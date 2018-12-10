Обзор HyperX Fury RGB (SHFR200/240G). Быстрый SSD с 3D TLC NAND и RGB-подсветкой

Настраиваемая RGB-подсветка стала трендом последних нескольких лет. Она внедряется в материнские платы, видеокарты, планки оперативной памяти, периферию и даже накопители. И все чаще при подборе компонентов для самостоятельно сборки системы, выбор делается и оценивая визуальную составляющую. Тестируемый сегодня накопитель HyperX Fury RGB оснащен настраиваемой многоцветной подсветкой.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
HyperX Fury RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Изучать будем на примере версии с объемом 240 Гбайт, она уже стала доступной в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
HyperX Fury RGB обзор
КомплектацияПокупатель получает накопитель HyperX Fury RGB в компактной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри он зафиксирован в пластиковую подложку, предохраняющую от повреждений при транспортировке. Комплект включает кабель, наклейку с логотипом, техническую документацию. На него предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.
Внешний вид
Выполнен HyperX Fury RGB в металлическом корпусе с агрессивным внешним видом. На крышке выбит логотип серии.
Общие габариты составляют 69.85x9.5x100.14 мм, толщина больше, чем в большинстве моделей. Но с учетом того, что он не позиционируется как решение под ноутбуки/ультрабуки это не критично.
В линейке доступны версии с объемами 120, 240, 480 и 960 Гбайт. Подключается через традиционный SATA интерфейс.
На боковой грани также выведен microUSB, используемый для управления подсветкой. Подключается ответная часть к 12V разъему материнской платы. Так можно будет управлять цветом и эффектами с помощью стороннего программного обеспечения.
Учли ограниченное число таких разъемов на платах, сделав сквозное подключение. К этому же кабелю можно будет дополнительно подключить RGB-ленту.
Без подключения к 12V-разъему загорается красная подсветка без дополнительных эффектов. Накопитель будет подсвечиваться и при использовании плат, не оснащенных разъемом.
Подсвечивается у HyperX Fury RGB пара продольных лент на крышке и логотип по центру. Над прозрачным элементом расположена мелкоячеистая сетка.
Выглядит подсветка аккуратно. Накопитель будет отлично смотреться в корпусах со стенками из стекла и акрила.
НачинкаПостроен SSD на базе контроллера Marvell 88SS1074, он же использовался в серии Kingston UV400. Отличием от нее стал выбор в пользу более быстрой 3D TLC NAND памяти. Она имеет меньшие задержки и улучшенную пропускную способность. Четырехканальный массив памяти с 65-слойной BiCS3-памятью. Часть объема выделена под работу SLC-кеша.
ТестыУстанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
AJA
Anvil
Итоги по HyperX Fury RGBHyperX Fury RGB при своей невысокой стоимости продемонстрировал не только высокие скорости работы с данными, но и эффектный внешний вид. Настраиваемая RGB-подсветка с поддержкой фирменных технологий ASUS, ASRock, MSI и Gigabyte, а также возможность подключения дополнительной светодиодной ленты. Три года гарантийного обслуживания, металлический корпус. Как итог перед нами один из лучших вариантов при выборе твердотельного накопителя с SATA интерфейсом.
HyperX Fury RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".