Обзор Geil EVO X ROG edition (GREXR416GB3000C15ADC). Оперативная память под платы ASUS ROG

2018-02-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Geil EVO X ROG edition (GREXR416GB3000C15ADC); [189]
Модули памяти GeIL находятся в списке рекомендуемых и у Intel и у AMD. Именно с этими модулями памяти сами производители рекомендуют проводить изучение новых процессоров. Модельная линейка включает несколько серий, с одной из которых мы знакомились на прошлой неделе на примере GeIL SUPER LUCE RGB SYNC AMD Edition, которую мы тестировали на платформе AMD Ryzen. Сегодня же в центре внимания Geil EVO X ROG edition, работающая на частоте 3000 МГц. Как можно догадаться по названию эти модули памяти создавались под линейку материнских плат ASUS ROG edition, но это не накладывает никаких ограничений на использование данных модулей на любых других платах.

Geil EVO X ROG edition

На текущий момент у нас нет данных по доступным предложениям на российском рынке, они должны поступить на полки уже в ближайшее время. В данной серии уже были схожие по характеристикам планки Geil GEX416GB3000C15ADC, отличающиеся цветом радиатора и отсутствием рисунка в стилистике ASUS ROG.

Geil GREXR416GB3000C15ADC обзор

Комплектация

Поставляется комплект в коробке с темным оформлением, на которой в частности приведены технические характеристики и поддерживаемые технологии. Здесь же можно обратить внимание на поддержку технологии ASUS Aura и наличие сертификации ROG.

Geil EVO X ROG edition

Внутри модули расположены в отдельных секциях из прозрачного пластика, защищающего от повреждений при транспортировке. Комплект включает пару кабелей питания для RGB-подсветки.

Внешний вид

В отличие от рассмотренного ранее набора, поддерживающего настройку только через инструмент ASUS Aura, память Geil EVO X ROG edition сможет предложить настройки и на других платах.

Geil EVO X ROG edition

Для управления потребуется подключение комплектного парного кабеля к RGB-разъему на плате, который есть в большинстве актуальных моделей. Таким образом пользователь сможет синхронизировать с подсветкой других компонентов корпуса.

Geil EVO X ROG edition

На противоположной грани находится разъем питания, подключаемый к 3-пиновому разъему питания вентиляторов. Без подключения питания подсветка на этих планках работать не будет.

Geil EVO X ROG edition

Сохранили механический переключатель режима подсветки. Расположен он на верхнем гребне, он переключает между статичными цветами и режимом плавной смены цвета. Этот способ будет полезен для тех, кто не хочет или не имеет возможности управления при помощи программного обеспечения.

Geil EVO X ROG edition

Geil EVO X ROG edition

Подсвечивается практически вся площадь гребня. Он частично перекрывается выступами радиатора. Выглядит эффектно и интересно.

Geil EVO X ROG edition

Установленные радиаторы ожидаемо увеличили общую высоту планок. Составляет она тут внушительные 6 сантиметром, что может привести к конфликтам с воздушным охлаждением.

Geil EVO X ROG edition

Контакт с чипами памяти радиатор Geil EVO X ROG edition осуществляет с помощью термоинтерфейса. Обеспечивается полный контакт с чипами памяти.

Geil EVO X ROG edition

Чипы памяти от компании SK Hynix распаяны только с одной стороны печатной платы.

Geil EVO X ROG edition

Тесты

Тестирование мы проводили на материнской плате ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE в паре с процессором Intel Core i7 7820X, работающем на частоте 4000 МГц. В Geil EVO X ROG edition записан профиль с частотой 3000 МГц и таймингами 15-17-17.

Geil EVO X ROG edition

Также мы провели разгон этих планок и смогли получить стабильную частоту 3200 МГц с таймингами 16-18-18.

Geil EVO X ROG edition

Дополнительно для сравнения производительности и общего понимания влияния частоты на быстродействие мы понизили частоту до 2133 МГц с таймингами 15-15-15.

Geil EVO X ROG edition

Для наглядности мы приведем несколько сравнительных графиков, полученных в трех режимах работы этого набора памяти. Начиная с данного теста, мы исключили из расчетов игры, из-за сложностей с акцентированием влияния конкретно модулей памяти на полученные результаты.

Aida64

Geil EVO X ROG edition

WinRar

Geil EVO X ROG edition

7Zip

Geil EVO X ROG edition

Cinebench 15

Geil EVO X ROG edition

3DMark 11

Geil EVO X ROG edition

TimeSpy

Geil EVO X ROG edition

Итоги по Geil EVO X ROG edition

Золото. Выбор редакции MegaObzorКомплект Geil EVO X ROG edition в полной мере раскроет потенциал в паре с платами ASUS серии ROG, предложив выполненные в общей стилистики радиаторы и инструменты настройки подсветки. Но и владельцы других материнских плат смогут насладиться эффектным дизайном, кастомизируемой подсветкой, стабильной работой на частоте 3000 МГц и возможностью проведения дальнейшего ручного разгона. К минусам отнесем отсутствие подсветки без подключенных дополнительных кабелей и возможные проблем с установкой воздушного охлаждения.
Geil EVO X ROG edition получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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