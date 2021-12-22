Обзор HIPER IoT Air Fryer F1. Аэрогриль с Wi-Fi и голосовым управлением

На официальном сайте бренда она доступна за 7290 рублей.
Строгий дизайн с преобладанием черного цвета. За счет матового покрытия не создает проблем с загрязнением поверхности следами пальцев.
После удаления двух информационных наклеек с фронтальной части, на фронтальной панели будет только ограниченная зона с логотипом. Внешне, сложно определить, что это аэрогриль, а не кофеварка.
В верхней зоне выделена панель с цифровым дисплеем. Информация на нем подсвечивается. По краям от него распределены кнопки управления. Как и у HIPER IoT Air Fryer F2, есть отдельные клавиши для каждого из встроенных режимов. Они сопровождаются наглядной инфографикой.
Помимо этого, можно изменять температуру и время готовки. Включить или остановить работу. Отдельный индикатор беспроводного соединения.
Поддон со съемной корзиной извлекается при помощи ручки на фронтальной стороне. В HIPER IoT Air Fryer F1 используется металл с антипригарным покрытием, не выделяющий вредных веществ при повышенной температуре.
Ручка не нагревается при продолжительной нагрузке. Риск ожога рук исключается. Сама ее форма дает удобный и надежный хват.
В верхней части камеры расположен нагревательный элемент спиральной формы, за которым находится вентилятор, создающий воздушные потоки от тэна.
На обратной стороне корпуса вентиляционная решетка. Важно при размещении на столешнице оставить зазор до стены.
По центру основания наклейка с техническими данными и QR-кодом со ссылкой на приложение. Четыре прорезиненные ножки, предотвращающие смещение и вибрацию при готовке. Подключается при помощи кабеля с широким сечением.
Мощность аэрогриля составляет 1650 Вт. Подключать можно в розетки, которые рассчитаны на чайники и микроволновки.
Экран управления HIPER IoT Air Fryer F1 с тематичным оформлением. Каждая из шести программ выведена в виде пиктограммы. Кнопки изменения температуры и времени.
Есть вкладка с рецептами и поиском в сети.
Можно задать шагами температуру и время готовки. Сохранить этот пресет и использовать в дальнейшем.
Каждый из них включает пресет из рекомендованного времени и температуре. Это позволит на начальных этапах подобрать настройки готовки, но стоит учитывать, что температура и особенно время индивидуальны и зависят, как от ингредиентов, так и их объема. С учетом того, что аэрогриль поддерживает автоматическое отключение при извлечении корзины, можно проводить контроль этапов готовки, принимая решение о корректировке температуры и времени. Хотя в целом можно смело брать рецепты с сети, сейчас для такого типа техники много интересных вариантов и идей.
Объем внутренней корзины 4 литра. Этого достаточно для 2-3 полноценных порций. Температура готовки регулируется в диапазоне от 80 до 200 градусов. Низкие температурные режимы позволяют использовать его как дегидратор. Во время готовки не требует повышенного внимания и большинство блюд можно готовить по схеме: загрузил – включил – выключил – съел.
Уход за аэрогрилем не сложен. Решетку и корзину можно моем без использования абразивных средств.
Не добавляли масло. Пропекается равномерно со всех сторон. Не подгорало.
Мясо получилось с небольшой корочкой и сочной сердцевиной.
При этом по вкусовым качествам не уступает, нравится как детям, так и взрослым.
К слову, можно нарезать пластинами и посыпав копченной паприкой сделать за короткое время чипсы без консервантов и усилителей вкуса.