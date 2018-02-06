Обзор оперативной памяти GeIL SUPER LUCE RGB SYNC AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz (GALS416GB2400C16DC)

2018-02-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - GeIL GALS416GB2400C16DC; [260]
Выход процессоров AMD Ryzen в свое время наделал много шума и смог подстегнуть конкуренцию между двумя гигантами. Пользователи получили возможность выбора при сборке рабочих станций, игровых машин и систем для выполнения профессиональных задач. Как не удивительно подтянулся и рынок оперативной памяти, впервые за долгое время стали актуальны решения с увеличенными тактовыми частотами. Напомним, что по результатам многочисленных тестов процессоры AMD Ryzen в плане быстродействия демонстрировали прямую зависимость по результатам в играх и синтетических тестах от используемой памяти. Неудивительно, что даже рассылая процессоры и материнские платы, AMD самостоятельно комплектовала процессоры рекомендуемыми планками памяти, давая рекомендации для зависимых изданий.

GeIL GALS416GB2400C16DC

В качестве таких решений делался выбор в пользу оперативной памяти GeiL. Позже уже Intel с выпуском новых процессоров также предлагала свои рекомендации, опять же комплектуя тестовые процессоры памятью от этого производителя. Совпадение? Не думаем. В рамках «Лаборатории» сегодня мы проведем тестирование набора планок GeIL SUPER LUCE RGB SYNC AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz, которые как можно догадаться, по названию оптимизированы под использование с процессорами AMD Ryzen.

GeIL GALS416GB2400C16DC обзор

Комплектация

Поставляется GeIL SUPER LUCE RGB SYNC AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz в компактной коробке с отметкой о поддержке ASUS Aura Sync, оптимизации под платформу AMD Ryzen.

GeIL GALS416GB2400C16DC

Внутри планки зафиксированы на прозрачной подложке, предотвращающей возможные повреждения при транспортировке.

GeIL GALS416GB2400C16DC

Внешний вид

Самая серия Super Luce уже включала несколько модификаций, отличающихся цветом установленных радиаторов и поведением подсветки. В серию входят модели разного объема, комплектности и отличающиеся рабочими частотами.

GeIL GALS416GB2400C16DC

Отличительной особенностью стали установленные радиаторы с ребрами и зоной подсветки. Общая высота планок составляет 45 мм, это может накладывать ограничения на радиатор охлаждения процессора.

GeIL GALS416GB2400C16DC

GeIL GALS416GB2400C16DC

У GeIL SUPER LUCE RGB SYNC AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz подсветка поддерживает технологию ASUS Aura Sync, предлагая детальные настройки инструментами материнской платы и синхронизацию с другими компонентами.

GeIL GALS416GB2400C16DC

GeIL GALS416GB2400C16DC

Мы проводили тестирование этих планок с платами ASROCK, BIOSTAR и MAXSUN, не одна из этих плат не поддерживала управления подсветкой. С ними подсветка по умолчанию работала в RGB-режиме.

GeIL GALS416GB2400C16DC

Выглядит интересно, особенно с учетом общего распостранения компонентов с подсветкой и корпусов с прозрачной стекой, еще и актуально.

GeIL GALS416GB2400C16DC

Используется 8-слойный текстолит. Чипы памяти Micron только с одной из сторон печатной платы. Радиатор охлаждения только частично закрывает чипы памяти.

GeIL GALS416GB2400C16DC

В верхней зоне печатной платы распаяно 5 светодиодов, отвечающих за подсветку. За счет прозрачного элемента создается эффект заполняющей подсветки. Для её работы не требуется дополнительное подключения питания к планкам.

GeIL GALS416GB2400C16DC

Тесты

GeIL GALS416GB2400C16DC

По умолчанию GeIL SUPER LUCE RGB SYNC AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz работает на частоте 2400 МГц с таймингами 16-16-16-36. Тестирование проводилось в паре с процессором AMD Ryzen 3 1300X с платой на чипсете B350. Проблем с запуском на заводских пресетах не возникло. Планки работают стабильно.

GeIL GALS416GB2400C16DC

Дополнительно к этим результатам мы также провели разгон до частоты 2700 МГц с сохранением таймингов 16-16-16-36. Планки продемонстрировали хороший потенциал для ручного разгона.

GeIL GALS416GB2400C16DC

По традиции, мы также проводим комплекс тестов и замеры с уменьшением таймингов. Эта память функционировала на частоте 2133 МГц с таймингами 15-15-15-36. Во всех трех режимах память работала с напряжением 1.2В.

GeIL GALS416GB2400C16DC

Сравнение в тестах и играх

GeIL GALS416GB2400C16DC

GeIL GALS416GB2400C16DC

GeIL GALS416GB2400C16DC

GeIL GALS416GB2400C16DC

GeIL GALS416GB2400C16DC

GeIL GALS416GB2400C16DC

GeIL GALS416GB2400C16DC

GeIL GALS416GB2400C16DC

GeIL GALS416GB2400C16DC

GeIL GALS416GB2400C16DC

GeIL GALS416GB2400C16DC

Итоги по GeIL SUPER LUCE RGB SYNC AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz

Золото. Выбор редакции MegaObzorGeIL Super Luce AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz станет хорошим вариантом при поиске оперативной памяти в пару к актуальным процессорам AMD Ryzen. К её ключевым преймуществам отнесем интересный внешний вид с настраиваемой подсветкой и пожизненную гарантию. Тестируемый набор продемонстрировали хороший потенциал разгона, низкие тайминги, поддержку ASUS Aura.
GeIL Super Luce AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор оперативной памяти GeIL SUPER LUCE RGB SYNC AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz (GALS416GB2400C16DC)Обзор оперативной памяти GeIL SUPER LUCE RGB SYNC AMD Edition 16GB DDR4 2400MHz (GALS416GB2400C16DC)
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