Сетевой фильтр с USB. Обзор HARPER UCH-315 и UHC-325…

На лицевой стороне три розетки с заземлением и защитными шторками на каждой. Расстояние между ними и разворот относительно центральной оси на, позволяет без проблем задействовать все розетки одновременно.
По три USB 2.0 с током 2.4А, расположены в ряд. С помощью них можно будет зарядить смартфон, планшет, геймпад или любые другие аксессуары. Ток держат стабильно, скачков во время проведения замеров обнаружено не было. Выше тумблер питания и индикатор со свтеодиодный подсветкой.
Силовой провод с широким сечением. В зависимости от модели его длина разная, можно будет подобрать в зависимости от дальности расположения розетки.
Рассмотрим содержимое одного из сетевых фильтров. Можно обратить на защиту на входе, и часть печатной платы, отвечающую за работу USB-разъемов. Пайка аккуратная, следов флюса не замечено. Провода с достаточным сечением, соответствующим заявленной нагрузке.