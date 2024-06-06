Планшет на каждый день. Обзор HONOR Pad 9 5G

Изучаемый сегодня планшет HONOR Pad 9 позиционируется как решение для отдыха, учеба и рисования. Как уверяет производитель, тут соблюден баланс между стоимостью и техническим оснащением. Построена новинка на Snapdragon 6 gen 1 и оснащена 12.1 дюймовым IPS-экраном.

Комплектация

Коробка с минималистичным оформлением. Внутри нее зарядное устройство и кабель распределены по отдельным отсекам.

HONOR Pad 9 обзор

Внешний вид

Это классический планшет со строгим внешним исполнением. Лицевую сторону занимает экран с узкими боковыми рамками (7-8мм). На верхней рамке объектив фронтальной камеры.

Основная часть корпуса выполнена из серебристого металла. Цельная конструкция, которая и при небольшой толщине дает хорошую жесткость. Поверхность матовая.

По центру в верхней части круглый блок основной камеры. Он выступает за пределы ее плоскости и всегда будет выступать точкой опоры. С учетом того что сама камера для такого типа устройств вторична, такое ухудшение эргономики оправдать сложно/

На верхнем торце кнопка включения и регулятор громкости. Здесь же гибридный лоток на две nanoSIM или nanoSIM с картой памяти.

Экран

Справа и слева расположено по две секции динамиков. HONOR Pad 9 дает объемное и насыщенное звучание, позволяя смотреть ролики без подключения дополнительной акустики. Зарядка проводится через разъем USB-C.Используется 12.1 дюймовый IPS-дисплей. Разрешение 2560х1600 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Она динамичная, меняется в зависимости от текущей задачи и запущенного приложения.

Подсветка равномерная, согласно замерам составляет 530 нит. Засветов по периметру в изучаемом нами образце не было. Данный экран подойдет под различные сценарии эксплуатации в помещении и на улице.

Платформа

В HONOR Pad 9 установлена платформа Qualcomm Snapdragon 6 gen 1 с восемью ядрами и графикой Adreno 710. Доступно 8 Гбайт оперативной памяти и 128 или 256 Гбайт внутренней. В версиях с 5G-модулем есть возможность расширить при помощи карты памяти. Уровень быстродействия у него средний, игры запускаются на минимальных или средних пресетах графики. При продолжительной нагрузке часть крышки заметно нагревалась.

Предустановлена Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2. Есть ряд программных оптимизаций для возможности работы с большой диагональю экрана, а также использовании планшета для офисных задач. При этом чехол с клавиатурой предлагается в виде отдельного аксессуара.

Аккумулятор

За автономную работу планшета отвечает аккумулятор с емкостью 8300 мАч. На максимальной яркости экрана с работающими модулями связи работал не более 5 часов. На восстановление заряда комплектным адаптером Honor SuperCharge 35 Вт уходит 2 часа.

Камера

Основная камера с разрешением 13 Мп, фронтальная – 8 Мп. В приложении доступны творческие режимы. В целом же по качеству заметно уступает смартфонам и в более низком ценовом сегменте. Это скорее вариант для видеосвязи.

Тест съемки HONOR Pad 9

Итоги

Видеосъемка с разрешением 4К 30 кадров в секунду, качество хромает.HONOR Pad 9 – это плановое обновление линейки планшетов, рассчитанных на ежедневную эксплуатацию в типовых сценариях. Высокое качество исполнения корпуса с крышкой из стали, динамики с объемным звучанием, яркий экран, возможность установить карту памяти в версии 5G, программные оптимизации. При этом минусов хватает – выступающий блок основной камеры, скромные показатели автономной работы, отсутствие аудиоразъема и GPS/