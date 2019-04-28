Обзор HARPER ES-13685. Зарядно-пусковое устройство

Несмотря на то, что зима уже далеко позади, актуальность пуско-зарядных устройств остается высокой. Длительная парковка, эксплуатация аккумулятора в течение нескольких лет и возможные технические проблемы, могут поставить автолюбителя с утра перед неприятным фактом – невозможность запуска двигателя. Наличие под рукой такого устройства как Harper ES-1368 призвано подстраховаться от таких ситуаций.

HARPER ES-13685 обзор

Средняя стоимость составляет 4990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Внутри устройство зафиксирован в бокс с жесткими стенками. Здесь же находится набор аксессуаров, включающий съемные клеммы, адаптеры для ноутбуков, кабель под носимые устройства, зарядное устройство в прикуриватель и розетку 220V, а также документацию.

Внешний вид

Выполнен HARPER ES-13685 в корпусе из прорезиненного пластика, устойчивого к повреждениям и загрязнению в ходе активной эксплуатации.

В оформлении используются сочетание ярко-зеленого и черного. Сборка проведена качественно, визуально адаптер производит приятное впечатление.

На одной из боковых граней расположен яркий светодиодный фонарик. Он поддерживает несколько режимов свечения, активируется нажатием на кнопку.

Доступны два полноразмерных USB, которые могут пригодится для зарядки носимых устройств и аксессуаров. Задействоваться могут сразу два разъема.

Помимо этого, воспользовавшись кабелем переходником под съемные разъемы, появляется возможность зарядки ноутбуков разных производителей. Выбирается напряжение: 19, 16, и 12V. Соответствующий светодиодный индикатор выделен отдельным элементом.

Также можно будет контролировать уровень оставшегося заряда с помощью четырехпозиционного светодиодного индикатора.

alt="HARPER ES-13685"

Зарядка проводится или с прикуривателя автомобиля или обычной бытовой розетки. Такой выбор является оптимальным, позволяя восстановить заряд и в движении, и в помещении.

Коннектор для съемных клемм защищен резиновой крышкой. Клеммы медные, достаточной длины для подключения к аккумулятору в автомобиле. Сечение проводов рассчитано под высокие токи.

Это же подтвеждено рекомендацией производителя, позволяющей запускать двигатели объемом до 5 литров и дизельные моторы до 3 литров. На это способен далеко не каждый «пуско-зарядник».

Есть удобный чехол для хранения самого HARPER ES-13685 и всех аксессуаров. Такой бокс удобно помещается в боковые кармашки багажника автомобилей.

Тесты

Основное его предназначение связано с запуском двигателя автомобиля при полной разрядке или в зимний период, когда запуск затруднен. Подключается параллельно штатному аккумулятору, в комплекте есть подробная инструкция, специальных навыков для этого не требуется. Эксплуатироваться может в температурном диапазоне от -30 до +60 градусов. В ходе тестов мы запускали автомобиль с двигателем объемом 2.5 литра. Хватило на 4 последовательных запуска двигателя. Проблем в работе не наблюдалось. Летом он будет полезен для запуска катеров и моторных лодок, а также скутеров.

В свободное от эксплуатации техники пригодится для зарядки носимых устройств, смартфонов, планшетов и ноутбуков. Большинство распространённых разъемов, за исключением USB Type-C уже есть в комплекте. Емкость составляет 13600 мАч, этого хватит для обеспечивания длительной эксплуатации в отрыве от розетки. График разрядки равномерный.

Итоги по HARPER ES-13685

HARPER ES-13685 можно смело отнести к категории одних из самых полезных аксессуаров для автолюбителей. Наличие этого портативного аккумулятора под рукой избавит от проблем с запуска двигателя даже самым холодным утром. При этом он же подходит для зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов и носимых аккумуляторов.