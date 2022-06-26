Обзор Genius NetScroll 120 V2 USB. Недорогая мышка для работы дома и в офисе

Согласно доступным предложениям на маркетплейсе Яндекс.Маркет, ее можно приобрести за 490 рублей.
На боковой стороне можно обратить внимание на наличие трех версий цветового исполнения. Комплект включает только саму мышку.
Корпус у нее симметричный. Подходит для правшей и левшей.
Длина корпуса 116 мм, высота 38. Невысокий профиль и возможность эксплуатации под различный тип хвата.
Внешние поверхности преимущественно матовые. Хорошее сцепление и отсутствие проблем с загрязнением следами пальцев и пылью.
Основные клавиши визуально отделены от спинки. Нажимаются с небольшим сопротивлением и хорошо слышимым щелчком.
Между ними островок с колесом прокрутки. На нем есть продольные насечки.
Боковые грани заужены. У Genius NetScroll 120 V2 USB отсутствуют дополнительные клавиши.
Подключается при помощи кабеля с USB-разъемом. Место выхода дополнительно усилено.
На основании ограниченные по площади ножки скольжения. Тут их четыре, распределены по периметру.
Несмотря на отметку о совместимости с Windows 10, она также поддерживает и более устаревшие версии, а также Windows 11. Ее же мы проверяли с MacOS и планшетом Android. Во всех случаях определилась сразу после подключения, установки драйвера и предварительной настройки не требует.
Оснащена оптическим сенсором с разрешающей способностью 1000 DPI. При эксплуатации на тканевом коврике курсор не дрожал и его не срывало. Акселерация и сглаживание углов выражены слабо. Использовали ее для обычной работы, обработки фото и монтажа видеороликов.
Весит 90 граммов. В руке лежит комфортно. Подходит под ладонный и пальцевой хваты. За счет компактных габаритов свободно помещается в сумке с ноутбуком.