Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 2700 рублей.
HARPER PB-20008 обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпакован в коробку с прозрачным окошком. Внутри зафиксирован в прозрачный пластик. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и USB-кабель.
Внешний видКорпус аккумулятора выполнен из металла. Внешние поверхности матовые, боковые грани закруглены.
Высокая жесткость и надежность конструкции. Форма оптимальна для размещения в кармане брюк или внутреннем кармане пиджака.
На боковой грани расположена механическая кнопка управления круглой формы. Нажатие запускает процесс зарядки вручную.
Контролировать оставшийся заряд в HARPER PB-20008 можно с помощью LED-дисплея с цифровой маркировкой. Наглядно и информативно.
Доступны два полноразмерных USB. В качестве выходного также можно использовать USB Type-C. Он будет полезен для зарядки современных планшетов, смартфонов и ноутбуков.
Для восстановления можно использовать как microUSB, так и USB Type-C. Упрощается поиск нужного кабеля в дороге.
Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Корпус собран добротно. Выглядит привлекательно.
ТестыHARPER PB-20008 поддерживает технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и PowerDelivery. Быстрая зарядка включается автоматически при условии поддержки ее на подключаемом устройстве. Напряжение соответственно варьируется от 5 до 12В. Держит напряжение по разъемам стабильно. При длительной нагрузке просадок зафиксировано не было.
Сам аккумулятор при использовании соответствующего зарядного устройства с Quick Charge 3.0 может восстанавливать заряд заметно быстрее. На полный цикл требуется в районе 6 часов. С обычным зарядником время увеличивается до 11 часов. Во время зарядки и разрядки корпус заметно не нагревается. Есть защита от перегрузки.
Емкость 20 000 мАч. КПД у аккумулятора высокий. Такая емкость позволяет обеспечить современному смартфону 4-5 полных циклов зарядки. 2-3 цикла зарядки планшета.