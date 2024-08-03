Выбор повербанка в 2024 году. Обзор HARPER PB-0030, PB-20011, PB-2606

Планшеты, смартфоны, ноутбуки и другие носимые устройство редко когда могут похвастать длительным временем автономной работы. Как результат владельцу нужно продумывать вовремя организацию зарядки или использовать внешний аккумулятор. Сегодня мы рассмотрим сразу три таких аксессуара с емкостью от 5000 до 30 000 мАч, поддерживающих Power Delivery и Quick Charge 3.0, позволяющих обеспечить автономную зарядку для различных типов устройств, это HARPER PB-0030, PB-20011, PB-2606.

Комплектация

Поставляются в компактной коробке с прозрачным окошком, комплект которых включает короткий USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

HARPER PB-2606

Начнем с самого младшего и компактного HARPER PB-2606. Карманный вариант исполнения, который всегда можно будет носить с собой.

Выполнен из пластика с внешним софт-тач покрытием. На крышке светодиодный индикатор отображающий процент заряда аккумулятора шагом в 25%.

На боковой грани полноразмерный USB. С противоположной стороны USB-C, работающий как на входящий, так и выходящий ток. Как итог, заряжать одновременно можно сразу два устройства.

HARPER PB-0030

У HARPER PB-0030 емкость составляет внушительные 30 000 мАч. В сравнение с рассмотренной выше моделью он ожидаемо больше и тяжелее. Это вариант для поездок, закинув в рюкзак или сумку с ноутбуком.

На крышке индикатор заряда аккумулятора, отображающий заряд шагом в 25%. Ниже логотип бренда. Выполнен из пластика, сборка проведена качественно.

Сбоку кнопка включения. На панели сгруппировано четыре разъема, это два полноразмерных USB, USB-C, microUSB.

HARPER PB-20011

Одновременно можно зарядить до трех устройств. Восстановить заряд через USB-C или microUSB.Емкость HARPER PB-20011 составляет 20 000 мАч. Он отличается от двух рассмотренных выше отсутствием поддержки Power Delivery и Quick Charge. Это ограничит скорость зарядки и возможность обеспечения питания ноутбуков.

Выполнен корпус из пластика черного цвета с сочетанием софт-тач и покрытия с текстурным рисунком. Заряд отображается при помощи группы светодиодных индикаторов.

Тесты

Итоги

Набор разъемов включает два USB и один microUSB. Максимальный выходной ток с напряжением 5В 2А.HARPER PB-0030 и PB-2606 максимально универсальны и могут использоваться для зарядки не только носимых устройств. Выходного тока достаточно чтобы проводить зарядку MacBook и iPad. Корректно работали технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery с мощностью 20 Вт. Помимо этого есть и менее распространённые DASH и WARP (OnePlus), VOOC (Oppo).Быстрая зарядка идет и во время сценария восстановления заряда самого внешнего аккумулятора. Входящий ток 3А, это особенно актуально для HARPER PB-0030 с емкостью в 30 000 мАч. HARPER PB-20011 не поддерживает технологии быстрой зарядки.Согласно проведенным замерам средний КПД для всех трех аккумуляторов составляет 75%. Ток равномерен, без скачков и падений. Защита с отключением при перегрузке и коротком замыкании.HARPER PB-2606 – карманный вариант на каждый день, который в любой момент будет под рукой и сможет зарядить носимые устройства. HARPER PB-0030 – внешний аккумулятор, который сможет обеспечить автономное питание в течение нескольких дней, закинув его в рюкзак или сумку. HARPER PB-20011 – емкий аккумулятор без поддержки технологий быстрой зарядки.