. Весит 1355 граммов. В основе сталь толщиной 0.6 мм, окрашенная в черный матовый цвет.

На тыльной стороне гнездо питания и механический тумблер. Остальная часть вентиляционная решетка в той же стилистике.

На основание нанесена таблица с подробными характеристиками. На линии 12V – 848 Вт 79А, линии 3.3 и 5В – 105 Вт по 18А.

Для удобства подключения разъемы для подключения кабелей распределены по группам и подписаны. Отдельный 12VHPWR, пять CPU 4+4 и 6+2 PCIe, четыре для SATA.

один 20+4 пин ATX длиной 60 см,

два CPU 4+4 длиной 65 см,

три PCIe 6+2 длиной 60 см,

600 Вт 12VHPWR длиной 73 см,

два с четырьмя SATA и один с четырьмя MOLEX.

Formula V Line APMM-1000GM включает следующий набор кабелей:

Внутренняя часть

Основное сечение 16AWG. Провода в индивидуальной нейлоновой оплетке. В корпусе укладывать их удобно.Блок питания использует активный корректор коэффициента мощности. Элементы скомпонованы на печатной плате черного цвета. Внутри достаточно свободного места для исключения перегрева.

На входе фильтрация с двумя X- и четырьмя Y-конденсаторами, а также катушки индуктивности. Есть весь спектр защиты. Основной APFC состоит из двух Toshin Koygo 420В 390 мКф. Силовые транзисторы CWS60R125AZ.

LLC полумостовый. МОП-тразисторы 014N04SA. Преобразователи постоянного тока на второстепенных линиях.

Охлаждение осуществляет 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником. Максимальная скорость оборотов до 1700 оборотов в минуту. Режима остановки при отсутствии нагрузки в Formula V Line APMM-1000GM не предусмотрено.

Тесты

Программный мониторинг в нагрузке:

КПД

Теперь к полученным результатам в рамках нагрузочного стенда.

Данные 150W 88 350W 87 450W 89 500W 91 750W 90 850W 90 1000W 89

Уровень напряжения на линиях

Отдельно проверили стабильность напряжений по всем трем линиям.

150W 600W 1000W 12 12,03 12,01 12 5 5.03 5.01 4.98 3,3 3.32 3.3 3.29

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 29 600W 32 1000W 39

Итоги

Formula V Line APMM-1000GM – для мощности в 1000 Вт с 80 Plus Gold c 16-пин PCIe 5.0. Хороший выбор для игровых сборок на связке из топовой видеокарты и старшем процессоре, обеспечивая стабильную подачу питания по линиям, а также возможностью аккуратной укладки внутри корпуса.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".