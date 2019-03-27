Обзор HIPER SX8000. Внешний аккумулятор с Qi-зарядкой

2019-03-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HIPER SX8000; [317]
Выходит, все больше смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки, в 2019 года количество таких моделей будет только возрастать. Сейчас эта опция добавляется не только во флагманские модели, но и в смартфоны от 10000 рублей. Вместе с этим растет и актуальность аксессуар, так тестируемый сегодня внешний аккумулятор HIPER SX8000 идёт с поддержкой Wireless Charging (Qi).

HIPER SX8000

Средняя стоимость составляет 1990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений собран в сводной таблице.

HIPER SX8000 обзор

Комплектация

Комплект включает только техническую документацию. Сама батарейка зафиксирована в пластиковой подложке, предотвращающей повреждения при транспортировке. Поставляется в коробке из белоснежного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

HIPER SX8000

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из белого пластика с матовым покрытием. Общие габариты составляют 70x138x15 мм с весом в 230 грамм.

HIPER SX8000

На крышке HIPER SX8000 нанесена маркировка зона активной беспроводной зарядки. Ниже логотип производителя.

HIPER SX8000

Доступны два полноразмерных USB для зарядки устройств. Они распределены по краям, позволяя задействовать оба разъема одновременно.

HIPER SX8000

По центру microUSB, используемый для восстановления заряда самой внешней батарейки.

HIPER SX8000

На верхнем торце индикатор активности совмещен с кнопкой включения.

HIPER SX8000

С обратной стороны нанесена техническая информация по внешней батарейке.

HIPER SX8000

Сборка проведена качественно, отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.

HIPER SX8000

Тесты

HIPER SX8000 поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi. Активируется вручную после нажатия кнопки и при дальнейшем расположении смартфона в активной зоне. Выключается автоматически при завершении сеанса зарядки.

HIPER SX8000

Также можно будет воспользоваться двумя USB. Как итог одновременно можно будет одновременно заряжать сразу три устройства. Максимальный ток по USB-разъему 2.1А. Напряжение стабильно.

HIPER SX8000

Емкости в 8000 мАч хватает в среднем на 2-3 полных сеанса зарядки смартфонов, 1 цикл зарядки планшета. КПД у этой внешней батарейки высокий. Во время продолжительной нагрузки не нагревается.

Итоги по HIPER SX8000

HIPER SX8000 станет хорошим выбором в пользу смартфона с поддержкой беспроводной зарядки. Эта модель также предлагает два полноразмерных USB. Выполнена в компактном корпусе, позволяя носить её ежедневной с собой, обеспечивая резервную зарядку. К условным минусам можно отнести отсутствие детализированного индикатора оставшегося заряда.

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