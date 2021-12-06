Обзор GRAVITERO GR015. Портативный компрессор для автомобилей и другого типа техники

Средняя стоимость составляет 4990 рублей.
Шланг с быстрозакидным наконечником и адаптер питания в прикуриватель хранятся в отсеке на основании. Они не мешаются и их не надо скручивать, как в случае компрессоров в традиционном исполнении.
Для предотвращения перегиба и сохранения целостности, шланг сопровождается защитной тканевой оплеткой. Длина его составляет 13 сантиметров.
Используется быстрозакидной наконечник, обеспечивая быструю установку и съем на воздушный клапан.
Дополнительно в комплекте владелец GRAVITERO GR015 получает насадки для четырех различных типов клапанов. Все они фиксируются в быстрозакидном наконечнике.
Управляется компрессор при помощи группы механических кнопок управления на верхней грани. Сам принцип управления интуитивный.
Контролировать давление в колесах можно с помощью цифрового дисплея на верхней грани. Для сохранения читаемости в ночное время у него есть синяя подсветка.
Поддерживаются разные единицы измерения: PSI, BAR, KPA, KG/CM2. Точность определения давления высокая.
На лицевой стороне есть зона с белой подсветкой. Она активируется во время работы и подсвечивает пространство при накачивании колес.
По краям корпуса стилизованная вентиляционная решетка. Доступ воздуха не перекрывается при любом размещении, исключается засасывание пыли с поверхности асфальта.
На корпусе в верхней части зафиксирована ручка из кожзама, с помощью которой его можно переносить с места на место.
За минуту компрессор надувает 35 литров воздуха с давлением 150 литров. За время тестов с помощью него накачивали колеса в автомобилях с диаметром колес от 13 до 22 радиусов.
Выбирается целевое давление в колесах. Запускается накачивание и после достижения необходимого давления компрессор автоматически останавливается. Такое же алгоритм работы и с остальными типами колес, включая мотоциклы, мопеды, электросамокаты и велосипеды. Помимо этого, за время тестовой эксплуатации накачивали мячи и надувные детские игрушки. Проблем в ходе работы выявлено не было.