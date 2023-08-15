Обзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 Гц

Кажется, на планшетном рынке сейчас все идет более чем хорошо раз HUAWEI решила выпустить дополнительную линейку планшетов, а именно MatePad Air. Устройство получило большой экран на 11,5 дюйма с частотой обновления аж в 144 Гц, флагманский процессор Snapdragon 888, аккумулятор на 8300 мАч и комплектную клавиатуру, которая может сильно расширить функционал планшета и приблизить опыт его использования к ноутбуку. Насколько это так — рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

HUAWEI MatePad Air поставляется в картонной коробке белого цвета с фирменным ребристым теснением. Внутри нее находятся сам планшет, зарядное устройство на 10В 4А, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты, руководство пользователя и гарантийный талон. Также в отдельной коробке лежит двухсоставная чехол-клавиатура для планшета.

Внешний вид

Дизайн HUAWEI MatePad Air является практически полной копией модели HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023, которую ранее мы уже тестировали . Планшет получил такую же металлическую рамку с закругленными краями, аналогичный модуль камеры и заднюю крышку из пластика, имеющая на своей поверхности огромное количество мелких точек, которые красиво играют солнце. Для 11.5-дюймового планшета MatePad Air весит немного — 508 граммов. Толщина же планшета составляет всего 6.4 мм.

Помимо черной расцветки, HUAWEI MatePad Air также доступен в более свежем белом исполнении.

Экран планшета занимает 87% от всей передней площади. Его соотношение сторон составляет 3:2, а не 16:10, как это чаще встречается. Сделано это ради того, чтобы при работе в браузере или с текстовыми документами информация на экране располагалась более эффективно. Также за счет его более квадратной формы читать книги в вертикальном положении на подобном планшете удобнее.

Над экраном планшета спряталась аккуратная фронтальная камера. Радует, что ее удалось разместить таким образом, что не пришлось повышать размер самой рамки. С помощью нее можно произвести разблокировку планшета по лицу. Процесс определения быстрый и срабатывает почти всегда с первого раза.

Планшет оснастили сразу четырьмя динамиками. Играют они довольно объемно и детализировано. Их будет более чем хватать для комфортного просмотра фильмов или прослушивания музыки. Запас громкости высокий, при этом на его максимальных значениях звук не начинает хрепеть или еще каким-то образом падать в качестве.

К нам на тест приехала версия HUAWEI MatePad Air с LTE-модулем, поэтому на нижней грани планшета можно обнаружить слот для SIM-карты. Место для карты памяти в нем не предусмотрено.

Из разъемов у планшета имеется только USB Type-C. Также стоит отметить наличие на корпусе планшета сразу четырех микрофонов, которые обеспечивает четкую передачу звука во время звонков.

Дисплей

Как мы уже говорили, HUAWEI MatePad Air оснастили экраном на 11,5 дюйма с соотношением сторон 3:2. Его разрешением составляет составляет 2800 × 1840 пикселей, что в данном случае обеспечивает довольно высокую плотность пикселей — 291 PPI.В качестве матрицы здесь выступает IPS. Цвета выглядят естественно без излишних вырвиглазных оттенков. Контрастность соответствует 1500:1. Также есть поддержка широкого цветового охвата P3, что позволяет достичь более точной цветопередачи.Самым удивительном новшеством в экране планшета является частота обновления экрана в 144 Гц. Такой высокой отметкой ранее могли похвастаться разве, что полноценные игровые мониторы. Благодаря такой герцовке, интерфейс на экране выглядит крайне плавным, а все объекты в динамических играх отображаются без смазываний и задержек. Правда пока, что на каждая игра поддерживает такую степень обновления экрана. Еще планшет может похвастаться наличием адаптивной частоты обновления от 30 до 144 Гц. Это означает, что дисплей в зависимости от отображаемого на экране контента, изменяет частоту обновления, чтобы достичь наилучшего сочетания производительности и энергосбережения.

В разделе настроек экрана по умолчанию выставлена "Динамическая" частота обновления, что даёт возможность планшету автоматически регулировать частоту обновления дисплея в зависимости от сценария использования. Это способствует продлению работы от аккумулятора. Кроме того, здесь же в настройках имеется возможность активации тёмной темы, корректировки цветового режима и температуры экрана, а также включения функции защиты зрения от вредного синего света.

Оцениваем чехол-клавиатуру

Ключевой особенностью планшета HUAWEI MatePad Air, является наличие комплектного чехла-клавиатуры, за который не нужно отдельно доплачивать. Этот аксессуар не только обеспечивает защиту планшета, но и расширяет его функциональность.Чехол-клавиатура является двухсоставным, и саму клавиатуру можно отделить от основной части чехла. Крепление происходит за счет магнитов. Грани планшета чехол не закрывает. В конструкции чехла предусмотрена элегантная ножка. Она позволяет установить планшет в горизонтальное положение под разными углами наклона.

Подключение клавиатуры к планшету происходит за доли секунд. Самое интересное, что если отделить клавиатуру, то она будет продолжать работать. Таким образом, можно в расслабленном формате держать планшет на столе и продолжать работать, держа клавиатуру у себя на коленках. Клавиатура заряжается от самого планшета.

Клавиатура обладает глубоким ходом клавиш в 1.5 мм, что делает печатание комфортным. Она также поддерживает комбинации клавиш с функциональной клавишей Fn + 1-7 и другие распространенные комбинации, такие как Ctrl + C и т.д. Чтобы узнать список всех 40 поддерживаемых комбинаций клавиш, нужно одновременно нажать Cmd + / (большинство из них идентичны командам в Windows).

Также для большего удобства к планшету можно подключить мышку. Самое интересное, что мышка будет выглядеть в виде курсора, а не просто шарика, как это обычно бывает на Android-устройствах.

Еще данный планшет поддерживает работу с фирменным стилусом HUAWEI M-Pencil 2-го поколения. Он приобретается отдельно. Для него на верхнем торце планшета предусмотрена специальная магнитная площадка. С помощью подобного стилуса можно в удобно формате вести заметки, обрабатывать фотографии и просто рисовать.

Железо и тестирование

Сердцем HUAWEI MatePad Air является процессор Qualcomm Snapdragon 888 и графический процессор Adreno 660. Они обеспечивают высокую производительность для многозадачности и игр. Тестирования показали, что планшет с легкостью справляется с требовательными играми, обеспечивая плавный и отзывчивый опыт использования. Например, Pubg Mobile, Call Of Duty Mobile и Standoff 2 идут без каких-либо проблем на максимальных настройках графики. Корпус планшета при длительных игровых сессиях сильно не нагревается.

Планшет работает на операционной системе HarmonyOS 3.1. Помимо того, что она быстро работает и имеет приятный интерфейс, у нее есть ряд полезных фишек. Например, на экране планшета можно разместить два приложения в открытом виде одновременно.

Также на планшет можно выводить несколько приложений в небольших окошках. Каждое из них свободное перемещается по экрану.На HUAWEI MatePad Air предустановлено приложение WPS Office. Оно позволяет работать с документами, таблицами и презентациями. Все работает довольно шустро. К примеру, процесс редактирование Excel таблицы с 1000 строками давался легко, без подтормаживаний.

Проекция (дублирует отображаемое изображение c экрана ноутбука);

Расширение (превращает планшет в дополнительный экран);

Взаимодействие (позволяет быстро перекидывать файлы с планшета на ноутбук).

Планшет оснащен Wi-Fi 6, который способен обеспечить скорость передачи данных 3,6 Гбит/с. Bluetooth имеет версию 5.2. Благодаря тому, что наша версия планшета оснащена LTE-модулем, необязательно привязываться к определенному месту, можно работать практически из любой точки. Скорость скачивания довольно высокая. С оператором связи мегафон нам удалось достичь отметки в 200 мбит/сек. Также с планшета можно звонить.Еще через утилиту PC Manager данный планшет можно подключить к ноутбуку Huawei и использовать его в качестве второго монитора. Всего доступно три режима:

Камера

HUAWEI MatePad Air оснащен одинарной основной камерой на 13 мегапикселей с диафрагмой f/1.8. Качество снимков для планшета неплохое. Фотографии выходят яркими и вполне себе детализированными. Цветопередача обычно определяется правильно, но порой слишком сильно уходит в теплые оттенки.

Видео на данную камеру можно записывать в 4K при 30 кадров/сек. Картинка неплохая, но хотелось бы здесь видео наличие полноценной оптической стабилизации.Фронтальная камера получила разрешение на 8 мегапикселей и диафрагму f/2.0. Снимки на нее выходят не самые плохие. Для видеозвонков такой будет более чем достаточно.

Батарея

Емкость аккумулятора в HUAWEI MatePad Air составляет 8 300 мАч. При смешанном сценарии использования и выставленной яркости на 50%, запаса автономности хватает приблизительно на 11 часов активной работы экрана, и это если часто смотреть видео, постоянно сидеть в мессенджерах и периодически запускать игры.Чтобы полностью зарядить планшет от комплектного зарядного устройства от 0 до 100% понадобится приблизительно 1 час 20 минут.

Итоги

HUAWEI MatePad Air произвел впечатление добротного флагманского планшета, который способен забрать на себя часть задач, обычно выполняемые на ноутбуке. Из плюсов данного планшета стоит выделить большой экрана с высокой частотой обновления, мощный процессор, поддержка Wi-Fi 6, качественный звук, хороший запас автономности, поддержку быстрой зарядки и удобную клавиатуру. Из минусов мы выделили отсутствие слота для карт расширения памяти.