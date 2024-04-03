Обзор и тесты G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB. Разгон оперативной памяти

Бренд G.Skill хорошо зарекомендовал себя в сегменте оперативной памяти, предлагая в том числе продвинутые решения для энтузиастов, это касается в первую очередь линейки Tripdent, но есть и более доступная линейка RIPJAWS, предлагающая высокую производительность. Сегодня поделимся опытом тестирования комплекта G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB.

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB

Комплектация

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB

Поставляется в блистере из прозрачного пластика с декоративной подложкой. Комплект включает документацию и наклейку.

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB обзор

Внешний вид

У модулей низкопрофильное исполнение с высотой в 33 мм. Доступны в черном и белом вариантах исполнения.

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB

Выглядит просто, но даже в такой простоте получилось сделать стильно. К этому можно отнести сетку с перфорацией с одной из сторон планок.

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB

Верхняя грань ровная, по центру логотип бренда. На боковой стороне нанесено название линейки и наклейка с техническими данными.

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB

Выполнена G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB на восьмислойной печатной плате. Набран объем чипами HYNIX.

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB

В XMP профиль записана частота 6000 МГц с таймингами 30-40-40-96 при напряжении 1.35В.

Тесты

Тестирование велось на платформе AMD с чипсетом B650 и процессором Ryzen 5 7600X.

AIDA64

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB

3DMark11

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB

GeekBench

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB

TimeSpy

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB

PCMark 10

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB

Разгон

Провели ручной разгон, получив стабильный результат на частоте 6400 МГц c таймингами 30-37-37-50.

AIDA64

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB

3DMark11

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB

GeekBench

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB

TimeSpy

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB

PCMark 10

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB

Тесты в играх

Отдельно приведем оценку производительности в нескольких играх в разрешении 2К, использовалась видеокарта GeForce RTX 4070 Ti.

FarCry 6 - G.Skill RIPJAWS S5 32GB 6000 MHz

CyberPunk 2077 - G.Skill RIPJAWS S5 32GB 6000 MHz

Red Dead Redemption 2 - G.Skill RIPJAWS S5 32GB 6000 MHz

Итоги

G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB – оперативная память для игровых сборок с потенциалом для ручного разгона. Объема этого комплекта хватит и на будущие проекты, позволяя играть в высоком разрешении. Небольшие габариты обеспечивают систему с башенным охлаждением разных производителей.
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