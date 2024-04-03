Обзор и тесты G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB. Разгон оперативной памяти

Бренд G.Skill хорошо зарекомендовал себя в сегменте оперативной памяти, предлагая в том числе продвинутые решения для энтузиастов, это касается в первую очередь линейки Tripdent, но есть и более доступная линейка RIPJAWS, предлагающая высокую производительность. Сегодня поделимся опытом тестирования комплекта G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB.

Комплектация

Поставляется в блистере из прозрачного пластика с декоративной подложкой. Комплект включает документацию и наклейку.

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB обзор

Внешний вид

У модулей низкопрофильное исполнение с высотой в 33 мм. Доступны в черном и белом вариантах исполнения.

Выглядит просто, но даже в такой простоте получилось сделать стильно. К этому можно отнести сетку с перфорацией с одной из сторон планок.

Верхняя грань ровная, по центру логотип бренда. На боковой стороне нанесено название линейки и наклейка с техническими данными.

Выполнена G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB на восьмислойной печатной плате. Набран объем чипами HYNIX.

Тесты

AIDA64

В XMP профиль записана частота 6000 МГц с таймингами 30-40-40-96 при напряжении 1.35В.Тестирование велось на платформе AMD с чипсетом B650 и процессором Ryzen 5 7600X.

3DMark11

GeekBench

TimeSpy

PCMark 10

Разгон

AIDA64

Провели ручной разгон, получив стабильный результат на частоте 6400 МГц c таймингами 30-37-37-50.

3DMark11

GeekBench

TimeSpy

PCMark 10

Тесты в играх

FarCry 6 - G.Skill RIPJAWS S5 32GB 6000 MHz

CyberPunk 2077 - G.Skill RIPJAWS S5 32GB 6000 MHz

Red Dead Redemption 2 - G.Skill RIPJAWS S5 32GB 6000 MHz

Итоги

Отдельно приведем оценку производительности в нескольких играх в разрешении 2К, использовалась видеокарта GeForce RTX 4070 Ti.G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB – оперативная память для игровых сборок с потенциалом для ручного разгона. Объема этого комплекта хватит и на будущие проекты, позволяя играть в высоком разрешении. Небольшие габариты обеспечивают систему с башенным охлаждением разных производителей.