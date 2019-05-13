Обзор Hisense U30. Смартфон с 20 Мп камерой

Не так давно компания Hisense представила в России линейку своих смартфонов, один из которых попал в наше распоряжение. Сегодня мы детально изучим Hisense U30 с врезанной в экран 20 Мп камерой, процессором Qualcomm Snapdraon 675, бесконтактными платежами и емким аккумулятором с емкостью 4500 мАч.

Hisense U30 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 30000 рублей. К моменту публикации найти доступные предложения в российских магазинах нам не удалось.

Комплектация

Покупатель получает смартфон в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и основным особенностям. Комплект включает зарядное устройство, кабель USB и наушники.

Внешний вид

Доступен Hisense U30 в нескольких вариантах цветового исполнения. У нас на тестах версия с темно-синей крышкой. Текстура с имитацией под кожу.

Выглядит интересно на фоне большой массы безликих моделей. Такое покрытие еще и практично, оно не загрязняется следами пальцев и не скользит при размещении в ладони.

Каркас смартфона и боковая грань из металла, окрашенного в золотистый цвет. По периметру аккуратный шлиц.

На нижнем торце USB Type-C, отверстие основного микрофона и решетка динамика. Он не перекрывается при размещении в руке.

Сохранили поддержку проводных наушников. Гарнитура уже есть в комплекте.

На верхней грани микрофон шумоподавления. Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости. Ход у кнопок короткий, нажимаются с небольшим усилием.

Слева есть дополнительная кнопка для вызова предыдущего приложения. Выше лоток под две nanoSIM.

Фронтальная сторона защищена стеклом с закругленными гранями. Рамки вокруг экрана узкие.

В левом углу размещена фронтальная камера, занимая ограниченную площадь экрана. Ближе к верхней рамке разговорный динамик.

По центру задней крышки Hisense U30 блок с двумя объективами и светодиодной вспышкой. Ниже активная зона сканера отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро.

Общие габариты составляют 156.46 x 73.64 x 9.27 мм. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Экран

Установлен 6.3-дюймовый дисплей с разрешением 1080 на 2340 пикселей. Углы обзора широкие. Есть хороший запас по максимальному уровню яркости. Хорошо настроен цветовой баланс. Подсветка равномерна по всей площади. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

За работу системы отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 675. Ядра Kryo 460, графика Adreno 612. Вышли две версии с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти, 64 и 128 Гбайт внутренней памяти. Платформа не флагманская, но она позволит наслаждаться не только плавной работой интерфейса, но и играми со сложной графикой.

Связь

Аккумулятор

Камера

Поддерживается работа в LTE, диапазон частот под российских операторов. Скорость загрузки файлов высокая, голос передается чистым. Есть модуль бесконтактных платежей, проблем с оплатой покупок в терминалах замечено не было. Навигационный модуль использует данные GPS, ГЛОНАСС, BeiDou. На холодный старт уходит минимальное время.За автономность Hisense U30 отвечает несъемная батарейка с емкостью 4500 мАч. Её хватает примерно на 8 часов в смешанной нагрузке. Заряда хватит с запасом на весь день активной эксплуатации. Поддерживается технология быстрой зарядки Quick Charge 4.0.Основной модуль камеры использует матрицы Samsung ISOCELL GM1 48 Мп и 5 Мп. Диафрагма F/1.8. Приложения с дополнительным эффектами и режимами творческой съемки. Автофокус работает быстро. Снимки с высокой детализацией.

Камера поддерживает съемку в 4К-разрешении. С дневной и ночной съемкой можно ознакомиться в примере ниже.

Фронтальная камера с разрешением 20 Мп.

Софт

Предустановлена операционная система Android 9.0 с оболочкой Vision UI. Система не перегружена софтом и дополнительными настройками.

Итоги по Hisense U30

Hisense U30 – хорошо сбалансированный смартфон, предлагающий актуальный набор модулей и платформы с высоким уровнем быстродействия. 48 Мп камера, актуальное программное обеспечение, бесконтактные платежи, интегрированная в экран камера, сканер отпечатка пальцев, быстрая зарядка QC 4.0, длительное время автономной работы, крышка с текстурой под кожу.