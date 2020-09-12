Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой

Внешний аккумулятор (PowerBank) один их самых полезных аксессуаров для носимых устройств, смартфонов и планшетов. Время, когда отпадет необходимость в ежедневном ритуале зарядки, не настанет в ближайшем будущем, да и текущие телефоны зачастую требуют за день сразу несколько сеансов зарядки. Тестируемый сегодня внешний аккумулятор HARPER PB-20008 предлагает емкость в 20 000 мАч, а также поддержку технологий быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и USB Power Delivery.

HARPER PB-20008

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 2700 рублей.

HARPER PB-20008 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с прозрачным окошком. Внутри зафиксирован в прозрачный пластик. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и USB-кабель.

HARPER PB-20008

Внешний вид

Корпус аккумулятора выполнен из металла. Внешние поверхности матовые, боковые грани закруглены.

HARPER PB-20008

Высокая жесткость и надежность конструкции. Форма оптимальна для размещения в кармане брюк или внутреннем кармане пиджака.

HARPER PB-20008

На боковой грани расположена механическая кнопка управления круглой формы. Нажатие запускает процесс зарядки вручную.

HARPER PB-20008

Контролировать оставшийся заряд в HARPER PB-20008 можно с помощью LED-дисплея с цифровой маркировкой. Наглядно и информативно.

HARPER PB-20008

Доступны два полноразмерных USB. В качестве выходного также можно использовать USB Type-C. Он будет полезен для зарядки современных планшетов, смартфонов и ноутбуков.

HARPER PB-20008

Для восстановления можно использовать как microUSB, так и USB Type-C. Упрощается поиск нужного кабеля в дороге.

HARPER PB-20008

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Корпус собран добротно. Выглядит привлекательно.

Тесты

HARPER PB-20008 поддерживает технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и PowerDelivery. Быстрая зарядка включается автоматически при условии поддержки ее на подключаемом устройстве. Напряжение соответственно варьируется от 5 до 12В. Держит напряжение по разъемам стабильно. При длительной нагрузке просадок зафиксировано не было.

HARPER PB-20008

Сам аккумулятор при использовании соответствующего зарядного устройства с Quick Charge 3.0 может восстанавливать заряд заметно быстрее. На полный цикл требуется в районе 6 часов. С обычным зарядником время увеличивается до 11 часов. Во время зарядки и разрядки корпус заметно не нагревается. Есть защита от перегрузки.

HARPER PB-20008

Емкость 20 000 мАч. КПД у аккумулятора высокий. Такая емкость позволяет обеспечить современному смартфону 4-5 полных циклов зарядки. 2-3 цикла зарядки планшета.

Итоги по HARPER PB-20008

HARPER PB-20008 – внешний аккумулятор с высокой емкостью и поддержкой технологий быстрой зарядки. Станет хорошим выбором для ноутбука, планшета и смартфона. Два варианта разъемов для зарядки, возможность одновременной зарядки нескольких устройств, быстрое восстановление заряда и металлический корпус.
Комментарии и отзывы HARPER PB-20008
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