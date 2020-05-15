Обзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PD

В центре внимания сегодня внешняя батарейка HIPER RPX10000, предлагающая поддержку технологию быстрой зарядки смартфонов и планшетов. Емкость составляет 10 000 мАч. Будет интересна не только владельцем Android устройств, но и Apple. Рекомендованная стоимость составляет 1 690 рублей.

Комплектация

Продажи стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает руководство пользователя и кабель. Собрано все в коробке с подробным описанием характеристик и особенностей работы.

Внешний вид

Выполнен в классическом формфакторе в виде неразборного блока с закругленными гранями. Основным материалом выступает пластик.

Нанесен рисунок в виде мелкой сетки. Внешние поверхности глянцевые. На крышке расположен логотип производителя.

Контролировать оставшийся заряд можно с помощью четырех светодиодных индикаторов.

На боковой грани HIPER RPX10000 выведены два полноразмерных USB. Восстанавливать заряд самой внешней батарейки можно через microUSB или USB Type-C. Поддерживается функция сквозной зарядки.

Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Тесты

Эта внешняя батарейка поддерживает технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery, охватывая большое количество Android и iOS устройств. Работает корректно, поддерживаемое устройство определяется автоматически. На первом USB выдает ток 2.1В до 10 Вт. На втором USB выдает от 5 до 12В до 18 Вт. USB Type-C также может использоваться для зарядки. Ток держит стабильно, без просадок.

При продолжительной нагрузке заметно не нагревается. Емкость 10 000 мАч. Ее хватает примерно на 2-3 цикла зарядки смартфона и 1-2 цикла зарядки планшета.

Итоги по HIPER RPX10000

Для удобства эксплуатации важно чтобы была еще и быстрая зарядка самой внешней батарейки. Тут она поддерживает эти же технологии. Заметно сокращая время на восстановление заряда.HIPER RPX10000 – недорогая внешняя батарейка, позволяющая сократить время на зарядку смартфонов и планшетов. Аккуратный внешний, два полноразмерных USB, выбор между microUSB и USB Type-C для зарядки батарейки, светодиодный индикатор и зарядка трех устройств одновременно.