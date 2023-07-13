Обзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 Гц

Наступил тот момент, когда HUAWEI решила представить новое поколение своего планшета MatePad 11, датированный этим годом. Устройство обладает 2.5K-экраном на 120 Гц, мощным процессором Qualcomm Snapdragon 865, емким аккумулятором и привлекательным дизайном. Кроме всего прочего, планшет оснащен удобной клавиатурой. На что в реальности способен HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023 — рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

К нам на обзор приехала версия HUAWEI MatePad 11 с фирменным чехлом-клавиатурой. Помимо нее и самого планшета в комплект поставки входят кабель USB Type-C, зарядное устройство на 22,5 Вт, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Дизайн HUAWEI MatePad 11 вызывает к себе интерес. Задняя крышка планшета покрыта неисчислимым количество мелких точек, которые вкупе образуют ослепительную рябь при попадании на нее лучей света. Отпечатки пальцев на ней хоть и собираются, но несильно бросаются в глаза.

Модуль камеры тоже постарались оформить не самым банальным образом. Вокруг него имеется аккуратное кольцо, состоящее из множества декоративных линий. Рядом с камерой нашлось место и для вспышки.

На первый взгляд может показаться, что рамка планшета выполнена из металла, но на самом деле это пластик. Несмотря на это, вся конструкция ощущается целостной и ни при каких условиях не сгибается. Толщина планшета без учета блока камеры составляет всего 7,2 мм. Вес устройства тоже небольшой — 480 граммов.

Звук в планшете является далеко не самым маловажным параметром, и он здесь достойный. Четыре стереодинамика способны заполнить небольшое пространство объемным и детализированным звуком при прослушивании музыки или просмотре фильма.

Среди разъемов у планшета имеется только USB Type-C на нижней грани. Ауодиоджека у него нет, ровно, как и слота для MicroSD или Nm карт памяти.

Дисплей

В HUAWEI MatePad 11 установлен безрамочный экран на 11 дюймов, который занимает 86% от всей передней площади. Его разрешение составляет 2.5K, что в данном случае соответствует 275 ppi, поэтому изображение на нем выглядит четким и незернистым.Типом матрицы выступает качественный IPS. Благодаря этому цвета на экране отображаются реалистично без излишней насыщенности. С углами обзора тоже все отлично, ни о каких искажений по бокам и речи быть не может. Частота обновления экрана составляет внушительные 120 Гц. За счет этого изображение остаётся четким даже при быстром движении, что будет очень кстати в играх.

По умолчанию, в разделе настроек экрана, выбрана опция "Динамическая" частота обновления, что дает планшету возможность самостоятельно регулировать частоту обновления дисплея в зависимости от сценария использования. Это поможет увеличить время работы от батареи. Кроме того, здесь можно активировать темную тему, настроить цветовой режим и температуру экрана, а также включить функцию защиты зрения от вредного синего света.

Оцениваем чехол-клавиатуру

Одной из важнейших характеристик HUAWEI MatePad 11 является наличие удобной клавиатуры-чехла, которая значительно упрощает использование планшета и расширяет его функциональность. Представленный чехол-клавиатура имеет двухкомпонентную конструкцию, позволяющую легко отсоединять клавиатуру от самого чехла. Магнитное соединение обеспечивает прочное крепление и надежную фиксацию.

Чехол имеет встроенную выдвигающуюся подставку, позволяющая установить планшет, к примеру, на стол и комфортно смотреть видео.

Рамки чехла толстые, поэтому при случайном падении с планшетом вряд ли что-то произойдет. Кроме того, в нем предусмотрена специальная ниша для крепления стилуса HUAWEI M-Pencil. Он приобретается отдельно.

Клавиатура имеет хороший ход клавиш в 1,5 мм, что обеспечивает комфортное печатание. Также она поддерживает сочетания клавиш с функциональной клавишей Fn +1-7 и другие распространенные комбинации по типу Ctrl + C и тд. Чтобы ознакомиться со всем списком 40 поддерживаемых сочетаний клавиш, необходимо одновременно нажать на Cmd + /.Подытоживая, хочется сказать, что подобная клавиатура обеспечивает возможность комфортного набора текстов и даже использования планшета в сценариях, близких к функциональности ноутбука. Это особенно актуально при работе с такими приложениями, как Google документы или таблицы.

Железо и тестирование

На процессор в HUAWEI MatePad 11 2023 не поскупились. Он работает на производительном Qualcomm Snapdragon 865, которого хватает для всех повседневных задач. Объем оперативной памяти составляет 6 Гбайт, а внутренней — 256 Гбайт.

Касательно игр, то Pubg Mobile и Standoff 2 без проблем идут высоком уровне графики при включенных 120 Гц. В Genshin Impact для достижения более высокого fps лучше выставить средние настройки. Тем не менее, планшет показывает себя отлично, причем при интенсивной степени нагрузке не умудряется троттлить.

Планшет работает на операционной системе HarmonyOS 3.1. Она шустро работает и имеет красивый интерфейс. Также она может похвастаться рядом полезных фишек. Например, многооконным режимом, позволяющий работать с двумя приложениями одновременно.

Большую часть приложений можно скачать в магазине AppGallery. Но в случае, если нужное приложение отсутствует, с помощью поиска в Petal Search можно получить ссылку на скачивание нужного APK-файла из безопасного источника.

Также с недавнего времени в AppGallery появилось приложение GBox. Оно представляет собой эмулятор с поддержкой Google сервисов. На данный момент внутри него доступны для скачивания 39 различных приложений. Если из данного списка вы не нашли нужное приложение, то вы можете клонировать в GBox уже установленное на планшет приложение, и тем самым наделить его поддержкой Google сервисов.

Камера

HUAWEI MatePad 11 2023 оснащён основной камерой на 13 Мпикс со светосилой f/1.8. Автофокус у нее есть. По меркам планшетов она довольно неплохо снимает. Днем можно получить резкие детализированные кадры с корректно выставленным балансом белого. Встроенных режимов съемок не очень много. Портретного и профи с ручными настройками среди них нет.

Фронтальная камера имеет разрешение на 8 Мпикс и светосилу f/2.0. Фотографии, которые она делает, имеют удовлетворительное качество. На нее можно записывать видео в Full HD при 30 fps. Для проведения видеозвонков ее более чем достаточно.

Батарея

Основная камера поддерживает запись видео в 4K при 30 кадров/сек и в Full HD при тех же 30 кадров/сек. Каких-то невероятных шедевров на нее вряд ли удастся снять, но записать что-то на память из поездки без проблем.HUAWEI MatePad 11 оснащен аккумулятором емкостью 7 250 мАч. Даже при активном использовании, включая частый просмотр видео, использование мессенджеров, а также периодический запуск игр, батареи хватает на 1.5-2 дня работы.Чтобы полностью зарядить аккумулятор от комплектной зарядки на 22,5 Вт, понадобится около 2 часов.

Итоги

HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023 является отличным выбором для тех, кто ищет универсальное устройство для развлечений, учебы и работы на годы вперед. Его комплектная клавиатура сильно расширяет функционал и упрощает взаимодействие с планшетом. К его остальным преимуществам стоит отнести четкий экран на 120 Гц, производительный процессор, емкий аккумулятор, красивый интерфейс и неплохое качество фото. Из минусов мы выделили отсутствие слота для карты памяти и небольшое количество встроенных режимов съемки.