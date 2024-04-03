Обзор и тесты G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB. Разгон оперативной памяти

Бренд G.Skill хорошо зарекомендовал себя в сегменте оперативной памяти, предлагая в том числе продвинутые решения для энтузиастов, это касается в первую очередь линейки Tripdent, но есть и более доступная линейка RIPJAWS, предлагающая высокую производительность. Сегодня поделимся опытом тестирования комплекта G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB.
Комплектация
Поставляется в блистере из прозрачного пластика с декоративной подложкой. Комплект включает документацию и наклейку.
G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB обзор
Внешний вид
У модулей низкопрофильное исполнение с высотой в 33 мм. Доступны в черном и белом вариантах исполнения.
Выглядит просто, но даже в такой простоте получилось сделать стильно. К этому можно отнести сетку с перфорацией с одной из сторон планок.
Верхняя грань ровная, по центру логотип бренда. На боковой стороне нанесено название линейки и наклейка с техническими данными.
Выполнена G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB на восьмислойной печатной плате. Набран объем чипами HYNIX.
В XMP профиль записана частота 6000 МГц с таймингами 30-40-40-96 при напряжении 1.35В.
Тесты
Тестирование велось на платформе AMD с чипсетом B650 и процессором Ryzen 5 7600X.
AIDA64
3DMark11
GeekBench
TimeSpy
PCMark 10
Разгон
Провели ручной разгон, получив стабильный результат на частоте 6400 МГц c таймингами 30-37-37-50.
AIDA64
3DMark11
GeekBench
TimeSpy
PCMark 10
Тесты в играх
Отдельно приведем оценку производительности в нескольких играх в разрешении 2К, использовалась видеокарта GeForce RTX 4070 Ti.
FarCry 6 - G.Skill RIPJAWS S5 32GB 6000 MHz
CyberPunk 2077 - G.Skill RIPJAWS S5 32GB 6000 MHz
Red Dead Redemption 2 - G.Skill RIPJAWS S5 32GB 6000 MHz
Итоги
G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB – оперативная память для игровых сборок с потенциалом для ручного разгона. Объема этого комплекта хватит и на будущие проекты, позволяя играть в высоком разрешении. Небольшие габариты обеспечивают систему с башенным охлаждением разных производителей.