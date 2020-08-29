Обзор Harper HCLK-2050. Радиобудильник

Современные смартфоны заменили целые сегменты нишевых устройств, предложив универсальный гибридный формат. Но это объединение не всегда сказывается положительно на общем удобстве эксплуатации. Как пример, расположив часы в отдельном корпусе рядом с кроватью, они будут выполнять и функцию будильника. А в тестируемом сегодня Harper HCLK-2050 еще и интегрировано FM и AM-радио.

Harper HCLK-2050 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 1200 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляются в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и инструкцию.

Внешний вид

Лицевая панель изогнута. Выполнена из полупрозрачного пластика. Большую часть площади занимает цифровой дисплей.

На него во время работы выводится информация по текущему времени. С помощью него же можно будет выставлять будильник и проводить поиск радиостанции.

Яркость дисплея регулируется в нескольких уровнях. Сама подсветка белого цвета, выглядит привлекательно.

Управляется при помощи группы механических кнопок на верхней крышке. Соответствующая маркировка нанесена рядом с ними.

На обратной стороне корпуса зафиксирована несъемная антенна. Выполнена она в Harper HCLK-2050 в виде гибкого кабеля.

На основании расположен отсек под две мизинчиковые батарейки. Тут они необходимы для сохранения в памяти настроек при обрыве питания.

Тесты

Для работы требуется постоянное подключение к розетке 220В. Кабель питания с запасом по длине.Время выводится в 24-часовом формате. В памяти Harper HCLK-2050 можно хранить два будильника с разными настройками срабатывания. Есть возможность выбора между традиционным сигналом или запуском эфира радиостанции. Будет полезно, если в семейной паре просыпаются в разное время или тяжело проснуться с первого срабатывания.

Также нажатием на кнопку SNOOZE можно отсрочить на 9 минут. Так переносить будильник можно в течение часа. Все настройки сохраняются в памяти при условии установленных батареек. Без них при обрыве питания они будут сбрасываться.

Итоги по Harper HCLK-2050

Работать может в FM и AM-диапазонах. Качество приема в мегаполисе уверенное. Ключевые казанские радиостанции воспроизводил без слышимых помех. В памяти есть возможность сохранить до 10 радиостанций в каждом из диапазонов.Harper HCLK-2050 – недорогой радиобудильник с приятным внешним исполнением, памятью на десять FM-радиостанций, регулируемой яркостью дисплея, двумя будильниками с отдельными настройками и резервным питанием для сохранения пользовательских данных.