Битва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S с Apple iPad 10-го поколения

Относительно недавно мы сравнивали
MatePad SE 11” с планшетом Apple iPad 10-го поколения. Мы решили пойти дальше и посмотреть, как выглядит на фоне iPad более дорогого планшета HUAWEI MatePad 11,5S PaperMatte.
Комплектация
Планшет поставляется в белой картонной упаковке. Внутри без сюрпризов: устройство, зарядка на 22,5 Вт, кабель USB-C и тряпочка из микрофибры. Всё необходимое есть, докупать ничего не нужно. Разве что чехол, но это уже по желанию.
Устройство доступно в двух версиях: с клавиатурой и без. Разница в цене — около 10 тысяч. Дороговато, но за эти деньги вы получите практически полноценный ноутбук с автономностью выше среднего.
Отдельно продается стилус M-Pencil 3-го поколения примерно за 9–10 тысяч рублей. Он распознает до 10 000 степеней нажатия – достаточно для любых творческих задач.
Оцениваем клавиатуру
Клавиатура подключается к планшету с помощью фирменной технологии NearLink. Это как Bluetooth и Wi-Fi в одном флаконе, только лучше: новый стандарт энергоэффективнее, обеспечивает более высокую скорость передачи данных и ниже задержку. По крайней мере, по словам производителя.
Сама клавиатура приятная: мягкий ход клавиш, ничего не гремит, к тому же ее можно отсоединить и положить на колени – удобно в дороге. Тачпада нет, но для планшета с сенсорным экраном он и не особо нужен.
iPad 10-го поколения в этом вопросе — явный аутсайдер. Комплект поставки у него схожий, но клавиатура и стилус стоят существенно дороже: 40–45 тысяч против 20 тысяч рублей за набор Huawei. Да, вы получите клавиатуру с трекпадом, но отдавать за нее почти стоимость устройства — неразумно.
Внешний вид
Корпус из металла выглядит солидно и приятно холодит руку. Доступен в сером, серебристом и сиреневом цвете. Несмотря на металл, устройство очень легкое и сбалансированное. Рука не устанет, даже если долго держать его на весу.
Матовое покрытие корпуса – плюс для тех, кто не любит отпечатки пальцев. Но есть и минус: при использовании без чехла девайс скользит в руках, особенно во влажных — небезопасно.
Внешность у MatePad 11,5S PaperMatte – классическая для Huawei. Никаких вычурностей, всё строго и минималистично. Устройство подойдет и бизнесменам, и домохозяйкам, и детям – универсальный помощник в быту.
Кнопка включения и качелька громкости – на левой грани, удобно под пальцами. Справа – порт USB-C, снизу – коннектор для зарядки клавиатуры. Всё логично и привычно.
За звук отвечает связка из четырех динамиков: по два слева и справа. Они создают объемный и качественный звук: баланс частот хороший, басов, правда, немного не хватает, зато громкость в достатке. Можно мыть посуду и параллельно слушать подкаст.
iPad 10-го поколения на фоне MatePad 11,5S PaperMatte выглядит устаревшим: широкие рамки вокруг дисплея, чуть более толстый корпус. Стоит признать, что звук у него лучше, но и HUAWEI не отстает.
Экран
HUAWEI MatePad 11,5S PaperMatte получил 11,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 2К+. Картинка четкая, сочная, детализированная. На расстоянии 30–50 см пиксели не видны. Яркость в ручном режиме достигает 470 нит – этого хватает для комфортной работы в помещении или на улице в тени. На ярком солнце, конечно, лучше поискать тенек.
Благодаря технологии PaperMatte экран не бликует и создает ощущение, будто читаешь с листа бумаги. Идеально для книг, комиксов и просто длительного чтения.
Частота обновления экрана – 144 Гц. Прокрутка страниц, анимации, игры – всё отображается как по маслу, если так можно выразиться. Для экономии заряда батареи можно переключиться на 60 Гц или выбрать динамический режим, который сам подстраивает частоту под контент.
Цветопередача экрана отличная – цвета естественные, без перекосов в холодные или тёплые тона. Белый цвет – действительно белый, а не желтоватый или синеватый, как это часто бывает у бюджетных планшетов.
Экран занимает почти всю лицевую поверхность – 87%. Это больше, чем у iPad 10-го поколения. Рамки тонкие, дисплей без воздушной прослойки – всё по последнему слову техники.
Глянцевый экран iPad бликует на солнце, что делает комфортное использование планшета на улице менее комфортным. У Apple есть планшеты с матовым покрытием, но за такой девайс придется отдать как за 3-4 HUAWEI PaperMatte 11,5S.
Железо
HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S работает на 12-ядерном процессоре Kirin 9000WL с 8 ГБ оперативной памяти. Да, это не топовый Snapdragon, но и его мощности хватает с головой для любых задач: работа с документами, сёрфинг в интернете, многозадачность – всё летает.
Планшет работает плавно и отзывчиво, даже если открыть кучу приложений одновременно. Устройство хоть и не игровое, но в Genshin Impact можно провести условные полчаса с комфортным 30–40 FPS.
PaperMatte 11,5S работает на HarmonyOS 4.2 – фирменной операционке Huawei. Да, Google-сервисов «из коробки» здесь нет. Проблема решается с помощью GBox и AppGallery.
Процессор A14 Bionic в iPad определенно мощный. Но если использовать планшет для базовых задач — сериалы, интернет-серфинг, общение, то разница между устройствами будет едва ли заметна.
iPadOS радует большим количеством специализированных программ, которых нет на Android. Те же графические редакторы представлены в гораздо большем количестве, чем на Huawei. Впрочем, не всем они нужны.
Оба устройства поддерживают многооконный режим, можно включить сериал, пока работаете, играете или общаетесь. В HUAWEI он сделан удобнее: тот же самый YouTube можно открыть в режиме картинка-в-картинке прямо из приложения, а не сначала в браузере, как в случае iPad.
Камера
Никто не покупает планшет ради камеры. HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S не заменит вам фотоаппарат или флагманский смартфон, но для планшета камера здесь вполне приличная, даже со вспышкой.
Основная — на 13 Мп. С ее помощью можно сделать неплохие снимки документов, презентаций или просто запечатлеть интересный момент, когда смартфон на зарядке. Качество снимков у iPad примерно такое же, как у PaperMatte 11,5S, но цветокоррекция у него на наш вкус лучше.
Фронтальная камера — на 8 Мп, ее достаточно для видеозвонков с родственниками и Zoom-конференций с коллегами.
Автономность
Абсолютно уверенно можем сказать, что аккумулятор в HUAWEI MatePad 11,5S PaperMatte автономный. Батареи емкостью 8 800 мАч хватает на день активного использования. При просмотре 4К видео на 100% яркости планшет полностью разряжается за 8 часов. Если снизить яркость наполовину, таблет проживет 12 часов, что тоже хорошо.
На целый день активной работы хватит с головой. А вот со скоростью зарядки не всё так гладко. 22,5 Вт для такой емкости маловато. За полчаса устройство заряжается с 0 до 40%, а на полную зарядку уходит два часа.
Итог
HUAWEI MatePad 11,5S PaperMatte — выбор для тех, кто ищет устройство для просмотра фильмов, сериалов, чтения и рисования. Он тонкий, легкий, с отличным экраном и долгоиграющей батареей.
iPad 10-го поколения при своей цене выглядит на его фоне не так выигрышно. Да, Apple даже в базовой модели предлагает более профессиональные возможности. Но нужны ли они в устройстве для развлечений?