Радиобудильник с ночником. Обзор HARPER HCLK-2060

Лицевая панель обтянута тканью, под ней в верхней зоне находится символьно-цифровой дисплей с белой подсветкой. Ниже зона с ночником с желтым теплым свечением, у него регулируемый уровень яркости.
Размещается радиобудильник на ровной поверхности под небольшим углом. Стоит устойчиво, не опрокидывается.
Органы управления распределены по задней панели и верхней грани. В основании крышка, которая скрывает отсек на две ААА-батарейки.
Батарейки в HARPER HCLK-2060 используются для резервного питания, основное же обеспечивает блок питания, подключаемый к гнезду питания на обратной стороне. Рядом с ним кабель радиоприемника.
Система умеет запоминать до 10 радиостанций в FM и AM диапазонах. Качество приема сигнала хорошее, эксплуатировался в городе. За воспроизведение отвечает 2 Вт динамик диаметром 5 сантиметров, его громкости достаточно для того чтобы не пропустить сигнал будильника утром и прослушать радиостанции в течение дня.
Еще данное устройство может использоваться как прикроватный ночник с теплым свечением. У него рассеянный свет, который не слепит в ночное время.