Обзор HARPER PB-10011. Недорогая и емкая внешняя батарейка

В ближайшие несколько дней нас ждет сразу серия громких релизов от ведущих производителей. Поддержка сетей 5G, улучшения по камерам, рекорды в синтетических тестах и экраны без рамок и “бровей”. Но как уже показали первые анонсы, вопрос длительности времени автономной работы, не получит внятного решения. Тестируемая сегодня внешняя батарейка HARPER PB-10011 будет актуальна, как для флагманов 2019 года, так и ранее вышедших моделей.

Комплектация

Его средняя стоимость на момент публикации составляет 900 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Покупатель получает внешнюю батарейку упакованную в коробку из прозрачного пластика. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен HARPER PB-10011 в компактном корпусе из черного пластика с внешним матовым покрытием.

Боковые грани корпуса закруглены. Отсутствуют декоративные элементы потенциально подверженные излому или стиранию при длительной эксплуатации.

На боковой грани microUSB, используемый для восстановления заряда батарейки.

Рядом полноразмерный USB с током 2А. Заряжать одновременно можно будет только одно устройство, это своего рода плата за компактность.

Контролировать уровень оставшегося заряда можно при помощи группы светодиодных индикаторов. Они активируются при нажатии кнопки и во время проведения сеанса зарядки.

Вдоль всей площади верхней и нижней крышке продольные углубления, улучшающие хват и предотвращающие скольжение при размещение на ровной поверхности.

Начинка

Итоги по HARPER PB-10011

Снизу нанесена техническая информация по устройству и разъемам на русском языке.Емкость HARPER PB-10011 составляет 10000 мАч. Согласно проведенным тестовым замерам и сеансам зарядки она соответствует действительной. Во время продолжительной нагрузки корпус внешней батарейки не нагревается. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 3-4 сеанса зарядки современного смартфона. Для восстановления заряда можно будет воспользоваться сетевым адаптером с USB-разъемом.HARPER PB-10011 станет полезным аксессуаром под носимую электронику, обеспечив возможность автономного восстановления заряда. Компактные габариты и невысокая стоимость. Не устроить может только один USB на корпусе.