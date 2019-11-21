Обзор HIPER PSL28000. Внешняя батарейка с внушительной емкостью

2019-11-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HIPER PSL28000; [226]
Тестируемая сегодня внешняя батарейка HIPER PSL28000 не отличается компактными габаритами, но при этом предлагает внушительную емкостью в 28000 мАч. Обзор будет интересен тем, кто проводит много времени в поездках, а также в качестве внешней батарейки для планшетов, обеспечив длительное время автономной работы и возможность подзарядиться без розетки.

HIPER PSL28000

Её уже можно приобрести в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

HIPER PSL28000 обзор

Комплектация

Поставляется в светлой коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри упакована в пластиковый блистер, предотвращающий тряску при транспортировке. Комплект включает кабель USB и документацию.

HIPER PSL28000

Внешний вид

Доступна HIPER PSL28000 в черном и белом вариантах исполнения. Белый будет практичнее и лучше скрывать возможные царапины и следы пальцев.

HIPER PSL28000

Выполнен корпус из пластика с матовым покрытием. Края закруглены. Сборка проведена без огрехов.

HIPER PSL28000

На крышке помимо логотипа производителя выведена группа светодиодных индикаторов, отображающих уровень заряда.

HIPER PSL28000

Из разъемов вывода доступны два полноразмерных USB. Для упрощения процесса восстановления заряда батарейки доступны сразу три разъема входов: microUSB, Lightning и USB Type-C.

HIPER PSL28000

Так нужный кабель будет всегда под рукой в поездке, без необходимости брать с собой отдельный. Расположены разъемы группой. Поддерживается функция сквозного заряда.

HIPER PSL28000

Сам корпус представляет собой увесистый брусок. Форма удобная.

Тесты

Емкость HIPER PSL28000 составляет 28000 мАч. Отличает эту внешнюю батарейку высокий КПД. Заявленная емкость соответствует реальной. Можно будет провести 4 полных цикла заряда планшетов, около 7-10 зарядов смартфонов в зависимости от модели. Оба выходных разъема на корпусе с силой тока 2.4А. технологии быстрой зарядки не поддерживаются.

HIPER PSL28000

Во время продолжительной нагрузки корпус не нагревается. Значительное время потребуется на полное восстановление емкости самой батарейки. Около 15 часов по нашим замерам в редакции.

Итоги по HIPER PSL28000

HIPER PSL28000 – полезный и необходимый аксессуар для смартфонов и планшетов. Большая емкость батареи, возможность зарядки двух устройств одновременно, три варианта входных разъемов, аккуратный и классический внешний вид, сквозная зарядка, наглядный индикатор. Из ограничений отметим отсутствие быстрой зарядки.

Комментарии и отзывы HIPER PSL28000
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