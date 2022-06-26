Обзор Genius NetScroll 120 V2 USB. Недорогая мышка для работы дома и в офисе

Сегодняшний обзор мышки Genius NetScroll 120 V2 USB будет интересен тем, кто использует ПК, моноблоки и ноутбуки для типовой работы. Это классическая мышка с оптическим сенсором с разрешением 1000 DPI, симметричным корпусом и базовым набором кнопок управления.

Genius NetScroll 120 V2 USB

Согласно доступным предложениям на маркетплейсе Яндекс.Маркет, ее можно приобрести за 490 рублей.

Комплектация

Поставляется упакованной в коробку с изображением мышки, данными по техническим характеристикам и особенностям исполнения. Есть пометка по совместимости с Windows 10.

Genius NetScroll 120 V2 USB

На боковой стороне можно обратить внимание на наличие трех версий цветового исполнения. Комплект включает только саму мышку.

Genius NetScroll 120 V2 USB

Внешний вид

У нас на тестировании версия в полностью черном варианте окраски корпуса. Классический и строгий внешний вид.

Genius NetScroll 120 V2 USB

Корпус у нее симметричный. Подходит для правшей и левшей.

Genius NetScroll 120 V2 USB

Длина корпуса 116 мм, высота 38. Невысокий профиль и возможность эксплуатации под различный тип хвата.

Genius NetScroll 120 V2 USB

Внешние поверхности преимущественно матовые. Хорошее сцепление и отсутствие проблем с загрязнением следами пальцев и пылью.

Genius NetScroll 120 V2 USB

Основные клавиши визуально отделены от спинки. Нажимаются с небольшим сопротивлением и хорошо слышимым щелчком.

Genius NetScroll 120 V2 USB

Между ними островок с колесом прокрутки. На нем есть продольные насечки.

Genius NetScroll 120 V2 USB

Боковые грани заужены. У Genius NetScroll 120 V2 USB отсутствуют дополнительные клавиши.

Genius NetScroll 120 V2 USB

Подключается при помощи кабеля с USB-разъемом. Место выхода дополнительно усилено.

Genius NetScroll 120 V2 USB

На основании ограниченные по площади ножки скольжения. Тут их четыре, распределены по периметру.

Тесты

Genius NetScroll 120 V2 USB

Несмотря на отметку о совместимости с Windows 10, она также поддерживает и более устаревшие версии, а также Windows 11. Ее же мы проверяли с MacOS и планшетом Android. Во всех случаях определилась сразу после подключения, установки драйвера и предварительной настройки не требует.

Genius NetScroll 120 V2 USB

Оснащена оптическим сенсором с разрешающей способностью 1000 DPI. При эксплуатации на тканевом коврике курсор не дрожал и его не срывало. Акселерация и сглаживание углов выражены слабо. Использовали ее для обычной работы, обработки фото и монтажа видеороликов.

Genius NetScroll 120 V2 USB

Весит 90 граммов. В руке лежит комфортно. Подходит под ладонный и пальцевой хваты. За счет компактных габаритов свободно помещается в сумке с ноутбуком.

Genius NetScroll 120 V2 USB

Итоги

Genius NetScroll 120 V2 USB – недорогая мышка, выполненная в симметричном и компактном корпусе, использующая проводной способ подключения. Матовые внешние поверхности, колесико прокрутки с продольными насечками, хорошая точность оптического сенсора. Из упрощений отметим отсутствие дополнительных кнопок, фиксированную разрешающую особенность.
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