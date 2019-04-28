Обзор HARPER ES-13685. Зарядно-пусковое устройство

2019-04-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HARPER ES-13685; [431]
Несмотря на то, что зима уже далеко позади, актуальность пуско-зарядных устройств остается высокой. Длительная парковка, эксплуатация аккумулятора в течение нескольких лет и возможные технические проблемы, могут поставить автолюбителя с утра перед неприятным фактом – невозможность запуска двигателя. Наличие под рукой такого устройства как Harper ES-1368 призвано подстраховаться от таких ситуаций.

HARPER ES-13685

Средняя стоимость составляет 4990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

HARPER ES-13685 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Внутри устройство зафиксирован в бокс с жесткими стенками. Здесь же находится набор аксессуаров, включающий съемные клеммы, адаптеры для ноутбуков, кабель под носимые устройства, зарядное устройство в прикуриватель и розетку 220V, а также документацию.

HARPER ES-13685

Внешний вид

Выполнен HARPER ES-13685 в корпусе из прорезиненного пластика, устойчивого к повреждениям и загрязнению в ходе активной эксплуатации.

HARPER ES-13685

В оформлении используются сочетание ярко-зеленого и черного. Сборка проведена качественно, визуально адаптер производит приятное впечатление.

HARPER ES-13685

На одной из боковых граней расположен яркий светодиодный фонарик. Он поддерживает несколько режимов свечения, активируется нажатием на кнопку.

HARPER ES-13685

Доступны два полноразмерных USB, которые могут пригодится для зарядки носимых устройств и аксессуаров. Задействоваться могут сразу два разъема.

HARPER ES-13685

Помимо этого, воспользовавшись кабелем переходником под съемные разъемы, появляется возможность зарядки ноутбуков разных производителей. Выбирается напряжение: 19, 16, и 12V. Соответствующий светодиодный индикатор выделен отдельным элементом.

HARPER ES-13685

Также можно будет контролировать уровень оставшегося заряда с помощью четырехпозиционного светодиодного индикатора.

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Зарядка проводится или с прикуривателя автомобиля или обычной бытовой розетки. Такой выбор является оптимальным, позволяя восстановить заряд и в движении, и в помещении.

HARPER ES-13685

Коннектор для съемных клемм защищен резиновой крышкой. Клеммы медные, достаточной длины для подключения к аккумулятору в автомобиле. Сечение проводов рассчитано под высокие токи.

HARPER ES-13685

Это же подтвеждено рекомендацией производителя, позволяющей запускать двигатели объемом до 5 литров и дизельные моторы до 3 литров. На это способен далеко не каждый «пуско-зарядник».

HARPER ES-13685

Есть удобный чехол для хранения самого HARPER ES-13685 и всех аксессуаров. Такой бокс удобно помещается в боковые кармашки багажника автомобилей.

HARPER ES-13685

Тесты

Основное его предназначение связано с запуском двигателя автомобиля при полной разрядке или в зимний период, когда запуск затруднен. Подключается параллельно штатному аккумулятору, в комплекте есть подробная инструкция, специальных навыков для этого не требуется. Эксплуатироваться может в температурном диапазоне от -30 до +60 градусов. В ходе тестов мы запускали автомобиль с двигателем объемом 2.5 литра. Хватило на 4 последовательных запуска двигателя. Проблем в работе не наблюдалось. Летом он будет полезен для запуска катеров и моторных лодок, а также скутеров.

HARPER ES-13685

В свободное от эксплуатации техники пригодится для зарядки носимых устройств, смартфонов, планшетов и ноутбуков. Большинство распространённых разъемов, за исключением USB Type-C уже есть в комплекте. Емкость составляет 13600 мАч, этого хватит для обеспечивания длительной эксплуатации в отрыве от розетки. График разрядки равномерный.

HARPER ES-13685

Итоги по HARPER ES-13685

HARPER ES-13685 можно смело отнести к категории одних из самых полезных аксессуаров для автолюбителей. Наличие этого портативного аккумулятора под рукой избавит от проблем с запуска двигателя даже самым холодным утром. При этом он же подходит для зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов и носимых аккумуляторов.

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