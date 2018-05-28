Обзор GeIL Zenith R3 (GZ25R3-240G). Недорогой и быстрый SSD накопитель

2018-05-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - GeIL Zenith R3; [155]
Продолжая изучение актуальных моделей SSD, в наше распоряжение попала обновленная серия накопителей GeIL Zenith R3. Как ни странно, не сменив название, производитель провел обновление и контроллера, и типа используемой памяти. Для тех, кто в будущем планирует приобрести этот накопитель, рекомендуем сверить дату выпуска и маркировку, вполне вероятно, что определенное количество SSD прошлой ревизии еще остались в российской рознице.

GeIL Zenith R3

Информация по доступности GeIL Zenith R3 будет доступна в нашей таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

GeIL Zenith R3 обзор

Комплектация

Поставляется GeIL Zenith R3 в компактной коробке с темным оформлением, внутреннее пространство которой заполнено вспененным материалом, исключающим риск повреждения при транспортировке. Комплект скромный, включает только сам накопитель.

GeIL Zenith R3

Внешний вид

Корпус GeIL Zenith R3 выполнен из окрашенной в черный цвет стали. Дизайн строгий и лаконичный.

GeIL Zenith R3

На лицевую сторону нанесена наклейка с логотипом серии. С обратной стороны логотип производителя и наклейка с техническими данными.

GeIL Zenith R3

Толщина корпуса не превышает 7 мм, его можно рассматривать для установки в ультрабуки и ноутбуки.

GeIL Zenith R3

Подключается накопитель при помощи традиционного SATA интерфейса, расположенного на боковой грани корпуса.

GeIL Zenith R3

В этой серии также доступны SSD с емкостью 120 и 480 Гбайт.

Начинка

Важно отметить, что разбор корпуса приводит к повреждению гарантийной пломбы. Внутри скрывается компактная печатная плата черного цвета.

GeIL Zenith R3

Все элементы сосредоточены с обратной её стороны. Тут находится контроллер Silicon Motion SM 2258H, против 2256K в ранней ревизии. Буферная память Micron, вместо Nanya.

GeIL Zenith R3

Память TLC-типа с маркировкой DG2T08.

Тесты GeIL Zenith R3

GeIL Zenith R3



HD Tune Pro:

GeIL Zenith R3

GeIL Zenith R3

GeIL Zenith R3

GeIL Zenith R3

GeIL Zenith R3



CrystalDiskMark:

GeIL Zenith R3



AS SSD Benchmark:

GeIL Zenith R3



Тест скорости работы с данными:

GeIL Zenith R3

Итоги по GeIL Zenith R3

Обновленная серия GeIL Zenith R3 стала быстрее и надежнее в вопросе хранения данных. При этом ожидается, что он по-прежнему будет относиться к доступному сегменту. К плюсам отнесем тонкий и металлический корпус, высокую скорость работы с данными, отсутствие заметного нагрева при продолжительной нагрузке. К спорным решениям отнесем сохранения названия серии на фоне глобальных изменений.

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