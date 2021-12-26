Обзор Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener. Электрический штопор

В официальном магазине бренда электроштопор доступен за 3770 рублей. Это набор, состоящий из аэратора и вакуумной пробки.
Корпус в форме тубуса. Диаметр составляет 4.8 сантиметра. Основным материалом выступает пластик черного цвета с софт-тач покрытием.
В нижней части небольшая по площади зона из тонированного пластика. Она подсвечивается синим или красным цветом. Включается и выключается автоматически.
За управление отвечает спаренная пара клавиш. Они задают нужное направление вращения.
Есть группа из четырех светодиодных индикаторов, отображающих уровень заряда аккумулятора. Зарядка проводится через microUSB.
За извлечение пробок отвечает металлический штопор с заостренным концом. Внутренний диаметр камеры с учетом обычного размера пробок.
Для того чтобы открыть бутылку, для начала можно будет удалить этикетку. Для этого в комплекте идет резак с ручным исполнением. Зажимается по краям и проворачивается по часовой стрелке. Рез аккуратный. Стекло не повреждается.
Прикладываем электроштопор к верхней части бутылки. Ее саму нужно будет придерживать. Нажимается кнопка и дальше остается только дождаться ее полного извлечения. Открывается быстро.
Для того чтобы извлечь пробку, нужно будет включить вращение штопора в обратном направлении.