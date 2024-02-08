Модульный блок питания с PCIe 5.0. Обзор Formula VL-1000G5-MOD

Изучаемый сегодня блок питания Formula VL-1000G5-MOD рассчитан на сборку высокопроизводительных систем с топовой видеокартой и процессором. Для этого тут есть поддержка актуальных интерфейсов и спецификаций, а также используемая здесь элементная база собрана на основе компонентов с высоким ресурсом службы. По показателям энергоэффективности соответствует требованиям 80 Plus Gold.

Formula VL-1000G5-MOD

Комплектация

Formula VL-1000G5-MOD

Поставляется в коробке из плотного картона. Внутри коробки зафиксирована в пенной подложке. Комплект включает набор интерфейсных кабелей, силовой кабель, пластиковые стяжки, винты и руководство пользователя.

Formula VL-1000G5-MOD

Внешний вид

Выполнен в корпусе из окрашенной в черный цвет стали. У него интересное исполнение верхней крышки с расположенными по диагонали пластинами с металлическим блеском.

Formula VL-1000G5-MOD

При этом эту панель можно снять, открутив четыре винта по периметру. Проводится операция без нарушения гарантийных пломб. Необходимо это может быть для удаления пыли с лопастей вентилятора.

Formula VL-1000G5-MOD

На обратной стороне вентиляционная решетка в виде сетки с квадратными ячейками. Гнездо питания и тумблер.

Formula VL-1000G5-MOD

С одной из сторон наклейка с логотипом бренда, и названием модели. На противоположной таблица с данными. На линию 12V выделено 1000W с 84А, линии 3.3 и 5V – 140W, 20 и 22А соответственно.

Formula VL-1000G5-MOD

Formula VL-1000G5-MOD полностью модульный источник питания. Разъемы на панели сгруппированы и подписаны. Тут четыре под SATA/MOLEX, два для кабеля питания материнской платы, пять PCIE/CPU и отдельный 12VHPWR.

Formula VL-1000G5-MOD

Кабели с плоской оплеткой, не проблемные при организации скрытого монтажа. Сечение 18AWG, у 12VHPWR сечение 24AWG. Набор включает один ATX, два EPS 4+4, шесть PCIe 6+2, двухсторонний 12VHPWR длиной 60 см отдельным кабелем, девять SATA, три MOLEX. Набор с запасом решает задачи подачи питания на компоненты при сборке системы.

Formula VL-1000G5-MOD

Внутренняя часть

Formula VL-1000G5-MOD

Используется схема с DC-DC преобразователем и резонансным преобразователем LLC. На входе группа фильтров, конденсаторов, предохранитель с групповой защитой.

Formula VL-1000G5-MOD

Несколько радиаторов с оребрением. Высоковольтные конденсаторы Nichicon 470 мКф 400В. Ключи синхронного выпрямителя на радиаторе. ШИМ-контроллер Si8016HSP. Пайка аккуратная.

Formula VL-1000G5-MOD

За отвод тепла отвечает 140 мм вентилятор.

Тесты

КПД

Formula VL-1000G5-MOD

Данные
150W89
350W91
450W92
500W92
750W91
850W90/td>
1000W89
Отдельно проверили стабильность напряжений по всем трем линиям.

Уровень напряжения на линиях

Formula VL-1000G5-MOD

150W600W1000W
1212,1912,1512,05
55.15.054.99
3,33.363.333.3
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Тесты

Уровень шума

Formula VL-1000G5-MOD

Данные
150W32
600W38
1000W40

Итоги

Formula VL-1000G5-MOD – блок питания для сборки топовых систем с высокой энергоэффективностью, стабильностью по линиям и надежностью. Низкий уровень шума во время нагрузка, поддержка PCIe 5.0 и ATX 3.1, полностью модульный кабель-менеджмент, привлекательное внешнее исполнение.
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