Радиобудильник с ночником. Обзор HARPER HCLK-2060

Сегодня в центре внимания будет радиобудильник HARPER HCLK-2060, поддерживающий функцию засыпания под радио, регулируемый LED-светильник, а также два независимых будильника.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона на боковой грани которого приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает блок питания и документацию.

HARPER HCLK-2060 обзор

Внешний вид

Представлен в трех расцветках: оливковой, светло-серой и черной. Внешний вид аккуратный и стильный.

Лицевая панель обтянута тканью, под ней в верхней зоне находится символьно-цифровой дисплей с белой подсветкой. Ниже зона с ночником с желтым теплым свечением, у него регулируемый уровень яркости.

Размещается радиобудильник на ровной поверхности под небольшим углом. Стоит устойчиво, не опрокидывается.

Органы управления распределены по задней панели и верхней грани. В основании крышка, которая скрывает отсек на две ААА-батарейки.

Батарейки в HARPER HCLK-2060 используются для резервного питания, основное же обеспечивает блок питания, подключаемый к гнезду питания на обратной стороне. Рядом с ним кабель радиоприемника.

Тесты

Время выводит в 12 и 24-часовом формате. Задать можно два независимых будильника, для которых можно выбрать помимо разного времени еще сигнал или запуск радиостанции. Нажав на кнопку SNOOZE срабатывание переносится на 9 минут.

Система умеет запоминать до 10 радиостанций в FM и AM диапазонах. Качество приема сигнала хорошее, эксплуатировался в городе. За воспроизведение отвечает 2 Вт динамик диаметром 5 сантиметров, его громкости достаточно для того чтобы не пропустить сигнал будильника утром и прослушать радиостанции в течение дня.

Итоги

Еще данное устройство может использоваться как прикроватный ночник с теплым свечением. У него рассеянный свет, который не слепит в ночное время.HARPER HCLK-2060 – радиобудильник, который может найти себе место на прикроватной тумбе. Стильное исполнение, ночник с регулируемой яркостью, радио и два независимых будильника.