Обзор GeIL Zenith R3 (GZ25R3-240G). Недорогой и быстрый SSD накопитель

Продолжая изучение актуальных моделей SSD, в наше распоряжение попала обновленная серия накопителей GeIL Zenith R3. Как ни странно, не сменив название, производитель провел обновление и контроллера, и типа используемой памяти. Для тех, кто в будущем планирует приобрести этот накопитель, рекомендуем сверить дату выпуска и маркировку, вполне вероятно, что определенное количество SSD прошлой ревизии еще остались в российской рознице.

GeIL Zenith R3 обзор

Информация по доступности GeIL Zenith R3 будет доступна в нашей таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется GeIL Zenith R3 в компактной коробке с темным оформлением, внутреннее пространство которой заполнено вспененным материалом, исключающим риск повреждения при транспортировке. Комплект скромный, включает только сам накопитель.

Внешний вид

Корпус GeIL Zenith R3 выполнен из окрашенной в черный цвет стали. Дизайн строгий и лаконичный.

На лицевую сторону нанесена наклейка с логотипом серии. С обратной стороны логотип производителя и наклейка с техническими данными.

Толщина корпуса не превышает 7 мм, его можно рассматривать для установки в ультрабуки и ноутбуки.

Подключается накопитель при помощи традиционного SATA интерфейса, расположенного на боковой грани корпуса.

Начинка

В этой серии также доступны SSD с емкостью 120 и 480 Гбайт.Важно отметить, что разбор корпуса приводит к повреждению гарантийной пломбы. Внутри скрывается компактная печатная плата черного цвета.

Все элементы сосредоточены с обратной её стороны. Тут находится контроллер Silicon Motion SM 2258H, против 2256K в ранней ревизии. Буферная память Micron, вместо Nanya.

Тесты GeIL Zenith R3

Память TLC-типа с маркировкой DG2T08.

Итоги по GeIL Zenith R3

Обновленная серия GeIL Zenith R3 стала быстрее и надежнее в вопросе хранения данных. При этом ожидается, что он по-прежнему будет относиться к доступному сегменту. К плюсам отнесем тонкий и металлический корпус, высокую скорость работы с данными, отсутствие заметного нагрева при продолжительной нагрузке. К спорным решениям отнесем сохранения названия серии на фоне глобальных изменений.