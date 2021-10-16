Обзор Hama Fun 70 (00183396). Селфи-палка с Bluetooth

Шум вокруг селфи-палок сейчас уменьшился и из модного аксессуара, который часто использовался «потому что у всех», сейчас он используется уже по своему основному предназначению – съемка с фронтальной камеры себя или группы людей. Тестируемая сегодня Hama Fun 70 относится к недорогому ценовому сегменту.

Hama Fun 70

Средняя стоимость – 1350 рублей.

Комплектация

Помимо селфи-палки комплект включает инструкцию, USB-кабель. Собрано все в коробке на которой приведены основные характеристики и особенности работы.

Hama Fun 70

Внешний вид

Традиционное исполнение для таких аксессуаров с ручкой, телескопической штангой и держателем для смартфона.

Hama Fun 70

Ручка выполнена из черного софт-тач пластика. С внутренней стороны расположен microUSB разъем для восстановления заряда встроенной батарейки.

Hama Fun 70

Внизу ушко, на котором изначально зафиксирован ремешок красного цвета. Для него есть возможность затянуть на руке с помощью.

Hama Fun 70

Штанга вполнена из металла. Длина регулируется от 20.5 до 70 сантиметров. Несколько колен.

Hama Fun 70

В максимально выдвинутом положении общая жесткость сохраняется. Но при полном открытии не стоит прикладывать заметное усилие. Ограничитель здесь слабый и штангу можно повредить.

Hama Fun 70

Ставится телефон в подпружиненный фиксатор. Поддерживаются телефоны с разной диагональю экрана.

Hama Fun 70

Держится в фиксаторе смартфон надежно. Доступен поворотный механический зажим, позволяющий выставить разный кгол наклона.

Hama Fun 70

Эта селфи-палка оснащается модулем Bluetooth. После соединения со смартфоном он дает возможность удаленного запуска затвора камеры.

Hama Fun 70

Корректно работала с разными смартфонами на базе Android, а также iPhone последних поколений.

Hama Fun 70

Встроенного заряда хватает на долго. В течение четырех недель эксплуатации разрядить его не удалось.

Итоги

Hama Fun 70 – недорогая селфи-палка с регулируемой штангой и встроенным Bluetooth для дистанционного управления съемкой.
Комментарии и отзывы Hama Fun 70
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