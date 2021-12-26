Обзор Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener. Электрический штопор

Впереди нас ждут затяжные выходные и сегодня в центре внимания у нас необычный гаджет, задача которого заключается в упрощении открытии бутылок вина. Это Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener, он хорошо дополнит рассмотренную ранее мельницу Xiaomi HuoHou Electric Grinder. Кстати, хорошие идеи подарков.

Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener

В официальном магазине бренда электроштопор доступен за 3770 рублей. Это набор, состоящий из аэратора и вакуумной пробки.
Лучшая цена Xiaomi HuoHou Electric Grinder

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона. Комплект включает USB-кабель, резак для снятия этикеток и руководство пользователя на китайском языке.

Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener

Внешний вид

Работа в рамках общей экосистемы Xiaomi накладывает свои требования по внешнему исполнению, дизайн выверенный и аккуратный.

Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener

Корпус в форме тубуса. Диаметр составляет 4.8 сантиметра. Основным материалом выступает пластик черного цвета с софт-тач покрытием.

Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener

В нижней части небольшая по площади зона из тонированного пластика. Она подсвечивается синим или красным цветом. Включается и выключается автоматически.

Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener

За управление отвечает спаренная пара клавиш. Они задают нужное направление вращения.

Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener

Есть группа из четырех светодиодных индикаторов, отображающих уровень заряда аккумулятора. Зарядка проводится через microUSB.

Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener

За извлечение пробок отвечает металлический штопор с заостренным концом. Внутренний диаметр камеры с учетом обычного размера пробок.

Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener

Тесты

Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener

Для того чтобы открыть бутылку, для начала можно будет удалить этикетку. Для этого в комплекте идет резак с ручным исполнением. Зажимается по краям и проворачивается по часовой стрелке. Рез аккуратный. Стекло не повреждается.

Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener

Прикладываем электроштопор к верхней части бутылки. Ее саму нужно будет придерживать. Нажимается кнопка и дальше остается только дождаться ее полного извлечения. Открывается быстро.

Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener

Для того чтобы извлечь пробку, нужно будет включить вращение штопора в обратном направлении.

Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener

Итоги

Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener позволяет быстро и просто открыть бутылку вина без риска повреждения стекла и попадания осколков в напиток. К бытовым приборам, которые можно использовать повседневно, его не отнесешь, а вот как полезный аксессуар на кухню или оригинальный подарок любителям вин вполне подойдет.
Комментарии и отзывы Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener
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