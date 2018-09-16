Обзор HARPER PB-0016 / 0017 / 0018. Яркие и эффективные внешние батарейки с 10000 мАч

Не секрет, что внешние аккумуляторы относятся к самым полезным и востребованным аксессуарам. Но при этом еще они могут быть и стильными, как пример, сразу три новинки HARPER PB-0016, HARPER 0017, HARPER 0018. Обзор будет интересен тем, кто находится в поиске яркого и недорого подарка. Все три PowerBank идут с емкостью 10000 мАч, различия заключаются в оформлении корпуса.

HARPER PB-0016 обзор

К моменту публикации они уже появились в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с прозрачной крышкой, позволяющей оценить внешний вид еще до покупки. Приведены общие данные по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, шнурок, USB кабель.

Внешний вид

Выполнены HARPER PB-0016, HARPER 0017 и HARPER 0018 в компактном корпусе из пластика с матовым покрытием. Общие габариты составляют 128х68х14 мм.

Его можно будет легко спрятать во внутреннем кармане пиджака или дамской сумочке. Для удобной транспортировки в углу предусмотрено ушко, в которое можно будет зафиксировать шнурок.

Собран добротно, при сдавливании пальцами не скрипит и не люфтит. Зазоры между отдельными элементами отсутствуют.

На боковой грани расположены кнопка включения, microUSB для восстановления заряда и один полноразмерный USB.

Этими аккумуляторами можно проводить одновременную зарядку только одного устройства. Это своего рада плата за компактные габариты.

Контролировать оставшийся заряд можно будет при помощи четырехпозиционного светодиодного индикатора.

Как и говорили вначале, отличия между изучаемыми батарейками заключаются в оформлении. У Harper PB-0016 в оформлении используются котики с пастельно-синей подложкой.

HARPER 0017 в свою очередь идет с медведями. Все рисунки детализированы и имеют свой оригинальный стиль рисования.

В оформлении HARPER 0018 используется стилизация под ночное небо. Судя по опыту длительной эксплуатации, краска не подвержена стиранию.

Тесты

Широкая линейка вариантов оформления позволит подобрать оптимальный вариант под личные вкусы, возраст и пол.Перед началом эксплуатации, как и для любой внешней батарейки, рекомендуем провести несколько полных циклов разрядки/зарядки. Заряжать можно с разных источников, таких как, USB на системном корпусе, адаптер в прикуриватель автомобиля или зарядное устройство для смартфона. Контролируем при помощи светодиодных индикаторов. На полный цикл зарядки потребуется около 5 часов. Восстановление заряда идет с силой тока до 2А.

Итоги по HARPER PB-0016 / 0017 / 0018

Выход только один с силой тока 2А. Работает стабильно при продолжительной нагрузке, заметного нагрева замечено не было. Емкости аккумулятора хватает в среднем на четыре полных зарядки смартфона с распространённой емкостью аккумулятора. Реальный КПД превышает 90%.HARPER PB-0016 / 0017 / 0018 станут хорошим выбором в качестве повседневного аксессуара для зарядки любимых устройств. В отличие от большинства решений конкурентов, тут внимание уделено не только качественной начинке, но и дизайну. Аккумулятор по результатам комплексных тестов продемонстрировал высокий КПД и стабильную работу. Не устроить могут отсутствие в комплекте сетевого адаптера и только один USB.