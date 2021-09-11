Обзор HIPER VR MAX. Очки виртуальной реальности с геймпадом...

Шумиха и ажиотаж, связанные с виртуальной реальностью, за последнее время сошли на нет. Сейчас по факту есть несколько решений для настольных систем, но все они стоят дорого и для работы требуют наличие системы с высокопроизводительной видеокартой и процессором, также шлем доступен на консоли PlayStation, это, к слову, один из самых доступных наборов, если цель игры, но и там он уже морально устарел и на некстген должен выйти новый. К доступным вариантам можно отнести очки виртуальной реальности, в которые устанавливается смартфон.

Комплектация

Как пример, для HIPER VR MAX заявлены просмотр 3D роликов, фильмов и фотографий, игры с погружением и дополненная реальность. Стоит это удовольствие в среднем 4000 рублей.Упакована в коробку с изображением очков и комплектного джойстика. Здесь же описаны основные особенности этого аксессуара. Комплект включает очки, джойстик, салфетку из микрофибры и документацию. Для работы последнего потребуется самостоятельно приобрести две ААА батарейки.

HIPER VR MAX обзор

Внешний вид

Состоит корпус очков из основного элемента с контейнером для установки смартфона, крепежных ремней и наушников.

Весит без учета смартфона около 240 граммов. Примерно сопоставимо с типовыми беспроводными наушниками накладного типа.

На лицевой панели откидная крышка из тонированного пластика с глянцевым внешним покрытием, скрывающая отсек для установки смартфона.

По периметру камеры пенный уплотнитель. Он прижимает корпус телефона при закрытии и не дает ему смещаться при движениях головы в стороны.

В этой же камере расположены две линзы. Поддерживается регулировка по расположению в двух направлениях.

Соответствующие барабаны регулировки на верхнем торце. Хорошо определяются слепым методом, позволяя проводить калибровку не снимая очки с головы.

На нижнем торце у HIPER VR MAX несколько механических клавиш, которые позволяют управлять смартфоном. Это кнопки навигации, подтверждения действия и возврата назад.

Здесь же расположен microUSB, используемый для зарядки аккумулятора. Необходим для работы беспроводной гарнитуры.

Наушники являются общей частью корпуса, чашки зафиксированы на направляющих. Круглой формы с амбушюрами.

Геймпад

Сторона, контактирующая с лицом пользователя, с мягкой подкладкой, выполнена из экокожи.В комплекте с очками владелец получает беспроводной геймпад. Он выполнен с учетом управления одной рукой. На внутренней стороне его крышка с текстурным покрытием, скрывает отсек под две батарейки.

На фронтальную часть вынесен стик с поддержкой двух осей, кнопка вывода меню и возврата.

Еще две клавиши на верхнем торце. Как показала практика, управлять им удобнее, чем тянуться к кнопкам на корпусе очков.

Тесты

Отдельного программного обеспечения с графическим интерфейсом для этих очков производитель не разрабатывает, вместо этого предлагается загрузить рекомендованные приложения. В целом подход оправдан с учетом стоимости устройства. Подобрать его можно будет в зависимости от сценария, который планируется использовать чаще.

Настраивать программно очки не требуется, за исключением беспроводного подключения к наушникам. Из корректировки только калибровка линз под себя. С помощью трех поворотных барабанов выбирается положение линз, когда изображение будет четким в обоих глазах.

Внутрь шлема можно поставить телефон с диагональю от 4.7 до 6.2 дюймов. Мы тесты вели с OnePlus 8T. На опыт и впечатления от просмотра контента или игр будет влияет разрешение смартфона, чем оно выше, тем меньше будет «зерна». Негативные моменты могут возникнуть с моделями телефонов, которые подвержены нагреву, из-за близкого расположения к лицу длительно сидеть в таких очках будет проблематично.

Итоги

По звуку все хорошо, громкость достаточная, огрехов при воспроизведении нет. Хватает заряда на 10 часов работы. Без наушников пользоваться такими шлемами некомфортно, плюс так можно не мешать окружающим при использовании.HIPER VR MAX – очки виртуальной реальности со встроенными наушниками и беспроводным геймпадом, вывод изображения в которых идет со смартфона. В них можно просматривать 3D видео с Youtube и других стриминговых сервисов, играть в проекты с дополненной реальностью и смотреть панорамные фотографии.