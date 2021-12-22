Обзор HIPER IoT Air Fryer F1. Аэрогриль с Wi-Fi и голосовым управлением

Для готовки вкусной и здоровой пищи не обязательно иметь духовой шкаф и варочную панель, обойтись можно даже без сковородок и кастрюль. Все это позволяет делаеть компактный бытовой прибор – аэрогриль. Как пример, многофункциональная печь, HIPER IoT Air Fryer F1 принцип работы которой заключается в приготовлении пищи с помощью горячего воздуха, равномерно нагревающего блюдо со всех сторон, без необходимости использования растительного масла. К тому же эта модель поддерживает интеграцию в умный дом, как через собственное приложение, так и в экосистемы с виртуальными помощниками.

HIPER IoT Air Fryer F1

На официальном сайте бренда она доступна за 7290 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с премиальным оформлением. Комплект включает съемный поддон, корзину и инструкцию.

HIPER IoT Air Fryer F1

Внешний вид

Отметим интересное внешнее исполнение прибора. Скругленный корпус и небольшая ручка в центральной части.

HIPER IoT Air Fryer F1

Строгий дизайн с преобладанием черного цвета. За счет матового покрытия не создает проблем с загрязнением поверхности следами пальцев.

HIPER IoT Air Fryer F1

После удаления двух информационных наклеек с фронтальной части, на фронтальной панели будет только ограниченная зона с логотипом. Внешне, сложно определить, что это аэрогриль, а не кофеварка.

HIPER IoT Air Fryer F1

В верхней зоне выделена панель с цифровым дисплеем. Информация на нем подсвечивается. По краям от него распределены кнопки управления. Как и у HIPER IoT Air Fryer F2, есть отдельные клавиши для каждого из встроенных режимов. Они сопровождаются наглядной инфографикой.

HIPER IoT Air Fryer F1

Помимо этого, можно изменять температуру и время готовки. Включить или остановить работу. Отдельный индикатор беспроводного соединения.

HIPER IoT Air Fryer F1

Поддон со съемной корзиной извлекается при помощи ручки на фронтальной стороне. В HIPER IoT Air Fryer F1 используется металл с антипригарным покрытием, не выделяющий вредных веществ при повышенной температуре.

HIPER IoT Air Fryer F1

Ручка не нагревается при продолжительной нагрузке. Риск ожога рук исключается. Сама ее форма дает удобный и надежный хват.

HIPER IoT Air Fryer F1

В верхней части камеры расположен нагревательный элемент спиральной формы, за которым находится вентилятор, создающий воздушные потоки от тэна.

HIPER IoT Air Fryer F1

На обратной стороне корпуса вентиляционная решетка. Важно при размещении на столешнице оставить зазор до стены.

HIPER IoT Air Fryer F1

По центру основания наклейка с техническими данными и QR-кодом со ссылкой на приложение. Четыре прорезиненные ножки, предотвращающие смещение и вибрацию при готовке. Подключается при помощи кабеля с широким сечением.

HIPER IoT Air Fryer F1

Мощность аэрогриля составляет 1650 Вт. Подключать можно в розетки, которые рассчитаны на чайники и микроволновки.

Софт

Используется общее приложение Hiper IoT, объединяющее разные типы совместимых устройств. Подключение прошло быстро, его нашло и предложило добавить автоматически. Для работы использует беспроводную сеть Wi-Fi с защищенным каналом передачи данных.

HIPER IoT Air Fryer F1

Экран управления HIPER IoT Air Fryer F1 с тематичным оформлением. Каждая из шести программ выведена в виде пиктограммы. Кнопки изменения температуры и времени.

HIPER IoT Air Fryer F1

Есть вкладка с рецептами и поиском в сети.

HIPER IoT Air Fryer F1

Можно задать шагами температуру и время готовки. Сохранить этот пресет и использовать в дальнейшем.

Тесты

Перед первым использованием протерли комплектный контейнер и промыли съемную решетку. После этого прибор готов к эксплуатации. Управление интуитивно. Предустановлены шесть программ, включающие птицу, стейки, рыбу, выпечку, креветки, фри и ребра.

HIPER IoT Air Fryer F1

Каждый из них включает пресет из рекомендованного времени и температуре. Это позволит на начальных этапах подобрать настройки готовки, но стоит учитывать, что температура и особенно время индивидуальны и зависят, как от ингредиентов, так и их объема. С учетом того, что аэрогриль поддерживает автоматическое отключение при извлечении корзины, можно проводить контроль этапов готовки, принимая решение о корректировке температуры и времени. Хотя в целом можно смело брать рецепты с сети, сейчас для такого типа техники много интересных вариантов и идей.

HIPER IoT Air Fryer F1

Объем внутренней корзины 4 литра. Этого достаточно для 2-3 полноценных порций. Температура готовки регулируется в диапазоне от 80 до 200 градусов. Низкие температурные режимы позволяют использовать его как дегидратор. Во время готовки не требует повышенного внимания и большинство блюд можно готовить по схеме: загрузил – включил – выключил – съел.

HIPER IoT Air Fryer F1

Уход за аэрогрилем не сложен. Решетку и корзину можно моем без использования абразивных средств.

Запеченная говядина

Нарезали говядину, добавили специи и поместили на дне корзины. Выбрали режим стейков.

HIPER IoT Air Fryer F1

Не добавляли масло. Пропекается равномерно со всех сторон. Не подгорало.

HIPER IoT Air Fryer F1

Мясо получилось с небольшой корочкой и сочной сердцевиной.

Картофель фри

Несмотря на то картофель фри считается фастфудом, его можно готовить без фритюра и масла. В аэрогриле без канцерогенов и лишних калорий.

HIPER IoT Air Fryer F1

При этом по вкусовым качествам не уступает, нравится как детям, так и взрослым.

HIPER IoT Air Fryer F1

К слову, можно нарезать пластинами и посыпав копченной паприкой сделать за короткое время чипсы без консервантов и усилителей вкуса.

HIPER IoT Air Fryer F1

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER IoT Air Fryer F1 – тот самый «волшебный горшочек», позволяющий готовить просто, вкусно, быстро и при этом еще и полезно. Шесть встроенных режимов, приложение на русском языке, ручные режимы с выбором шагов готовки, интеграция в системы умного дома с голосовым управлением, сенсорное управление, наглядная индикация и аккуратный внешний вид.
HIPER IoT Air Fryer F1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы HIPER IoT Air Fryer F1
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