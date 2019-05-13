Обзор HIPER HPB-650FM. Недорогой блок питания с модульными кабелями

Сегодня в рамках «Лаборатории» мы рассмотрим детально блок питания HIPER HPB-650FM с полностью модульным кабель-менеджментом. Это недорогая модель с сертификатом 80 Plus Bronse. В этой линейке также представлены модели с мощностью 600, 700, 800 и 900 Вт. Мощности изучаемого источника питания будет достаточно для сборки системы на базе одной видеокарты.
За активное охлаждение отвечает 140 мм вентилятор с черными лопастями.
HIPER HPB-650FM получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Средняя стоимость на момент публикации, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 4590 рублей.
HIPER HPB-650FM обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с подробными техническими характеристиками по всем моделям в этой линейке. Внутри корпус надежно защищен от возможных повреждений при перевозке. Комплект включает набор съемных кабелей, силовой кабель, многоразовые стяжки, винты крепления.
Внешний видВыполнен в классическом форм-факторе. Корпус из окрашенной в черный цвет стали. Тут отсутствуют лишние декоративные элементы и подсветка.
Вентилятор в HIPER HPB-650FM защищен решеткой гриль. Её можно будет снять для удаления накопившейся в ходе эксплуатации пыли без разбора всего корпуса.
На одну из боковых граней нанесена наклейка с техническими данными и подробной информацией по линиям.
Задняя стенка с традиционным исполнением. Вентиляционная решетка, тумблер и гнездо питания.
Это полностью модульный блок питания. Разъемы сосредоточены на задней стенке. Между собой они сгруппированы по типу.
Такое исполнение упрощает аккуратный монтаж внутри корпуса с возможностью удаления неиспользуемых линий.
За активное охлаждение отвечает 140 мм вентилятор с черными лопастями.
Все провода с плоской оплеткой. PCI-разъемы окрашены в красный цвет. Длины и разъемов с запасом.
Начинка
HIPER HPB-650FM имеет весь спектр технологий защиты от скачков напряжения, короткого замыкания и перегрузки.
Внутри печатная плата черного цвета со свободным размещение элементов. Основной конденсатор 400V 150 мКф. Пара алюминиевых радиатора с дополнительным оребрением.
52А 624W по линии 12V. Отличные показатели. Сила тока на каналах 3.3 и 5V ограничена 20A с 125W. Соответствует стандарту эффективности 80 Plus Bronze.
Тесты HIPER HPB-650FM
Уровень шума:
|Данные
|Простой
|32
|Нагрузка
|42
КПД
|Данные
|150W
|84
|250W
|86
|350W
|87
|500W
|88
|650W
|84
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|650W
|12
|12,12
|11,99
|11,89
|5
|5.05
|5.01
|4.98
|3,33
|3.32
|3.29
|3.26
Итоги по HIPER HPB-650FMHIPER HPB-650FM – добротный и недорогой блок питания с полностью модульным кабель-менеджментом. Высокий КПД, стабильность напряжения по линиям, плоские кабели, все необходимые защиты, простота обслуживания. Не устроить может шум вентилятора в режимах максимальной нагрузки.
HIPER HPB-650FM получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".