Обзор HIPER VR MAX. Очки виртуальной реальности с геймпадом...

Как пример, для HIPER VR MAX заявлены просмотр 3D роликов, фильмов и фотографий, игры с погружением и дополненная реальность. Стоит это удовольствие в среднем 4000 рублей.
Весит без учета смартфона около 240 граммов. Примерно сопоставимо с типовыми беспроводными наушниками накладного типа.
На лицевой панели откидная крышка из тонированного пластика с глянцевым внешним покрытием, скрывающая отсек для установки смартфона.
По периметру камеры пенный уплотнитель. Он прижимает корпус телефона при закрытии и не дает ему смещаться при движениях головы в стороны.
В этой же камере расположены две линзы. Поддерживается регулировка по расположению в двух направлениях.
Соответствующие барабаны регулировки на верхнем торце. Хорошо определяются слепым методом, позволяя проводить калибровку не снимая очки с головы.
На нижнем торце у HIPER VR MAX несколько механических клавиш, которые позволяют управлять смартфоном. Это кнопки навигации, подтверждения действия и возврата назад.
Здесь же расположен microUSB, используемый для зарядки аккумулятора. Необходим для работы беспроводной гарнитуры.
Наушники являются общей частью корпуса, чашки зафиксированы на направляющих. Круглой формы с амбушюрами.
Сторона, контактирующая с лицом пользователя, с мягкой подкладкой, выполнена из экокожи.
На фронтальную часть вынесен стик с поддержкой двух осей, кнопка вывода меню и возврата.
Еще две клавиши на верхнем торце. Как показала практика, управлять им удобнее, чем тянуться к кнопкам на корпусе очков.
Настраивать программно очки не требуется, за исключением беспроводного подключения к наушникам. Из корректировки только калибровка линз под себя. С помощью трех поворотных барабанов выбирается положение линз, когда изображение будет четким в обоих глазах.
Внутрь шлема можно поставить телефон с диагональю от 4.7 до 6.2 дюймов. Мы тесты вели с OnePlus 8T. На опыт и впечатления от просмотра контента или игр будет влияет разрешение смартфона, чем оно выше, тем меньше будет «зерна». Негативные моменты могут возникнуть с моделями телефонов, которые подвержены нагреву, из-за близкого расположения к лицу длительно сидеть в таких очках будет проблематично.
По звуку все хорошо, громкость достаточная, огрехов при воспроизведении нет. Хватает заряда на 10 часов работы. Без наушников пользоваться такими шлемами некомфортно, плюс так можно не мешать окружающим при использовании.