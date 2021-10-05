Обзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и Android

Платформа Android используется на разных типах устройств, позволяя расширить привычный набор возможностей и позволяя самому пользователю расширять набор доступного софта. Как пример изучаемый сегодня проектор HIPER Cinema D12, дает выбор в подборе источников воспроизведения и поддерживает популярные стриминговые сервисы, на него же можно транслировать изображение со смартфона.

Комплектация

Доступен он в среднем за 20 999 рублей.Упакован в коробку с пластиковой ручкой для удобной переноски. Комплект включает пульт ДУ, HDMI-кабель, силовой кабель, разветвитель на RCA-разъемы и инструкцию на русском языке.

Внешний вид

При проектировании этой модели учли возможность переноски с места на место не только в рамках дома, но и эксплуатации вне дома. Несколько дней при отсутствии дождей мы его брали на дачу для просмотра фильмов на открытом воздухе.

Для этого помимо удобной формы и небольшого веса, есть выдвижная ручка на крышке. В собранном состоянии она не выступает за пределы основной плоскости.

На основании четыре прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение по столу. Под изменение угла размещения выведена откидная ножка. Всего доступно два положения.

Из минусов отметим отсутствие винтового отверстия на основании. Штатными элементами зафиксировать его на триноге или кронштейне нельзя. Мы решили этот вопрос самостоятельным наклеиванием площадки.

По краям корпуса вентиляционные отверстия, отвечающие за отвод тепла во время работы. Они не перекрываются при близком размещении к стене. Оба сопровождаются противопылевым фильтром.

На верхней грани у HIPER Cinema D12 набор элементов управления, состоящий из пятипозиционного джойстика и четырех механических кнопок.

Ближе к фронтальной стороне в углублении находится колесико механической фокусировки линзы. Диапазон регулировок широкий.

Сама линза выведена на лицевой части. Для нее в комплекте идет защитная заглушка из силикона черного цвета.

С тыльной стороны панель портов ввода/вывода. Она содержит выход на наушники, композитный вход, HDMI, два USB и гнездо питания. Два USB можно использовать как для подключения накопителей с мультимедийными файлами, так и беспроводной периферий.

Оснащение

Есть встроенная акустика, позволяющая просматривать фильмы без подключения внешних колонок. Хотя конечно она уступает по качеству звука.HIPER Cinema D12 относится к LED-проекторам. Уровень максимальной яркости 6500 Лм. Рассчитан он на вывод изображения с расстояния от 150 до 400 сантиметров. Соотношение сторон 16:9 или 4:3.

Максимальная диагональ экрана соответствует телевизорам с диагональю 120 дюймов. Разрешение у него Full HD в этом же разрешении поддерживает чтение медиафайлов.

Рассчитана установленная в него лампа на 50 000 часов. Оптимально использовать специальные экраны, но в отсутствие них можно использовать монотонные стены.

Для примера отдельно приведем изображение с включенными точечными светильниками на потолке. Оно остается разборчивым при попадании света.

Интерфейс

По изображению нареканий нет. Выглядит отлично. Резкость достаточно высокая. В отличие от телевизионных панелей такой тип вывода изображения меньше нагружает глаза. Плюс чего только стоит сама атмосфера при просмотре фильмов. С установленным саундбаром вполне можно заменить поход в кинотеатр, тем более часто сейчас выход фильмов на стриминговых сервисов не отстает от появления на больших экранах.В отличие от большинства проекторов его можно использовать не только с отдельным ноутбуком, медиаплеером или ПК, это самостоятельный мультимедийный центр. Платформа построена на базе Android с сохранением возможности добавления приложений из Google Play.

Главный экран представляет собой набор плиток с предустановленными приложениями и сервисами. Из «коробки» можно смотреть Youtube, Netflix или воспроизводить файлы с флешки. Нужные стриминговые сервисы можно поставить самостоятельно.

Есть отдельный экран с набором иконок и приложений.

Можно провести настройки системы и подключить проектор к домашней беспроводной сети Wi-Fi.

Вывод списка доступных для корректировки опций. Меню на русском языке.

Несколько пресетов изображения под разные сценарии и тип выводимого контента.

Соединение стабильное. Проектор воспроизводил видеоролики и фильмы в высоком разрешении.

Итоги

Доступен браузер, который также расширяет возможности доступа к онлайн сервисам.Работает интерфейс стабильно. За работу системы отвечает 4-ядерный процессор с ядрами ARM.HIPER Cinema D12 – проектор, который может работать как самостоятельный центр развлечений с выводом фильмов и сериалов со стриминговых сервисов, внешнего накопителя и поддерживающий трансляцию изображения со смартфона. При своей невысокой стоимости он выдает высокую яркость и демонстрирует стабильную работу при воспроизведении роликов в высоком битрейте. Но есть и ограничения, они касаются ручной фокусировки и отсутствии встроенных элементов для установки на кронштейн или крепеж.