Обзор HIPER HPB-650FM. Недорогой блок питания с модульными кабелями

Сегодня в рамках «Лаборатории» мы рассмотрим детально блок питания HIPER HPB-650FM с полностью модульным кабель-менеджментом. Это недорогая модель с сертификатом 80 Plus Bronse. В этой линейке также представлены модели с мощностью 600, 700, 800 и 900 Вт. Мощности изучаемого источника питания будет достаточно для сборки системы на базе одной видеокарты.

HIPER HPB-650FM обзор

Средняя стоимость на момент публикации, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 4590 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробными техническими характеристиками по всем моделям в этой линейке. Внутри корпус надежно защищен от возможных повреждений при перевозке. Комплект включает набор съемных кабелей, силовой кабель, многоразовые стяжки, винты крепления.

Внешний вид

Выполнен в классическом форм-факторе. Корпус из окрашенной в черный цвет стали. Тут отсутствуют лишние декоративные элементы и подсветка.

Вентилятор в HIPER HPB-650FM защищен решеткой гриль. Её можно будет снять для удаления накопившейся в ходе эксплуатации пыли без разбора всего корпуса.

На одну из боковых граней нанесена наклейка с техническими данными и подробной информацией по линиям.

Задняя стенка с традиционным исполнением. Вентиляционная решетка, тумблер и гнездо питания.

Это полностью модульный блок питания. Разъемы сосредоточены на задней стенке. Между собой они сгруппированы по типу.

Такое исполнение упрощает аккуратный монтаж внутри корпуса с возможностью удаления неиспользуемых линий.За активное охлаждение отвечает 140 мм вентилятор с черными лопастями.

Начинка

Все провода с плоской оплеткой. PCI-разъемы окрашены в красный цвет. Длины и разъемов с запасом.

HIPER HPB-650FM имеет весь спектр технологий защиты от скачков напряжения, короткого замыкания и перегрузки.

Внутри печатная плата черного цвета со свободным размещение элементов. Основной конденсатор 400V 150 мКф. Пара алюминиевых радиатора с дополнительным оребрением.

52А 624W по линии 12V. Отличные показатели. Сила тока на каналах 3.3 и 5V ограничена 20A с 125W. Соответствует стандарту эффективности 80 Plus Bronze.

Тесты HIPER HPB-650FM

Уровень шума:

Данные Простой 32 Нагрузка 42

КПД

Данные 150W 84 250W 86 350W 87 500W 88 650W 84

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 650W 12 12,12 11,99 11,89 5 5.05 5.01 4.98 3,33 3.32 3.29 3.26

Итоги по HIPER HPB-650FM

HIPER HPB-650FM – добротный и недорогой блок питания с полностью модульным кабель-менеджментом. Высокий КПД, стабильность напряжения по линиям, плоские кабели, все необходимые защиты, простота обслуживания. Не устроить может шум вентилятора в режимах максимальной нагрузки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".