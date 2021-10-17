Обзор Hiper HP-WC001 Black. Зарядное устройство с быстрой зарядкой

Вслед за Apple сразу ряд крупных производителей отказались от сетевого зарядного устройства в комплекте со смартфонами и планшетами. Объясняется это заботой об экологии, но несмотря на разумное потребление необходимость проведения сеанса заряда носимой электроники никуда не делся. Тестируемое сегодня сетевое устройство Hiper HP-WC001 поддерживает протоколы быстрой зарядки мощностью до 20 Вт.

Hiper HP-WC001

Средняя стоимость – 1050 рублей.

Комплектация

Упаковано в коробку, на лицевой стороне которой есть прозрачное окошко. На боковых гранях приведены спецификации и особенности работы на русском языке. Комплект включает только адаптер питания. Он сопровождается гарантией сроком в 12 месяцев.

Hiper HP-WC001

Внешний вид

Выполнено в традиционном формате, привычном для комплектных адаптеров питания. вышла в черном и белом вариантах исполнения.

Hiper HP-WC001

На крышке у сетевого адаптера выведен разъем USB Type-C. Этот тип разъема сейчас активно используется в современных устройствах, работающих под управлением разных операционных систем.

Hiper HP-WC001

Помимо гибкого подбора кабеля он дает возможность слепого подключения в любом из двух положений. Напомним, такой кабель сейчас изначально идет с такими телефонами как Samsung Galaxy Z Fold 3 и iPhone 13.

Hiper HP-WC001

На боковые стороны адаптера нанесен логотип бренда, пометки по полученным сертификатам и отметка по быстрой зарядке.

Hiper HP-WC001

Поддерживает эта модель сразу ряд протоколов быстрой зарядки: QC/FCP/AFC/PD/SCP/MTK PE.

Hiper HP-WC001

Корпус выполнен из пластика, устойчивого к горению. Есть встроенная защита от избыточного напряжения и силы тока, а также короткого замыкания.

Hiper HP-WC001

Корректно работал с iPhone 13 Pro Max, владельцы которого должны самостоятельно позаботиться о покупке адаптера для проведения зарядки.

Hiper HP-WC001

Также в ходе тестов использовали для зарядки наушников, геймпада Sony DualSense и портативной колонки.

Итоги

Hiper HP-WC001 – сетевое зарядное устройство с поддержкой протоколов быстрой зарядки мощностью до 20 Вт. Встроенные системы защиты для безопасной зарядки, качественная элементная база, стабильная зарядка разных типов устройств.
Комментарии и отзывы Hiper HP-WC001
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