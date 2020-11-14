Обзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеров

Сегодня героем нашего обзора будет триггер для смартфонов GameSir F4 Falcon. Для него заявлена поддержка устройств как на iPhone, так и Android. Создавался под популярные мобильные шутеры Fortnite, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, предлагая четыре режима стрельбы, кнопочные переключатели, складную конструкцию и длительное время автономной работы.

GameSir F4 Falcon

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 1 990 рублей.

GameSir F4 Falcon обзор

Комплектация

Упакован в коробку с изображением триггера, USB-кабеля, инструкции и гарантийного талона.

GameSir F4 Falcon

Внешний вид

Он заметно отличается от рассмотренных ранее геймпадов. Тут отсутствуют курки и D-PAD. Все элементы управления сосредоточены сверху.

GameSir F4 Falcon

По две клавиши на каждой из сторон. Центральная пара TURBO и окрашенные в синий цвет L и R.

GameSir F4 Falcon

В верхней же зоне расположены две ножки с контактами. Они, в свою очередь, будут отвечать за передачу сигнала в эти части экрана.

GameSir F4 Falcon

Конструкция у GameSir F4 Falcon телескопическая. В собранном состоянии занимает минимальное место.

GameSir F4 Falcon

Состоит из центральной части с фиксатором под смартфон и раздвижных крыльев с элементами управления.

GameSir F4 Falcon

Заряжается через актуальный USB Type-C разъем. Кабель уже идет в комплекте.

GameSir F4 Falcon

Подпружиненный зажим для смартфона. Поддерживаются решения с разными диагоналями дисплея. Внутренняя часть прорезинена для исключения появления царапин на корпусе смартфона.

Тесты

GameSir F4 Falcon

Отличия есть и по способу подключения и управления. Здесь нет проводного подключения и Bluetooth соединения. Суть заключается в серии из 3, 6 или 9 нажатий по одному нажатию на клавишу. Нечто подобное предлагается в ряде игровых мышек, позволяя обеспечить стрельбу очередями там, где это изначально было не предусмотрено. Например, с ружья или пистолета.

GameSir F4 Falcon

Соответственно необходимо будет провести предварительную настройку в играх. Элементы, отвечающие за выстрелы, нужно будет перенести в верхнюю зону под одну из лапок. При нажатии на кнопку с соответствующей стороны в последующем будет нажиматься сразу серией. Количество таких нажатий в серии переключается кнопкой TURBO.

GameSir F4 Falcon

Совместимость управления будет зависеть от каждой игры в отдельности. Мы проверяли работу в игре PUBG, там проблем с работой не возникло. Встроенного аккумулятора хватает примерно на 30 часов беспрерывной игры.

GameSir F4 Falcon

Итоги по GameSir F4 Falcon

GameSir F4 Falcon достаточно узкоспециализированный триггер, ориентированный на мобильные шутеры. С помощью него можно получить преимущество в динамике выстрелов. Простая и надежная конструкция, соединение без Bluetooth и проводов, длительное время автономной работы. Из особенностей отметим необходимость ручной настройки элементов управления в каждой игре в отдельности.
Комментарии и отзывы GameSir F4 Falcon
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