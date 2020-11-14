Обзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеров

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 1 990 рублей.
GameSir F4 Falcon обзор
КомплектацияУпакован в коробку с изображением триггера, USB-кабеля, инструкции и гарантийного талона.
Внешний видОн заметно отличается от рассмотренных ранее геймпадов. Тут отсутствуют курки и D-PAD. Все элементы управления сосредоточены сверху.
По две клавиши на каждой из сторон. Центральная пара TURBO и окрашенные в синий цвет L и R.
В верхней же зоне расположены две ножки с контактами. Они, в свою очередь, будут отвечать за передачу сигнала в эти части экрана.
Конструкция у GameSir F4 Falcon телескопическая. В собранном состоянии занимает минимальное место.
Состоит из центральной части с фиксатором под смартфон и раздвижных крыльев с элементами управления.
Заряжается через актуальный USB Type-C разъем. Кабель уже идет в комплекте.
Подпружиненный зажим для смартфона. Поддерживаются решения с разными диагоналями дисплея. Внутренняя часть прорезинена для исключения появления царапин на корпусе смартфона.
Тесты
Отличия есть и по способу подключения и управления. Здесь нет проводного подключения и Bluetooth соединения. Суть заключается в серии из 3, 6 или 9 нажатий по одному нажатию на клавишу. Нечто подобное предлагается в ряде игровых мышек, позволяя обеспечить стрельбу очередями там, где это изначально было не предусмотрено. Например, с ружья или пистолета.
Соответственно необходимо будет провести предварительную настройку в играх. Элементы, отвечающие за выстрелы, нужно будет перенести в верхнюю зону под одну из лапок. При нажатии на кнопку с соответствующей стороны в последующем будет нажиматься сразу серией. Количество таких нажатий в серии переключается кнопкой TURBO.
Совместимость управления будет зависеть от каждой игры в отдельности. Мы проверяли работу в игре PUBG, там проблем с работой не возникло. Встроенного аккумулятора хватает примерно на 30 часов беспрерывной игры.