Битва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S с Apple iPad 10-го поколения

Относительно недавно мы сравнивали MatePad SE 11” с планшетом Apple iPad 10-го поколения. Мы решили пойти дальше и посмотреть, как выглядит на фоне iPad более дорогого планшета HUAWEI MatePad 11,5S PaperMatte.

Комплектация

Планшет поставляется в белой картонной упаковке. Внутри без сюрпризов: устройство, зарядка на 22,5 Вт, кабель USB-C и тряпочка из микрофибры. Всё необходимое есть, докупать ничего не нужно. Разве что чехол, но это уже по желанию.Устройство доступно в двух версиях: с клавиатурой и без. Разница в цене — около 10 тысяч. Дороговато, но за эти деньги вы получите практически полноценный ноутбук с автономностью выше среднего.Отдельно продается стилус M-Pencil 3-го поколения примерно за 9–10 тысяч рублей. Он распознает до 10 000 степеней нажатия – достаточно для любых творческих задач.

Оцениваем клавиатуру

Клавиатура подключается к планшету с помощью фирменной технологии NearLink. Это как Bluetooth и Wi-Fi в одном флаконе, только лучше: новый стандарт энергоэффективнее, обеспечивает более высокую скорость передачи данных и ниже задержку. По крайней мере, по словам производителя.

Сама клавиатура приятная: мягкий ход клавиш, ничего не гремит, к тому же ее можно отсоединить и положить на колени – удобно в дороге. Тачпада нет, но для планшета с сенсорным экраном он и не особо нужен.

Внешний вид

iPad 10-го поколения в этом вопросе — явный аутсайдер. Комплект поставки у него схожий, но клавиатура и стилус стоят существенно дороже: 40–45 тысяч против 20 тысяч рублей за набор Huawei. Да, вы получите клавиатуру с трекпадом, но отдавать за нее почти стоимость устройства — неразумно.Корпус из металла выглядит солидно и приятно холодит руку. Доступен в сером, серебристом и сиреневом цвете. Несмотря на металл, устройство очень легкое и сбалансированное. Рука не устанет, даже если долго держать его на весу.

Матовое покрытие корпуса – плюс для тех, кто не любит отпечатки пальцев. Но есть и минус: при использовании без чехла девайс скользит в руках, особенно во влажных — небезопасно.

Внешность у MatePad 11,5S PaperMatte – классическая для Huawei. Никаких вычурностей, всё строго и минималистично. Устройство подойдет и бизнесменам, и домохозяйкам, и детям – универсальный помощник в быту.

Кнопка включения и качелька громкости – на левой грани, удобно под пальцами. Справа – порт USB-C, снизу – коннектор для зарядки клавиатуры. Всё логично и привычно.

За звук отвечает связка из четырех динамиков: по два слева и справа. Они создают объемный и качественный звук: баланс частот хороший, басов, правда, немного не хватает, зато громкость в достатке. Можно мыть посуду и параллельно слушать подкаст.

iPad 10-го поколения на фоне MatePad 11,5S PaperMatte выглядит устаревшим: широкие рамки вокруг дисплея, чуть более толстый корпус. Стоит признать, что звук у него лучше, но и HUAWEI не отстает.

Экран

HUAWEI MatePad 11,5S PaperMatte получил 11,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 2К+. Картинка четкая, сочная, детализированная. На расстоянии 30–50 см пиксели не видны. Яркость в ручном режиме достигает 470 нит – этого хватает для комфортной работы в помещении или на улице в тени. На ярком солнце, конечно, лучше поискать тенек.Благодаря технологии PaperMatte экран не бликует и создает ощущение, будто читаешь с листа бумаги. Идеально для книг, комиксов и просто длительного чтения.

Частота обновления экрана – 144 Гц. Прокрутка страниц, анимации, игры – всё отображается как по маслу, если так можно выразиться. Для экономии заряда батареи можно переключиться на 60 Гц или выбрать динамический режим, который сам подстраивает частоту под контент.Цветопередача экрана отличная – цвета естественные, без перекосов в холодные или тёплые тона. Белый цвет – действительно белый, а не желтоватый или синеватый, как это часто бывает у бюджетных планшетов.

Экран занимает почти всю лицевую поверхность – 87%. Это больше, чем у iPad 10-го поколения. Рамки тонкие, дисплей без воздушной прослойки – всё по последнему слову техники.Глянцевый экран iPad бликует на солнце, что делает комфортное использование планшета на улице менее комфортным. У Apple есть планшеты с матовым покрытием, но за такой девайс придется отдать как за 3-4 HUAWEI PaperMatte 11,5S.

Железо

HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S работает на 12-ядерном процессоре Kirin 9000WL с 8 ГБ оперативной памяти. Да, это не топовый Snapdragon, но и его мощности хватает с головой для любых задач: работа с документами, сёрфинг в интернете, многозадачность – всё летает.

Планшет работает плавно и отзывчиво, даже если открыть кучу приложений одновременно. Устройство хоть и не игровое, но в Genshin Impact можно провести условные полчаса с комфортным 30–40 FPS.

PaperMatte 11,5S работает на HarmonyOS 4.2 – фирменной операционке Huawei. Да, Google-сервисов «из коробки» здесь нет. Проблема решается с помощью GBox и AppGallery.

Процессор A14 Bionic в iPad определенно мощный. Но если использовать планшет для базовых задач — сериалы, интернет-серфинг, общение, то разница между устройствами будет едва ли заметна.iPadOS радует большим количеством специализированных программ, которых нет на Android. Те же графические редакторы представлены в гораздо большем количестве, чем на Huawei. Впрочем, не всем они нужны.

Оба устройства поддерживают многооконный режим, можно включить сериал, пока работаете, играете или общаетесь. В HUAWEI он сделан удобнее: тот же самый YouTube можно открыть в режиме картинка-в-картинке прямо из приложения, а не сначала в браузере, как в случае iPad.

Камера

Никто не покупает планшет ради камеры. HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S не заменит вам фотоаппарат или флагманский смартфон, но для планшета камера здесь вполне приличная, даже со вспышкой.Основная — на 13 Мп. С ее помощью можно сделать неплохие снимки документов, презентаций или просто запечатлеть интересный момент, когда смартфон на зарядке. Качество снимков у iPad примерно такое же, как у PaperMatte 11,5S, но цветокоррекция у него на наш вкус лучше.

Фронтальная камера — на 8 Мп, ее достаточно для видеозвонков с родственниками и Zoom-конференций с коллегами.

Автономность

Абсолютно уверенно можем сказать, что аккумулятор в HUAWEI MatePad 11,5S PaperMatte автономный. Батареи емкостью 8 800 мАч хватает на день активного использования. При просмотре 4К видео на 100% яркости планшет полностью разряжается за 8 часов. Если снизить яркость наполовину, таблет проживет 12 часов, что тоже хорошо.На целый день активной работы хватит с головой. А вот со скоростью зарядки не всё так гладко. 22,5 Вт для такой емкости маловато. За полчаса устройство заряжается с 0 до 40%, а на полную зарядку уходит два часа.

Итог

HUAWEI MatePad 11,5S PaperMatte — выбор для тех, кто ищет устройство для просмотра фильмов, сериалов, чтения и рисования. Он тонкий, легкий, с отличным экраном и долгоиграющей батареей.iPad 10-го поколения при своей цене выглядит на его фоне не так выигрышно. Да, Apple даже в базовой модели предлагает более профессиональные возможности. Но нужны ли они в устройстве для развлечений?