Модульный блок питания с PCIe 5.0. Обзор Formula VL-1000G5-MOD

Изучаемый сегодня блок питания Formula VL-1000G5-MOD рассчитан на сборку высокопроизводительных систем с топовой видеокартой и процессором. Для этого тут есть поддержка актуальных интерфейсов и спецификаций, а также используемая здесь элементная база собрана на основе компонентов с высоким ресурсом службы. По показателям энергоэффективности соответствует требованиям 80 Plus Gold.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Внутри коробки зафиксирована в пенной подложке. Комплект включает набор интерфейсных кабелей, силовой кабель, пластиковые стяжки, винты и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из окрашенной в черный цвет стали. У него интересное исполнение верхней крышки с расположенными по диагонали пластинами с металлическим блеском.

При этом эту панель можно снять, открутив четыре винта по периметру. Проводится операция без нарушения гарантийных пломб. Необходимо это может быть для удаления пыли с лопастей вентилятора.

На обратной стороне вентиляционная решетка в виде сетки с квадратными ячейками. Гнездо питания и тумблер.

С одной из сторон наклейка с логотипом бренда, и названием модели. На противоположной таблица с данными. На линию 12V выделено 1000W с 84А, линии 3.3 и 5V – 140W, 20 и 22А соответственно.

Formula VL-1000G5-MOD полностью модульный источник питания. Разъемы на панели сгруппированы и подписаны. Тут четыре под SATA/MOLEX, два для кабеля питания материнской платы, пять PCIE/CPU и отдельный 12VHPWR.

Кабели с плоской оплеткой, не проблемные при организации скрытого монтажа. Сечение 18AWG, у 12VHPWR сечение 24AWG. Набор включает один ATX, два EPS 4+4, шесть PCIe 6+2, двухсторонний 12VHPWR длиной 60 см отдельным кабелем, девять SATA, три MOLEX. Набор с запасом решает задачи подачи питания на компоненты при сборке системы.

Внутренняя часть

Используется схема с DC-DC преобразователем и резонансным преобразователем LLC. На входе группа фильтров, конденсаторов, предохранитель с групповой защитой.

Несколько радиаторов с оребрением. Высоковольтные конденсаторы Nichicon 470 мКф 400В. Ключи синхронного выпрямителя на радиаторе. ШИМ-контроллер Si8016HSP. Пайка аккуратная.

Тесты

КПД

За отвод тепла отвечает 140 мм вентилятор.

Данные 150W 89 350W 91 450W 92 500W 92 750W 91 850W 90/td> 1000W 89

Уровень напряжения на линиях

Отдельно проверили стабильность напряжений по всем трем линиям.

150W 600W 1000W 12 12,19 12,15 12,05 5 5.1 5.05 4.99 3,3 3.36 3.33 3.3

Тесты

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 32 600W 38 1000W 40

Итоги

Formula VL-1000G5-MOD – блок питания для сборки топовых систем с высокой энергоэффективностью, стабильностью по линиям и надежностью. Низкий уровень шума во время нагрузка, поддержка PCIe 5.0 и ATX 3.1, полностью модульный кабель-менеджмент, привлекательное внешнее исполнение.