Обзор HIPER MPX20000. Емкий внешний аккумулятор с быстрой зарядкой

Что объединяет флагманские и недорогие смартфоны и планшеты? Ответ очевиден – ограниченное время автономной работы. Зависимость от наличия свободной розетки под рукой в течение дня, призваны решить портативные аккумуляторы. Тестируемый сегодня HIPER MPX20000 помимо большой емкости к тому же поддерживает технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery.
Есть несколько вариантов цветового исполнения: золотистый, серый и серебристый. Общие габариты составляют 67x137x24.7 мм при весе в 386 граммов.
Поддерживается целый ряд технологий:
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HIPER MPX20000 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с описанием ключевых особенностей работы и подробной таблицей с техническими характеристиками. Комплект включает кабель USB и набор документации.
Внешний видКорпус HIPER MPX20000 выполнен из алюминия с аккуратным шлицем по краям. Внешние поверхности не маркие.
Боковые торцы из белоснежного пластика. С одной из сторон нанесены подробные данные по спецификациям.
Кнопка включения совмещена с группой светодиодных индикаторов. Активируются они при подключении нагрузки или ручном включении.
Рядом два полноразмерных USB, промаркированных разным цветом. Скоростную зарядку поддерживает только один из них.
Доступен USB Type-C, который можно будет использовать как для зарядки внешнего устройства, так и восстановления заряда. Этот разъем поддерживает Quick Charge 2.0 и Quick Charge 3.0 в зависимости от сценария эксплуатации.
Также есть классический microUSB, кабель для него уже есть в комплекте.
Есть несколько вариантов цветового исполнения: золотистый, серый и серебристый. Общие габариты составляют 67x137x24.7 мм при весе в 386 граммов.
Поддерживается целый ряд технологий:
- Quick Charge 3.0,
- Huawei FCP,
- MediaTek Pump Express+,
- Samsung Adaptive Fast Charge,
- Battery Charging v1.2,
- Apple 2,4А (12W),
- Smart Identification Fast Charge Technology.
ТестыHIPER MPX20000 подходит для зарядки устройств с разными нагрузками, это и современные смартфоны, и планшеты, и носимые аксессуары. Со всем типами работал корректно. По завершению процедуры зарядки внешний аккумулятор автоматически отключается.
КПД высокое, согласно нашим замерам оно составляет 92%. Заявленная емкость в 20000 мАч соответствует действительности. Этого хватит для 5-7 циклов зарядки смартфонов и около 3-4 сеансов зарядки планшетов.
Внешний аккумулятор справляется с перегрузками, сохраняя низкие рабочие температуры. Есть защита от короткого замыкания.
Рекомендуем для восстановления заряда использовать блок питания с Quick Charge, он будет заметно сокращать время зарядки. Обычным 5V 2.4A – 10.5 часов, адаптером 9V – 6.5 часов.