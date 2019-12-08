Обзор HIPER Travel10k. Внешняя батарейка для путешествий

Находитесь в поиске недорогого, но при этом универсального и полезного подарка? Одним из таких являются внешние батарейки, дающие возможность продлить время работы смартфона и провести сам сеанс зарядки независимо от текущего местоположения. Тестируемая сегодня HIPER Travel10k, как можно догадаться по названию, ориентирована на любителей путешествий.

Комплектация

Аккумулятор находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в компактной коробке из плотного картона. В комплекте покупатель получает USB-кабель и руководство пользователя.

Внешний вид

Доступна внешняя батарейка в трех вариантах цветового исполнения: персиковый, темно-синий и серебристый.

Основным материалом выступает пластик. Сборка проведена аккуратно.

HIPER Travel10k отличают компактные габариты. Его, не раздумывая, можно будет взять с собой в дорогу.

Для удобства транспортировки на боковой грани зафиксирован ремешок, упрощающий ношение.

На боковой грани доступны два полноразмерных USB. Есть возможность задействовать сразу оба для зарядки.

Как и в протестированном ранее PowerBank, пользователю для восстановления заряда самой батарейки предлагается и microUSB, и USB Type-C. Так с собой в дорогу не нужно будет брать лишний кабель.

Тесты

Доступен светодиодный индикатор для контроля оставшегося заряда. Механическая кнопка для включения. С внутренней стороны нанесена техническая информация.Оба полноразмерных USB с током 2.4А. Технологии быстрой зарядки не поддерживаются. Согласно замерам, ток стабилен. Сами разъемы расположены на удалении друг от друга, задействовать можно будет оба одновременно. Мощность до 12 Вт. Во время продолжительной нагрузки нагрева замечено не было.

Итоги по Hiper Travel10k

Емкость 10 000 мАч с высоким КПД. За время тестов мы проводили два полных цикла зарядки смартфона. Поддерживается функция сквозной зарядки.Hiper Travel10k станет хорошим вариантом подарка для близких и себя любимого. Удобная форма корпуса без острых углов, ремешок и компактные габариты позволят использовать его повседневно. Два полноразмерных USB со сквозной зарядкой, microUSB и USB Type-C для восстановления заряда, несколько вариантов цветового исполнения.