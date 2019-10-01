Обзор GoodRAM IRDM X DDR4-3200 (IR-X3200D464L16S/16GDC). Оперативная память

Годом ранее мы проводили тестирование планок оперативной памяти GoodRAM IRDM X DDR4-3000. Тогда по результатам тестов нам удалось получить хорошие показатели по уровню быстродействия и возможностям дальнейшего повышения тактовых частот. Сегодня мы детально рассмотрим GoodRAM IRDM X DDR4-3200, относящуюся к старшему сегменту.
GoodRAM IRDM X DDR4-3200 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Как и вся серия, этот набор отличает привлекательная стоимость относительно предложений конкурентов. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
GoodRAM IRDM X DDR4-3200 обзор
КомплектацияПокупатель получает оперативную память, упакованную в прозрачный пластик. На нее предоставляется пожизненная гарантия. Есть наборы с разным количеством планок.
Внешний видGoodRAM IRDM X DDR4-3200 оснащаются металлическим радиатором, окрашенным в черный цвет. В этой серии есть также и другие расцветки: красная, белая и синяя.
По высоте блок радиатора превышает высоту печатной платы только на несколько миллиметров. Обеспечивается широкая совместимость с башенными системами охлаждения.
Состоит радиатор из двух пластин, соединенных между собой в верхней части. По центру нанесен логотип серии. Здесь же наклейка с техническими данными.
Ближе к гребню несколько выштампованных вырезов. Есть планки объемом 8 и 16 Гбайт.
ТестыВ XMP 2.0 профиль GoodRAM IRDM X DDR4-3200 записана частота 3200 МГц с таймингами 16-18-18 и напряжением 1.35V.
Aida64
WinRar
7Zip
Cinebench15
3DMark
Night Raid
РазгонЭта память дает возможность повышения частоты до 3466 МГц без повышения таймингов и напряжения. Дальнейшее повышение частот требует увеличения таймингов.
Aida64
WinRar
7Zip
Cinebench15
3DMark
Night Raid
Сравнение
Aida64
WinRar
7Zip
Cinebench15
3DMark
Night Raid
Итоги по GoodRAM IRDM X DDR4-3200GoodRAM IRDM X DDR4-3200 станет хорошим выбором для игровой сборки или высокопроизводительной системы. При своей невысокой стоимости демонстрируется высокий уровень быстродействия. Память дает возможность простого повышения частот. Невысокий профиль не создаст проблем с установкой башенных систем охлаждений.
GoodRAM IRDM X DDR4-3200 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".