Обзор HyperX Fury RGB (SHFR200/240G). Быстрый SSD с 3D TLC NAND и RGB-подсветкой

2018-12-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HyperX SHFR200/240G; [493]
Настраиваемая RGB-подсветка стала трендом последних нескольких лет. Она внедряется в материнские платы, видеокарты, планки оперативной памяти, периферию и даже накопители. И все чаще при подборе компонентов для самостоятельно сборки системы, выбор делается и оценивая визуальную составляющую. Тестируемый сегодня накопитель HyperX Fury RGB оснащен настраиваемой многоцветной подсветкой.

HyperX Fury RGB

Изучать будем на примере версии с объемом 240 Гбайт, она уже стала доступной в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

HyperX Fury RGB обзор

Комплектация

Покупатель получает накопитель HyperX Fury RGB в компактной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри он зафиксирован в пластиковую подложку, предохраняющую от повреждений при транспортировке. Комплект включает кабель, наклейку с логотипом, техническую документацию. На него предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.

HyperX Fury RGB

Внешний вид

HyperX Fury RGB

Выполнен HyperX Fury RGB в металлическом корпусе с агрессивным внешним видом. На крышке выбит логотип серии.

HyperX Fury RGB

Общие габариты составляют 69.85x9.5x100.14 мм, толщина больше, чем в большинстве моделей. Но с учетом того, что он не позиционируется как решение под ноутбуки/ультрабуки это не критично.

HyperX Fury RGB

В линейке доступны версии с объемами 120, 240, 480 и 960 Гбайт. Подключается через традиционный SATA интерфейс.

HyperX Fury RGB

На боковой грани также выведен microUSB, используемый для управления подсветкой. Подключается ответная часть к 12V разъему материнской платы. Так можно будет управлять цветом и эффектами с помощью стороннего программного обеспечения.

HyperX Fury RGB

Учли ограниченное число таких разъемов на платах, сделав сквозное подключение. К этому же кабелю можно будет дополнительно подключить RGB-ленту.

HyperX Fury RGB

Без подключения к 12V-разъему загорается красная подсветка без дополнительных эффектов. Накопитель будет подсвечиваться и при использовании плат, не оснащенных разъемом.

HyperX Fury RGB

Подсвечивается у HyperX Fury RGB пара продольных лент на крышке и логотип по центру. Над прозрачным элементом расположена мелкоячеистая сетка.

HyperX Fury RGB

Выглядит подсветка аккуратно. Накопитель будет отлично смотреться в корпусах со стенками из стекла и акрила.

HyperX Fury RGB

Начинка

Построен SSD на базе контроллера Marvell 88SS1074, он же использовался в серии Kingston UV400. Отличием от нее стал выбор в пользу более быстрой 3D TLC NAND памяти. Она имеет меньшие задержки и улучшенную пропускную способность. Четырехканальный массив памяти с 65-слойной BiCS3-памятью. Часть объема выделена под работу SLC-кеша.

Тесты

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

HyperX Fury RGB

HyperX Fury RGB

HyperX Fury RGB

HyperX Fury RGB

HyperX Fury RGB



CrystalDiskMark:

HyperX Fury RGB



AS SSD Benchmark:

HyperX Fury RGB



Тест скорости работы с данными:

HyperX Fury RGB

AJA

HyperX Fury RGB

Anvil

HyperX Fury RGB

Итоги по HyperX Fury RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorHyperX Fury RGB при своей невысокой стоимости продемонстрировал не только высокие скорости работы с данными, но и эффектный внешний вид. Настраиваемая RGB-подсветка с поддержкой фирменных технологий ASUS, ASRock, MSI и Gigabyte, а также возможность подключения дополнительной светодиодной ленты. Три года гарантийного обслуживания, металлический корпус. Как итог перед нами один из лучших вариантов при выборе твердотельного накопителя с SATA интерфейсом.
HyperX Fury RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Стодолларовый Oukitel U25 Pro получил 4 ...
Стодолларовый Oukitel U25 Pro получил 4 Компания Oukitel представила бюджетный смартфон U25 Pro, который оценен ровно в 100 долларов. Новинку ос...
Патент на коврик с беспроводной зарядкой...
Патент на коврик с беспроводной зарядкойВ недавнем патенте от Apple появился мифический коврик со встроенной беспроводной зарядкой AirPower. ...
Бюджетный смартфон Huawei Enjoy 9 получи...
Бюджетный смартфон Huawei Enjoy 9 получиКомпания Huawei представила бюджетный смартфон Enjoy 9, который является более доступной версией дебютиро...
Опубликованы живые фото Honor View 20 с ...
Опубликованы живые фото Honor View 20 с Сегодня было представлено сразу два смартфона с «дырявым» экраном – Honor View 20 и Samsung Galaxy A8s. Ф...
Рендер смартфонов Google Pixel 3 Lite и ...
Рендер смартфонов Google Pixel 3 Lite и OnLeaks и 91mobile выпустили свой 3D-рендеринг на основе чертежей смартфона Google Pixel 3 Lite и Pixel 3...
Новый Black Shark Gamepad 2.0...
Новый Black Shark Gamepad 2.0Xiaomi представила вторую версию Black Shark Gamepad 2.0, на этот раз он выглядит куда лучше по сравнению...
Опубликовано первое фото с тройной камер...
Опубликовано первое фото с тройной камерКомпания Lenovo продолжает делиться подробностями о смартфоне Lenovo Z5s, который будет представлен 18 де...
Полнокадровый объектив Yongnuo YN 35mm f...
Полнокадровый объектив Yongnuo YN 35mm fНа сайте магазина Amazon появилась страница объектива Yongnuo YN 35mm f/1.4, представленного еще в конце ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор HyperX Fury RGB (SHFR200/240G). Быстрый SSD с 3D TLC NAND и RGB-подсветкойОбзор HyperX Fury RGB (SHFR200/240G). Быстрый SSD с 3D TLC NAND и RGB-подсветкой
Обзор Playme NIO. Видеорегистратор для Яндекс.Такси и UBERОбзор Playme NIO. Видеорегистратор для Яндекс.Такси и UBER
Обзор Digma BT-14. Беспроводные наушники с MP3-плееромОбзор Digma BT-14. Беспроводные наушники с MP3-плеером
Обзор Oklick 220M. Беспроводная клавиатура и мышкаОбзор Oklick 220M. Беспроводная клавиатура и мышка
Обзор плюсов и минусов смартфона Meizu 16 6/64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Meizu 16 6/64GB
Предварительный обзор ASUS Zenfone Max (...
Предварительный обзор ASUS Zenfone Max (В последнее время на рынке смартфонов очень мало достойных представителей бюджетного класса, так как круп...
Обзор Munchkin.io. Почти как королевская...
Обзор Munchkin.io. Почти как королевскаяВ последнее время очень много появилось игр, которые как-то копируют жанр королевских битв. Для кого-то и...
Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-...
Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-Стандарт беспроводной зарядки Qi начинает поддерживать все большее количество устройств, работающих на ба...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtНа протяжении длительного времени все относились к компании Razer только как к производителю продвинутой ...
Предварительный обзор darkFlash Skywalke...
Предварительный обзор darkFlash SkywalkeВ последнее время очень много производителей делают упор на стеклянные панели в корпусе. Это смотрится кр...
Предварительный обзор ID-Cooling Auraflo...
Предварительный обзор ID-Cooling AurafloВ последнее время системы жидкостного охлаждения стали неимоверно популярными — производители выпускают м...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая моб...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая мобЯ играл почти во все части Kingdom Rush и могу сказать, что новая история получилась очень крутой. Разраб...
«Лаборатория Касперского»: Злоумышленник...
«Лаборатория Касперского»: ЗлоумышленникЕсли бичом 2017 года были программы-вымогатели, то теперь вектор киберпреступлений сместился в сторону кр...
Обзор Marvel's Spider-Man: Turf Wars. Во...
Обзор Marvel's Spider-Man: Turf Wars. ВоМне очень понравилась игра Marvel's Spider-Man — можете почитать наш детальный обзор на сайте, чтобы поня...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. Мульти...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. МультиНе так давно мы опубликовали обзор мультитула LEATHERMAN SURGE, выполненного в форм-фактор 19-в-1. Тестир...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17Не так давно мы изучили два мультитула LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI и LEATHERMAN SURGE, сегодня продолжая и...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1Сегодняшний обзор ориентирован в первую очередь на мужскую аудиторию нашего сайта. В центре внимания буде...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor