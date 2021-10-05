Обзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и Android

Платформа Android используется на разных типах устройств, позволяя расширить привычный набор возможностей и позволяя самому пользователю расширять набор доступного софта. Как пример изучаемый сегодня проектор HIPER Cinema D12, дает выбор в подборе источников воспроизведения и поддерживает популярные стриминговые сервисы, на него же можно транслировать изображение со смартфона.

HIPER Cinema D12

Доступен он в среднем за 20 999 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с пластиковой ручкой для удобной переноски. Комплект включает пульт ДУ, HDMI-кабель, силовой кабель, разветвитель на RCA-разъемы и инструкцию на русском языке.

HIPER Cinema D12

Внешний вид

При проектировании этой модели учли возможность переноски с места на место не только в рамках дома, но и эксплуатации вне дома. Несколько дней при отсутствии дождей мы его брали на дачу для просмотра фильмов на открытом воздухе.

HIPER Cinema D12

Для этого помимо удобной формы и небольшого веса, есть выдвижная ручка на крышке. В собранном состоянии она не выступает за пределы основной плоскости.

HIPER Cinema D12

На основании четыре прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение по столу. Под изменение угла размещения выведена откидная ножка. Всего доступно два положения.

HIPER Cinema D12

Из минусов отметим отсутствие винтового отверстия на основании. Штатными элементами зафиксировать его на триноге или кронштейне нельзя. Мы решили этот вопрос самостоятельным наклеиванием площадки.

HIPER Cinema D12

По краям корпуса вентиляционные отверстия, отвечающие за отвод тепла во время работы. Они не перекрываются при близком размещении к стене. Оба сопровождаются противопылевым фильтром.

HIPER Cinema D12

На верхней грани у HIPER Cinema D12 набор элементов управления, состоящий из пятипозиционного джойстика и четырех механических кнопок.

HIPER Cinema D12

Ближе к фронтальной стороне в углублении находится колесико механической фокусировки линзы. Диапазон регулировок широкий.

HIPER Cinema D12

Сама линза выведена на лицевой части. Для нее в комплекте идет защитная заглушка из силикона черного цвета.

HIPER Cinema D12

С тыльной стороны панель портов ввода/вывода. Она содержит выход на наушники, композитный вход, HDMI, два USB и гнездо питания. Два USB можно использовать как для подключения накопителей с мультимедийными файлами, так и беспроводной периферий.

HIPER Cinema D12

Есть встроенная акустика, позволяющая просматривать фильмы без подключения внешних колонок. Хотя конечно она уступает по качеству звука.

Оснащение

HIPER Cinema D12 относится к LED-проекторам. Уровень максимальной яркости 6500 Лм. Рассчитан он на вывод изображения с расстояния от 150 до 400 сантиметров. Соотношение сторон 16:9 или 4:3.

HIPER Cinema D12

Максимальная диагональ экрана соответствует телевизорам с диагональю 120 дюймов. Разрешение у него Full HD в этом же разрешении поддерживает чтение медиафайлов.

HIPER Cinema D12

Рассчитана установленная в него лампа на 50 000 часов. Оптимально использовать специальные экраны, но в отсутствие них можно использовать монотонные стены.

HIPER Cinema D12 Для примера отдельно приведем изображение с включенными точечными светильниками на потолке. Оно остается разборчивым при попадании света.

HIPER Cinema D12

По изображению нареканий нет. Выглядит отлично. Резкость достаточно высокая. В отличие от телевизионных панелей такой тип вывода изображения меньше нагружает глаза. Плюс чего только стоит сама атмосфера при просмотре фильмов. С установленным саундбаром вполне можно заменить поход в кинотеатр, тем более часто сейчас выход фильмов на стриминговых сервисов не отстает от появления на больших экранах.

Интерфейс

В отличие от большинства проекторов его можно использовать не только с отдельным ноутбуком, медиаплеером или ПК, это самостоятельный мультимедийный центр. Платформа построена на базе Android с сохранением возможности добавления приложений из Google Play.

HIPER Cinema D12

Главный экран представляет собой набор плиток с предустановленными приложениями и сервисами. Из «коробки» можно смотреть Youtube, Netflix или воспроизводить файлы с флешки. Нужные стриминговые сервисы можно поставить самостоятельно.

HIPER Cinema D12

Есть отдельный экран с набором иконок и приложений.

HIPER Cinema D12

Можно провести настройки системы и подключить проектор к домашней беспроводной сети Wi-Fi.

HIPER Cinema D12

Вывод списка доступных для корректировки опций. Меню на русском языке.

HIPER Cinema D12

Несколько пресетов изображения под разные сценарии и тип выводимого контента.

HIPER Cinema D12

Соединение стабильное. Проектор воспроизводил видеоролики и фильмы в высоком разрешении.

HIPER Cinema D12

Доступен браузер, который также расширяет возможности доступа к онлайн сервисам.

Работает интерфейс стабильно. За работу системы отвечает 4-ядерный процессор с ядрами ARM.

Итоги

HIPER Cinema D12 – проектор, который может работать как самостоятельный центр развлечений с выводом фильмов и сериалов со стриминговых сервисов, внешнего накопителя и поддерживающий трансляцию изображения со смартфона. При своей невысокой стоимости он выдает высокую яркость и демонстрирует стабильную работу при воспроизведении роликов в высоком битрейте. Но есть и ограничения, они касаются ручной фокусировки и отсутствии встроенных элементов для установки на кронштейн или крепеж.
Комментарии и отзывы HIPER Cinema D12
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