Обзор HIPER IoT Air Fryer F1. Аэрогриль с Wi-Fi и голосовым управлением

Для готовки вкусной и здоровой пищи не обязательно иметь духовой шкаф и варочную панель, обойтись можно даже без сковородок и кастрюль. Все это позволяет делаеть компактный бытовой прибор – аэрогриль. Как пример, многофункциональная печь, HIPER IoT Air Fryer F1 принцип работы которой заключается в приготовлении пищи с помощью горячего воздуха, равномерно нагревающего блюдо со всех сторон, без необходимости использования растительного масла. К тому же эта модель поддерживает интеграцию в умный дом, как через собственное приложение, так и в экосистемы с виртуальными помощниками.

Комплектация

На официальном сайте бренда она доступна за 7290 рублей.Упакован в коробку из плотного картона с премиальным оформлением. Комплект включает съемный поддон, корзину и инструкцию.

Внешний вид

Отметим интересное внешнее исполнение прибора. Скругленный корпус и небольшая ручка в центральной части.

Строгий дизайн с преобладанием черного цвета. За счет матового покрытия не создает проблем с загрязнением поверхности следами пальцев.

После удаления двух информационных наклеек с фронтальной части, на фронтальной панели будет только ограниченная зона с логотипом. Внешне, сложно определить, что это аэрогриль, а не кофеварка.

В верхней зоне выделена панель с цифровым дисплеем. Информация на нем подсвечивается. По краям от него распределены кнопки управления. Как и у HIPER IoT Air Fryer F2 , есть отдельные клавиши для каждого из встроенных режимов. Они сопровождаются наглядной инфографикой.

Помимо этого, можно изменять температуру и время готовки. Включить или остановить работу. Отдельный индикатор беспроводного соединения.

Поддон со съемной корзиной извлекается при помощи ручки на фронтальной стороне. В HIPER IoT Air Fryer F1 используется металл с антипригарным покрытием, не выделяющий вредных веществ при повышенной температуре.

Ручка не нагревается при продолжительной нагрузке. Риск ожога рук исключается. Сама ее форма дает удобный и надежный хват.

В верхней части камеры расположен нагревательный элемент спиральной формы, за которым находится вентилятор, создающий воздушные потоки от тэна.

На обратной стороне корпуса вентиляционная решетка. Важно при размещении на столешнице оставить зазор до стены.

По центру основания наклейка с техническими данными и QR-кодом со ссылкой на приложение. Четыре прорезиненные ножки, предотвращающие смещение и вибрацию при готовке. Подключается при помощи кабеля с широким сечением.

Софт

Мощность аэрогриля составляет 1650 Вт. Подключать можно в розетки, которые рассчитаны на чайники и микроволновки.Используется общее приложение Hiper IoT, объединяющее разные типы совместимых устройств. Подключение прошло быстро, его нашло и предложило добавить автоматически. Для работы использует беспроводную сеть Wi-Fi с защищенным каналом передачи данных.

Экран управления HIPER IoT Air Fryer F1 с тематичным оформлением. Каждая из шести программ выведена в виде пиктограммы. Кнопки изменения температуры и времени.

Есть вкладка с рецептами и поиском в сети.

Тесты

Можно задать шагами температуру и время готовки. Сохранить этот пресет и использовать в дальнейшем.Перед первым использованием протерли комплектный контейнер и промыли съемную решетку. После этого прибор готов к эксплуатации. Управление интуитивно. Предустановлены шесть программ, включающие птицу, стейки, рыбу, выпечку, креветки, фри и ребра.

Каждый из них включает пресет из рекомендованного времени и температуре. Это позволит на начальных этапах подобрать настройки готовки, но стоит учитывать, что температура и особенно время индивидуальны и зависят, как от ингредиентов, так и их объема. С учетом того, что аэрогриль поддерживает автоматическое отключение при извлечении корзины, можно проводить контроль этапов готовки, принимая решение о корректировке температуры и времени. Хотя в целом можно смело брать рецепты с сети, сейчас для такого типа техники много интересных вариантов и идей.

Объем внутренней корзины 4 литра. Этого достаточно для 2-3 полноценных порций. Температура готовки регулируется в диапазоне от 80 до 200 градусов. Низкие температурные режимы позволяют использовать его как дегидратор. Во время готовки не требует повышенного внимания и большинство блюд можно готовить по схеме: загрузил – включил – выключил – съел.

Запеченная говядина

Уход за аэрогрилем не сложен. Решетку и корзину можно моем без использования абразивных средств.Нарезали говядину, добавили специи и поместили на дне корзины. Выбрали режим стейков.

Не добавляли масло. Пропекается равномерно со всех сторон. Не подгорало.

Картофель фри

Мясо получилось с небольшой корочкой и сочной сердцевиной.Несмотря на то картофель фри считается фастфудом, его можно готовить без фритюра и масла. В аэрогриле без канцерогенов и лишних калорий.

При этом по вкусовым качествам не уступает, нравится как детям, так и взрослым.

К слову, можно нарезать пластинами и посыпав копченной паприкой сделать за короткое время чипсы без консервантов и усилителей вкуса.

Итоги

HIPER IoT Air Fryer F1 – тот самый «волшебный горшочек», позволяющий готовить просто, вкусно, быстро и при этом еще и полезно. Шесть встроенных режимов, приложение на русском языке, ручные режимы с выбором шагов готовки, интеграция в системы умного дома с голосовым управлением, сенсорное управление, наглядная индикация и аккуратный внешний вид.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".