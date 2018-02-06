Обзор оперативной памяти GeIL SUPER LUCE RGB SYNC AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz (GALS416GB2400C16DC)

Выход процессоров AMD Ryzen в свое время наделал много шума и смог подстегнуть конкуренцию между двумя гигантами. Пользователи получили возможность выбора при сборке рабочих станций, игровых машин и систем для выполнения профессиональных задач. Как не удивительно подтянулся и рынок оперативной памяти, впервые за долгое время стали актуальны решения с увеличенными тактовыми частотами. Напомним, что по результатам многочисленных тестов процессоры AMD Ryzen в плане быстродействия демонстрировали прямую зависимость по результатам в играх и синтетических тестах от используемой памяти. Неудивительно, что даже рассылая процессоры и материнские платы, AMD самостоятельно комплектовала процессоры рекомендуемыми планками памяти, давая рекомендации для зависимых изданий.

GeIL GALS416GB2400C16DC обзор

В качестве таких решений делался выбор в пользу оперативной памяти GeiL. Позже уже Intel с выпуском новых процессоров также предлагала свои рекомендации, опять же комплектуя тестовые процессоры памятью от этого производителя. Совпадение? Не думаем. В рамках «Лаборатории» сегодня мы проведем тестирование набора планок GeIL SUPER LUCE RGB SYNC AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz, которые как можно догадаться, по названию оптимизированы под использование с процессорами AMD Ryzen.

Комплектация

Поставляется GeIL SUPER LUCE RGB SYNC AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz в компактной коробке с отметкой о поддержке ASUS Aura Sync, оптимизации под платформу AMD Ryzen.

Внутри планки зафиксированы на прозрачной подложке, предотвращающей возможные повреждения при транспортировке.

Внешний вид

Самая серия Super Luce уже включала несколько модификаций, отличающихся цветом установленных радиаторов и поведением подсветки. В серию входят модели разного объема, комплектности и отличающиеся рабочими частотами.

Отличительной особенностью стали установленные радиаторы с ребрами и зоной подсветки. Общая высота планок составляет 45 мм, это может накладывать ограничения на радиатор охлаждения процессора.

У GeIL SUPER LUCE RGB SYNC AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz подсветка поддерживает технологию ASUS Aura Sync, предлагая детальные настройки инструментами материнской платы и синхронизацию с другими компонентами.

Мы проводили тестирование этих планок с платами ASROCK, BIOSTAR и MAXSUN, не одна из этих плат не поддерживала управления подсветкой. С ними подсветка по умолчанию работала в RGB-режиме.

Выглядит интересно, особенно с учетом общего распостранения компонентов с подсветкой и корпусов с прозрачной стекой, еще и актуально.

Используется 8-слойный текстолит. Чипы памяти Micron только с одной из сторон печатной платы. Радиатор охлаждения только частично закрывает чипы памяти.

В верхней зоне печатной платы распаяно 5 светодиодов, отвечающих за подсветку. За счет прозрачного элемента создается эффект заполняющей подсветки. Для её работы не требуется дополнительное подключения питания к планкам.

Тесты

По умолчанию GeIL SUPER LUCE RGB SYNC AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz работает на частоте 2400 МГц с таймингами 16-16-16-36. Тестирование проводилось в паре с процессором AMD Ryzen 3 1300X с платой на чипсете B350. Проблем с запуском на заводских пресетах не возникло. Планки работают стабильно.

Дополнительно к этим результатам мы также провели разгон до частоты 2700 МГц с сохранением таймингов 16-16-16-36. Планки продемонстрировали хороший потенциал для ручного разгона.

По традиции, мы также проводим комплекс тестов и замеры с уменьшением таймингов. Эта память функционировала на частоте 2133 МГц с таймингами 15-15-15-36. Во всех трех режимах память работала с напряжением 1.2В.

Сравнение в тестах и играх

Итоги по GeIL SUPER LUCE RGB SYNC AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz

GeIL Super Luce AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz станет хорошим вариантом при поиске оперативной памяти в пару к актуальным процессорам AMD Ryzen. К её ключевым преймуществам отнесем интересный внешний вид с настраиваемой подсветкой и пожизненную гарантию. Тестируемый набор продемонстрировали хороший потенциал разгона, низкие тайминги, поддержку ASUS Aura.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".