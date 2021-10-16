Обзор Hama Fun 70 (00183396). Селфи-палка с Bluetooth

Средняя стоимость – 1350 рублей.
Ручка выполнена из черного софт-тач пластика. С внутренней стороны расположен microUSB разъем для восстановления заряда встроенной батарейки.
Внизу ушко, на котором изначально зафиксирован ремешок красного цвета. Для него есть возможность затянуть на руке с помощью.
Штанга вполнена из металла. Длина регулируется от 20.5 до 70 сантиметров. Несколько колен.
В максимально выдвинутом положении общая жесткость сохраняется. Но при полном открытии не стоит прикладывать заметное усилие. Ограничитель здесь слабый и штангу можно повредить.
Ставится телефон в подпружиненный фиксатор. Поддерживаются телефоны с разной диагональю экрана.
Держится в фиксаторе смартфон надежно. Доступен поворотный механический зажим, позволяющий выставить разный кгол наклона.
Эта селфи-палка оснащается модулем Bluetooth. После соединения со смартфоном он дает возможность удаленного запуска затвора камеры.
Корректно работала с разными смартфонами на базе Android, а также iPhone последних поколений.
Встроенного заряда хватает на долго. В течение четырех недель эксплуатации разрядить его не удалось.