Обзор GRAVITERO GR015. Портативный компрессор для автомобилей и другого типа техники

Компрессор в автомобиле является хоть и не является обязательным в рамках правил ПДД, но его лучше всегда держать под рукой, особенно если планируется продолжительная поездка. Это касается не только безопасности и управляемости, но и равномерное давление на всех колесах сокращает износ шин и снижает расход топлива. Тестируемый же сегодня GRAVITERO GR015 поддерживает как обычное подключение к прикуривателю, так и портативную эксплуатацию. С помощью него можно накачивать колеса автомобилей, велосипедов, мотоциклов, мячи, надувные матрасы и другой тип предметов, предполагающих наличие камеры с клапаном для регулировки давления.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 4990 рублей.Комплект включает зарядный контроллер с USB-разъемом, четыре различные насадки, основной блок, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. Собрано все в коробке из неокрашенного картона.

Внешний вид

Корпус компрессора выполнен в виде кубика с усеченными боковыми углами. Форма удобна для хранения в автомобиле или перевозке с собой в компактном рюкзаке, например, во время велопрогулок.

Шланг с быстрозакидным наконечником и адаптер питания в прикуриватель хранятся в отсеке на основании. Они не мешаются и их не надо скручивать, как в случае компрессоров в традиционном исполнении.

Для предотвращения перегиба и сохранения целостности, шланг сопровождается защитной тканевой оплеткой. Длина его составляет 13 сантиметров.

Используется быстрозакидной наконечник, обеспечивая быструю установку и съем на воздушный клапан.

Дополнительно в комплекте владелец GRAVITERO GR015 получает насадки для четырех различных типов клапанов. Все они фиксируются в быстрозакидном наконечнике.

Управляется компрессор при помощи группы механических кнопок управления на верхней грани. Сам принцип управления интуитивный.

Контролировать давление в колесах можно с помощью цифрового дисплея на верхней грани. Для сохранения читаемости в ночное время у него есть синяя подсветка.

Поддерживаются разные единицы измерения: PSI, BAR, KPA, KG/CM2. Точность определения давления высокая.

На лицевой стороне есть зона с белой подсветкой. Она активируется во время работы и подсвечивает пространство при накачивании колес.

По краям корпуса стилизованная вентиляционная решетка. Доступ воздуха не перекрывается при любом размещении, исключается засасывание пыли с поверхности асфальта.

Тесты

На корпусе в верхней части зафиксирована ручка из кожзама, с помощью которой его можно переносить с места на место.Работать GRAVITERO GR015 может в двух режимах: с подключением к прикуривателю или автономно. Оснащается компрессор аккумулятором с емкостью 6000 мАч. На практике это около 20 минут непрерывной работы компрессора. Это примерно 20 автомобильных колес, 40 мотоциклетных колес и 120 мячей. Заряжать можно с помощью USB-кабеля, эта модель поддерживает быструю зарядку.

За минуту компрессор надувает 35 литров воздуха с давлением 150 литров. За время тестов с помощью него накачивали колеса в автомобилях с диаметром колес от 13 до 22 радиусов.

Итоги

Выбирается целевое давление в колесах. Запускается накачивание и после достижения необходимого давления компрессор автоматически останавливается. Такое же алгоритм работы и с остальными типами колес, включая мотоциклы, мопеды, электросамокаты и велосипеды. Помимо этого, за время тестовой эксплуатации накачивали мячи и надувные детские игрушки. Проблем в ходе работы выявлено не было.GRAVITERO GR015 – портативный компрессор, который можно рекомендовать автомобилистам, байкерам и велосипедистам. Он же даст возможность накачивать колеса электросамокатов, мячи и другие типы предметов, предполагающих поддержание давления в камере. Удобный формат исполнения, подсветка, интуитивное управление, набор насадок, шланг с быстросъемным наконечником, автономный и проводной варианты работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".