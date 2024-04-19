Сетевой фильтр с USB. Обзор HARPER UCH-315 и UHC-325…

Сетевых фильтров много не бывает, как и не бывает достаточно розеток. А с учетом распространения носимых устройств и аксессуаров, сейчас оптимально выбирать модели со встроенными USB. Сегодня мы рассмотрим сразу два таких устройства, это HARPER UCH-315 и UHC-325, ключевым отличием между которыми является длина питающего кабеля, 1.5 и 3 метра. Сопровождаются 2-летней гарантией.

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с изображением и данными по комплектации.

Внешний вид

У них классическое исполнение в корпусе из пластика. Один в черном цвете, второй в белом.

На лицевой стороне три розетки с заземлением и защитными шторками на каждой. Расстояние между ними и разворот относительно центральной оси на, позволяет без проблем задействовать все розетки одновременно.

По три USB 2.0 с током 2.4А, расположены в ряд. С помощью них можно будет зарядить смартфон, планшет, геймпад или любые другие аксессуары. Ток держат стабильно, скачков во время проведения замеров обнаружено не было. Выше тумблер питания и индикатор со свтеодиодный подсветкой.

Внутренняя часть

Силовой провод с широким сечением. В зависимости от модели его длина разная, можно будет подобрать в зависимости от дальности расположения розетки.

Рассмотрим содержимое одного из сетевых фильтров. Можно обратить на защиту на входе, и часть печатной платы, отвечающую за работу USB-разъемов. Пайка аккуратная, следов флюса не замечено. Провода с достаточным сечением, соответствующим заявленной нагрузке.

Итоги

HARPER UCH-315 и UHC-325 – сетевой фильтр для подключения различных приборов с общей номинальной силой тока 16А, а также располагающий тремя USB для зарядки носимых устройств и аксессуаров.