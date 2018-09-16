Обзор HARPER PB-0016 / 0017 / 0018. Яркие и эффективные внешние батарейки с 10000 мАч

2018-09-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HARPER PB-0016; [515]
Не секрет, что внешние аккумуляторы относятся к самым полезным и востребованным аксессуарам. Но при этом еще они могут быть и стильными, как пример, сразу три новинки HARPER PB-0016, HARPER 0017, HARPER 0018. Обзор будет интересен тем, кто находится в поиске яркого и недорого подарка. Все три PowerBank идут с емкостью 10000 мАч, различия заключаются в оформлении корпуса.

HARPER PB-0016

К моменту публикации они уже появились в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

HARPER PB-0016 обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с прозрачной крышкой, позволяющей оценить внешний вид еще до покупки. Приведены общие данные по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, шнурок, USB кабель.

HARPER PB-0016

Внешний вид

Выполнены HARPER PB-0016, HARPER 0017 и HARPER 0018 в компактном корпусе из пластика с матовым покрытием. Общие габариты составляют 128х68х14 мм.

HARPER PB-0016

Его можно будет легко спрятать во внутреннем кармане пиджака или дамской сумочке. Для удобной транспортировки в углу предусмотрено ушко, в которое можно будет зафиксировать шнурок.

HARPER PB-0016

Собран добротно, при сдавливании пальцами не скрипит и не люфтит. Зазоры между отдельными элементами отсутствуют.

HARPER PB-0016

HARPER PB-0016

На боковой грани расположены кнопка включения, microUSB для восстановления заряда и один полноразмерный USB.

HARPER PB-0016

Этими аккумуляторами можно проводить одновременную зарядку только одного устройства. Это своего рада плата за компактные габариты.

HARPER PB-0016

Контролировать оставшийся заряд можно будет при помощи четырехпозиционного светодиодного индикатора.

HARPER PB-0016

Как и говорили вначале, отличия между изучаемыми батарейками заключаются в оформлении. У Harper PB-0016 в оформлении используются котики с пастельно-синей подложкой.

HARPER PB-0016

HARPER 0017 в свою очередь идет с медведями. Все рисунки детализированы и имеют свой оригинальный стиль рисования.

HARPER PB-0016

В оформлении HARPER 0018 используется стилизация под ночное небо. Судя по опыту длительной эксплуатации, краска не подвержена стиранию.

HARPER PB-0016

Широкая линейка вариантов оформления позволит подобрать оптимальный вариант под личные вкусы, возраст и пол.

Тесты

Перед началом эксплуатации, как и для любой внешней батарейки, рекомендуем провести несколько полных циклов разрядки/зарядки. Заряжать можно с разных источников, таких как, USB на системном корпусе, адаптер в прикуриватель автомобиля или зарядное устройство для смартфона. Контролируем при помощи светодиодных индикаторов. На полный цикл зарядки потребуется около 5 часов. Восстановление заряда идет с силой тока до 2А.

HARPER PB-0016

Выход только один с силой тока 2А. Работает стабильно при продолжительной нагрузке, заметного нагрева замечено не было. Емкости аккумулятора хватает в среднем на четыре полных зарядки смартфона с распространённой емкостью аккумулятора. Реальный КПД превышает 90%.

Итоги по HARPER PB-0016 / 0017 / 0018

HARPER PB-0016 / 0017 / 0018 станут хорошим выбором в качестве повседневного аксессуара для зарядки любимых устройств. В отличие от большинства решений конкурентов, тут внимание уделено не только качественной начинке, но и дизайну. Аккумулятор по результатам комплексных тестов продемонстрировал высокий КПД и стабильную работу. Не устроить могут отсутствие в комплекте сетевого адаптера и только один USB.

Комментарии:
Huawei представила свой первый ноутбук M...
Huawei представила свой первый ноутбук M13 сентября в Москве состоялась презентация первого ноутбука Huawei Matebook X, а также планшета Huawei M...
Muze E5 LTE и его характеристика ...
Muze E5 LTE и его характеристика Главное устройство для съемки снабжено оптическим сенсором на 13 МП, системой автофокуса и фото вспышкой ...
Новинка Sony Xperia XA2 Plus ...
Новинка Sony Xperia XA2 Plus В этом году выпустили самый большой безрамочный смартфон. В наличии 4 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ (поддержка micro...
Доступная бытовая техника для дома...
Доступная бытовая техника для домаВы решили продать свою старую квартиру и переехать в новую, просторную и уютную? Кажется пришло время и п...
Обзор Tenda MW3-3. Система Wi-Fi Mesh AC...
Обзор Tenda MW3-3. Система Wi-Fi Mesh ACЕсли речь заходит про развертывание беспроводной сети в однокомнатной квартире или небольшом по площади о...
Обзор HaoTian LC 30. Пылеводосос для про...
Обзор HaoTian LC 30. Пылеводосос для проЗа последнее время выражение “Made in China” потеряло прежнюю негативную окраску, поскольку качество т...
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень ст...
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень стНа современном рынке смартфонов полно разнообразных интересных новинок, которые стоят вашего внимания и м...
Кондиционеры Toshiba - качество, провере...
Кондиционеры Toshiba - качество, провереЯпонская компания Toshiba уже столетие лидирует во многих отраслях промышленности и не одно десятилети...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор HARPER PB-0016 / 0017 / 0018. Яркие и эффективные внешние батарейки с 10000 мАчОбзор HARPER PB-0016 / 0017 / 0018. Яркие и эффективные внешние батарейки с 10000 мАч
Обзор Tenda MW3-3. Система Wi-Fi Mesh AC1200Обзор Tenda MW3-3. Система Wi-Fi Mesh AC1200
Обзор HaoTian LC 30. Пылеводосос для промышленного преминения Обзор HaoTian LC 30. Пылеводосос для промышленного преминения
Обзор Redragon Aspis Pro. Игровые наушники c виртуальным объемным звуком 7.1Обзор Redragon Aspis Pro. Игровые наушники c виртуальным объемным звуком 7.1
Обзор Natec Genesis H59. Стильная гарнитура для геймераОбзор Natec Genesis H59. Стильная гарнитура для геймера
Huawei представила свой первый ноутбук M...
Huawei представила свой первый ноутбук M13 сентября в Москве состоялась презентация первого ноутбука Huawei Matebook X, а также планшета Huawei M...
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень ст...
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень стНа современном рынке смартфонов полно разнообразных интересных новинок, которые стоят вашего внимания и м...
Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 предс...
Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 предс13 сентября в Москве состоялась российская презентация полнокадровых беззрекальных камер Nikon Z6 и Z7. В...
Предварительный обзор HyperX Alloy FPS R...
Предварительный обзор HyperX Alloy FPS RИгровая периферия перестала быть чем-то стандартным и привычным. Кто-то хочет себе клавиатуру с подсветко...
Обзор Marvel's Spider-Man. Восторг и нич...
Обзор Marvel's Spider-Man. Восторг и ничКогда разработчики из компании Sony объявили о разработке игры про Человека-Паука для PS4, у фанатов прос...
Пресс-тур 2018 по заводу Ford Sollers...
Пресс-тур 2018 по заводу Ford Sollers13 сентября 2018 г. в городе Елабуга компания Ford Sollers провела пресс-тур по своему заводу, представив...
Предварительный обзор iPhone XS и iPhone...
Предварительный обзор iPhone XS и iPhoneНа вчерашней презентации компании Apple было настолько скучно, насколько это вообще возможно. Нам показал...
Обзор Immortal: Unchained. Dark Souls с ...
Обзор Immortal: Unchained. Dark Souls с Я не являюсь большим приверженцем хардкорных игр, так как считаю, что в видеоигры мы заходим для развлече...
Canon представила полнокадровую беззерка...
Canon представила полнокадровую беззерка11 сентября в Москве состоялась официальная презентация первой беззеркальной камеры Canon — EOS R. Камера...
Предварительный обзор Chuwi Hipad. Игров...
Предварительный обзор Chuwi Hipad. ИгровВ последнее время рынок планшетов как-то сильно упал. Это заметно по тому, что крупные компании перестали...
Обзор Pixel King. Ролевая игра в раскрас...
Обзор Pixel King. Ролевая игра в раскрасЯ уже много раз играл в подобного рода проекты. Здесь вам нужно раскрашивать какие-то фигуры по пикселям ...
Предварительный обзор EIZO ColorEdge CG2...
Предварительный обзор EIZO ColorEdge CG2Сейчас стало модно называть свой монитор профессиональным даже в том случае, если он таковым совершенно н...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor