Обзор HARPER PB-10011. Недорогая и емкая внешняя батарейка

В ближайшие несколько дней нас ждет сразу серия громких релизов от ведущих производителей. Поддержка сетей 5G, улучшения по камерам, рекорды в синтетических тестах и экраны без рамок и “бровей”. Но как уже показали первые анонсы, вопрос длительности времени автономной работы, не получит внятного решения. Тестируемая сегодня внешняя батарейка HARPER PB-10011 будет актуальна, как для флагманов 2019 года, так и ранее вышедших моделей.
Его средняя стоимость на момент публикации составляет 900 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПокупатель получает внешнюю батарейку упакованную в коробку из прозрачного пластика. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен HARPER PB-10011 в компактном корпусе из черного пластика с внешним матовым покрытием.
Боковые грани корпуса закруглены. Отсутствуют декоративные элементы потенциально подверженные излому или стиранию при длительной эксплуатации.
На боковой грани microUSB, используемый для восстановления заряда батарейки.
Рядом полноразмерный USB с током 2А. Заряжать одновременно можно будет только одно устройство, это своего рода плата за компактность.
Контролировать уровень оставшегося заряда можно при помощи группы светодиодных индикаторов. Они активируются при нажатии кнопки и во время проведения сеанса зарядки.
Вдоль всей площади верхней и нижней крышке продольные углубления, улучшающие хват и предотвращающие скольжение при размещение на ровной поверхности.
Снизу нанесена техническая информация по устройству и разъемам на русском языке.