Обзор HIPER Travel10k. Внешняя батарейка для путешествий

2019-12-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HIPER Travel10k; [37]
Находитесь в поиске недорогого, но при этом универсального и полезного подарка? Одним из таких являются внешние батарейки, дающие возможность продлить время работы смартфона и провести сам сеанс зарядки независимо от текущего местоположения. Тестируемая сегодня HIPER Travel10k, как можно догадаться по названию, ориентирована на любителей путешествий.

HIPER Travel10k

Аккумулятор находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона. В комплекте покупатель получает USB-кабель и руководство пользователя.

HIPER Travel10k

Внешний вид

Доступна внешняя батарейка в трех вариантах цветового исполнения: персиковый, темно-синий и серебристый.

HIPER Travel10k

Основным материалом выступает пластик. Сборка проведена аккуратно.

HIPER Travel10k

HIPER Travel10k отличают компактные габариты. Его, не раздумывая, можно будет взять с собой в дорогу.

HIPER Travel10k

Для удобства транспортировки на боковой грани зафиксирован ремешок, упрощающий ношение.

HIPER Travel10k

На боковой грани доступны два полноразмерных USB. Есть возможность задействовать сразу оба для зарядки.

HIPER Travel10k

Как и в протестированном ранее PowerBank, пользователю для восстановления заряда самой батарейки предлагается и microUSB, и USB Type-C. Так с собой в дорогу не нужно будет брать лишний кабель.

HIPER Travel10k

Доступен светодиодный индикатор для контроля оставшегося заряда. Механическая кнопка для включения. С внутренней стороны нанесена техническая информация.

Тесты

Оба полноразмерных USB с током 2.4А. Технологии быстрой зарядки не поддерживаются. Согласно замерам, ток стабилен. Сами разъемы расположены на удалении друг от друга, задействовать можно будет оба одновременно. Мощность до 12 Вт. Во время продолжительной нагрузки нагрева замечено не было.

HIPER Travel10k

Емкость 10 000 мАч с высоким КПД. За время тестов мы проводили два полных цикла зарядки смартфона. Поддерживается функция сквозной зарядки.

Итоги по Hiper Travel10k

Hiper Travel10k станет хорошим вариантом подарка для близких и себя любимого. Удобная форма корпуса без острых углов, ремешок и компактные габариты позволят использовать его повседневно. Два полноразмерных USB со сквозной зарядкой, microUSB и USB Type-C для восстановления заряда, несколько вариантов цветового исполнения.

Комментарии и отзывы HIPER Travel10k
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