Модульный блок питания с PCIe 5.0. Обзор Formula VL-1000G5-MOD

Поставляется в коробке из плотного картона. Внутри коробки зафиксирована в пенной подложке. Комплект включает набор интерфейсных кабелей, силовой кабель, пластиковые стяжки, винты и руководство пользователя.
При этом эту панель можно снять, открутив четыре винта по периметру. Проводится операция без нарушения гарантийных пломб. Необходимо это может быть для удаления пыли с лопастей вентилятора.
На обратной стороне вентиляционная решетка в виде сетки с квадратными ячейками. Гнездо питания и тумблер.
С одной из сторон наклейка с логотипом бренда, и названием модели. На противоположной таблица с данными. На линию 12V выделено 1000W с 84А, линии 3.3 и 5V – 140W, 20 и 22А соответственно.
Formula VL-1000G5-MOD полностью модульный источник питания. Разъемы на панели сгруппированы и подписаны. Тут четыре под SATA/MOLEX, два для кабеля питания материнской платы, пять PCIE/CPU и отдельный 12VHPWR.
Кабели с плоской оплеткой, не проблемные при организации скрытого монтажа. Сечение 18AWG, у 12VHPWR сечение 24AWG. Набор включает один ATX, два EPS 4+4, шесть PCIe 6+2, двухсторонний 12VHPWR длиной 60 см отдельным кабелем, девять SATA, три MOLEX. Набор с запасом решает задачи подачи питания на компоненты при сборке системы.
Используется схема с DC-DC преобразователем и резонансным преобразователем LLC. На входе группа фильтров, конденсаторов, предохранитель с групповой защитой.
Несколько радиаторов с оребрением. Высоковольтные конденсаторы Nichicon 470 мКф 400В. Ключи синхронного выпрямителя на радиаторе. ШИМ-контроллер Si8016HSP. Пайка аккуратная.
За отвод тепла отвечает 140 мм вентилятор.
|Данные
|150W
|89
|350W
|91
|450W
|92
|500W
|92
|750W
|91
|850W
|90/td>
|1000W
|89
|150W
|600W
|1000W
|12
|12,19
|12,15
|12,05
|5
|5.1
|5.05
|4.99
|3,3
|3.36
|3.33
|3.3
|Данные
|150W
|32
|600W
|38
|1000W
|40