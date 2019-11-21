Обзор HIPER PSL28000. Внешняя батарейка с внушительной емкостью

Тестируемая сегодня внешняя батарейка HIPER PSL28000 не отличается компактными габаритами, но при этом предлагает внушительную емкостью в 28000 мАч. Обзор будет интересен тем, кто проводит много времени в поездках, а также в качестве внешней батарейки для планшетов, обеспечив длительное время автономной работы и возможность подзарядиться без розетки.

HIPER PSL28000 обзор

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Комплектация

Поставляется в светлой коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри упакована в пластиковый блистер, предотвращающий тряску при транспортировке. Комплект включает кабель USB и документацию.

Внешний вид

Доступна HIPER PSL28000 в черном и белом вариантах исполнения. Белый будет практичнее и лучше скрывать возможные царапины и следы пальцев.

Выполнен корпус из пластика с матовым покрытием. Края закруглены. Сборка проведена без огрехов.

На крышке помимо логотипа производителя выведена группа светодиодных индикаторов, отображающих уровень заряда.

Из разъемов вывода доступны два полноразмерных USB. Для упрощения процесса восстановления заряда батарейки доступны сразу три разъема входов: microUSB, Lightning и USB Type-C.

Так нужный кабель будет всегда под рукой в поездке, без необходимости брать с собой отдельный. Расположены разъемы группой. Поддерживается функция сквозного заряда.

Тесты

Сам корпус представляет собой увесистый брусок. Форма удобная.Емкость HIPER PSL28000 составляет 28000 мАч. Отличает эту внешнюю батарейку высокий КПД. Заявленная емкость соответствует реальной. Можно будет провести 4 полных цикла заряда планшетов, около 7-10 зарядов смартфонов в зависимости от модели. Оба выходных разъема на корпусе с силой тока 2.4А. технологии быстрой зарядки не поддерживаются.

Итоги по HIPER PSL28000

Во время продолжительной нагрузки корпус не нагревается. Значительное время потребуется на полное восстановление емкости самой батарейки. Около 15 часов по нашим замерам в редакции.HIPER PSL28000 – полезный и необходимый аксессуар для смартфонов и планшетов. Большая емкость батареи, возможность зарядки двух устройств одновременно, три варианта входных разъемов, аккуратный и классический внешний вид, сквозная зарядка, наглядный индикатор. Из ограничений отметим отсутствие быстрой зарядки.