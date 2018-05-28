Обзор GeIL Zenith R3 (GZ25R3-240G). Недорогой и быстрый SSD накопитель

Продолжая изучение актуальных моделей SSD, в наше распоряжение попала обновленная серия накопителей GeIL Zenith R3. Как ни странно, не сменив название, производитель провел обновление и контроллера, и типа используемой памяти. Для тех, кто в будущем планирует приобрести этот накопитель, рекомендуем сверить дату выпуска и маркировку, вполне вероятно, что определенное количество SSD прошлой ревизии еще остались в российской рознице.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
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Информация по доступности GeIL Zenith R3 будет доступна в нашей таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
GeIL Zenith R3 обзор
КомплектацияПоставляется GeIL Zenith R3 в компактной коробке с темным оформлением, внутреннее пространство которой заполнено вспененным материалом, исключающим риск повреждения при транспортировке. Комплект скромный, включает только сам накопитель.
Внешний видКорпус GeIL Zenith R3 выполнен из окрашенной в черный цвет стали. Дизайн строгий и лаконичный.
На лицевую сторону нанесена наклейка с логотипом серии. С обратной стороны логотип производителя и наклейка с техническими данными.
Толщина корпуса не превышает 7 мм, его можно рассматривать для установки в ультрабуки и ноутбуки.
Подключается накопитель при помощи традиционного SATA интерфейса, расположенного на боковой грани корпуса.
В этой серии также доступны SSD с емкостью 120 и 480 Гбайт.
НачинкаВажно отметить, что разбор корпуса приводит к повреждению гарантийной пломбы. Внутри скрывается компактная печатная плата черного цвета.
Все элементы сосредоточены с обратной её стороны. Тут находится контроллер Silicon Motion SM 2258H, против 2256K в ранней ревизии. Буферная память Micron, вместо Nanya.
Память TLC-типа с маркировкой DG2T08.
Тесты GeIL Zenith R3
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными: