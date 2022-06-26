Обзор Genius NetScroll 120 V2 USB. Недорогая мышка для работы дома и в офисе

Сегодняшний обзор мышки Genius NetScroll 120 V2 USB будет интересен тем, кто использует ПК, моноблоки и ноутбуки для типовой работы. Это классическая мышка с оптическим сенсором с разрешением 1000 DPI, симметричным корпусом и базовым набором кнопок управления.

Комплектация

Согласно доступным предложениям на маркетплейсе Яндекс.Маркет, ее можно приобрести за 490 рублей.Поставляется упакованной в коробку с изображением мышки, данными по техническим характеристикам и особенностям исполнения. Есть пометка по совместимости с Windows 10.

На боковой стороне можно обратить внимание на наличие трех версий цветового исполнения. Комплект включает только саму мышку.

Внешний вид

У нас на тестировании версия в полностью черном варианте окраски корпуса. Классический и строгий внешний вид.

Корпус у нее симметричный. Подходит для правшей и левшей.

Длина корпуса 116 мм, высота 38. Невысокий профиль и возможность эксплуатации под различный тип хвата.

Внешние поверхности преимущественно матовые. Хорошее сцепление и отсутствие проблем с загрязнением следами пальцев и пылью.

Основные клавиши визуально отделены от спинки. Нажимаются с небольшим сопротивлением и хорошо слышимым щелчком.

Между ними островок с колесом прокрутки. На нем есть продольные насечки.

Боковые грани заужены. У Genius NetScroll 120 V2 USB отсутствуют дополнительные клавиши.

Подключается при помощи кабеля с USB-разъемом. Место выхода дополнительно усилено.

Тесты

На основании ограниченные по площади ножки скольжения. Тут их четыре, распределены по периметру.

Несмотря на отметку о совместимости с Windows 10, она также поддерживает и более устаревшие версии, а также Windows 11. Ее же мы проверяли с MacOS и планшетом Android. Во всех случаях определилась сразу после подключения, установки драйвера и предварительной настройки не требует.

Оснащена оптическим сенсором с разрешающей способностью 1000 DPI. При эксплуатации на тканевом коврике курсор не дрожал и его не срывало. Акселерация и сглаживание углов выражены слабо. Использовали ее для обычной работы, обработки фото и монтажа видеороликов.

Весит 90 граммов. В руке лежит комфортно. Подходит под ладонный и пальцевой хваты. За счет компактных габаритов свободно помещается в сумке с ноутбуком.

Итоги

Genius NetScroll 120 V2 USB – недорогая мышка, выполненная в симметричном и компактном корпусе, использующая проводной способ подключения. Матовые внешние поверхности, колесико прокрутки с продольными насечками, хорошая точность оптического сенсора. Из упрощений отметим отсутствие дополнительных кнопок, фиксированную разрешающую особенность.