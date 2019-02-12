Обзор Huawei NM Card. Флеш карта нового поколения для Huawei Mate 20 Pro

Еще в октябре Huawei представила карту памяти нового формата — Nano SD. Она имеет еще меньший размер, чем карта Micro SD и помещается в слот для Nano SIM-карт. В этом обзор мы разберемся, не пошло ли во вред качеству снижение размера карты.

Эволюция

В 2000-х годах разъем для карт памяти в телефонах имели только телефоны типа КПК — Карманный персональный компьютер. Их объем памяти составлял до 512 Мбайт. За это время многое изменилось и теперь самым популярным для смартфонов форматом Флеш карт является MicroSD.

Но это совсем скоро изменится с приходом нового формата — NanoSD. Он помещается в лоток под Nano-SIM, а значит производителям вскоре не придется выделять отдельное пространство в корпусе под карту памяти.

Первым, кто представил новый формат NanoSD стала компания Huawei. На данный момент есть три версии: 64 Гбайт, 128 Гбайт и 256 Гбайт памяти. Все версии имеют одну и ту же скорость чтения — до 90 Мбайт в секунду.

Также вместе с Huawei NM Card вышел и кард ридер. Он оснащен портам USB-Aб USB-C и microSD. Его стоимость на официальном интернет-магазине Huawei составляет 1 990 рублей.

Сейчас во всем мире новый формат карт поддерживает только три устройства: Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 Pro Porsche Design и Honor View 20.

Тестирование

Сейчас на российском рынке доступна только версия карты 128 Гбайт со скоростью чтения до 90 Мбайт/сек. Мы провели замер скорости в синтетическом тесте A1 SD Bench. Итоговая, а. Также мы провели тестовую съемку видео на смартфон Huawei Mate 20 Pro с разрешением 4K. После записи видео никаких артефактов и иных браков замечено не было.

Итоги

Huawei NM Card отлично показала себя в работе. Уже сейчас понятно, что переход на формат Nano SD карт памяти неизбежен, ведь от этого одни плюсы. Подобное решение позволит внедрить карту памяти в любой смартфон, который имеет двойной слот под SIM-карты. На данный момент стоимость карты составляет 5 990 рублей. Это действительно дорого, но стоит помнить, что мы же живем в эпоху капитализма, где итоговая стоимость продукта напрямую зависит от объемов производства. Со временем вместе с его увеличением будет падать и цена.