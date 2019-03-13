Обзор HIPER MPX20000. Емкий внешний аккумулятор с быстрой зарядкой

Что объединяет флагманские и недорогие смартфоны и планшеты? Ответ очевиден – ограниченное время автономной работы. Зависимость от наличия свободной розетки под рукой в течение дня, призваны решить портативные аккумуляторы. Тестируемый сегодня HIPER MPX20000 помимо большой емкости к тому же поддерживает технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery.

HIPER MPX20000 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с описанием ключевых особенностей работы и подробной таблицей с техническими характеристиками. Комплект включает кабель USB и набор документации.

Внешний вид

Корпус HIPER MPX20000 выполнен из алюминия с аккуратным шлицем по краям. Внешние поверхности не маркие.

Боковые торцы из белоснежного пластика. С одной из сторон нанесены подробные данные по спецификациям.

Кнопка включения совмещена с группой светодиодных индикаторов. Активируются они при подключении нагрузки или ручном включении.

Рядом два полноразмерных USB, промаркированных разным цветом. Скоростную зарядку поддерживает только один из них.

Доступен USB Type-C, который можно будет использовать как для зарядки внешнего устройства, так и восстановления заряда. Этот разъем поддерживает Quick Charge 2.0 и Quick Charge 3.0 в зависимости от сценария эксплуатации.

Quick Charge 3.0,

Huawei FCP,

MediaTek Pump Express+,

Samsung Adaptive Fast Charge,

Battery Charging v1.2,

Apple 2,4А (12W),

Smart Identification Fast Charge Technology.

Тесты

Также есть классический microUSB, кабель для него уже есть в комплекте.Есть несколько вариантов цветового исполнения: золотистый, серый и серебристый. Общие габариты составляют 67x137x24.7 мм при весе в 386 граммов.Поддерживается целый ряд технологий:HIPER MPX20000 подходит для зарядки устройств с разными нагрузками, это и современные смартфоны, и планшеты, и носимые аксессуары. Со всем типами работал корректно. По завершению процедуры зарядки внешний аккумулятор автоматически отключается.

КПД высокое, согласно нашим замерам оно составляет 92%. Заявленная емкость в 20000 мАч соответствует действительности. Этого хватит для 5-7 циклов зарядки смартфонов и около 3-4 сеансов зарядки планшетов.

Внешний аккумулятор справляется с перегрузками, сохраняя низкие рабочие температуры. Есть защита от короткого замыкания.

Итоги по HIPER MPX20000

Рекомендуем для восстановления заряда использовать блок питания с Quick Charge, он будет заметно сокращать время зарядки. Обычным 5V 2.4A – 10.5 часов, адаптером 9V – 6.5 часов.HIPER MPX20000 – добротный внешний аккумулятор с емкостью 20000 мАч, высоким КПД, поддержкой входной/выходной зарядки. К плюсам также отнесем алюминиевый корпус с несколькими вариантами цветового оформления и набор портов.