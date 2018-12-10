Обзор HyperX Fury RGB (SHFR200/240G). Быстрый SSD с 3D TLC NAND и RGB-подсветкой

Настраиваемая RGB-подсветка стала трендом последних нескольких лет. Она внедряется в материнские платы, видеокарты, планки оперативной памяти, периферию и даже накопители. И все чаще при подборе компонентов для самостоятельно сборки системы, выбор делается и оценивая визуальную составляющую. Тестируемый сегодня накопитель HyperX Fury RGB оснащен настраиваемой многоцветной подсветкой.

HyperX Fury RGB обзор

Изучать будем на примере версии с объемом 240 Гбайт, она уже стала доступной в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает накопитель HyperX Fury RGB в компактной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри он зафиксирован в пластиковую подложку, предохраняющую от повреждений при транспортировке. Комплект включает кабель, наклейку с логотипом, техническую документацию. На него предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.

Внешний вид

Выполнен HyperX Fury RGB в металлическом корпусе с агрессивным внешним видом. На крышке выбит логотип серии.

Общие габариты составляют 69.85x9.5x100.14 мм, толщина больше, чем в большинстве моделей. Но с учетом того, что он не позиционируется как решение под ноутбуки/ультрабуки это не критично.

В линейке доступны версии с объемами 120, 240, 480 и 960 Гбайт. Подключается через традиционный SATA интерфейс.

На боковой грани также выведен microUSB, используемый для управления подсветкой. Подключается ответная часть к 12V разъему материнской платы. Так можно будет управлять цветом и эффектами с помощью стороннего программного обеспечения.

Учли ограниченное число таких разъемов на платах, сделав сквозное подключение. К этому же кабелю можно будет дополнительно подключить RGB-ленту.

Без подключения к 12V-разъему загорается красная подсветка без дополнительных эффектов. Накопитель будет подсвечиваться и при использовании плат, не оснащенных разъемом.

Подсвечивается у HyperX Fury RGB пара продольных лент на крышке и логотип по центру. Над прозрачным элементом расположена мелкоячеистая сетка.

Выглядит подсветка аккуратно. Накопитель будет отлично смотреться в корпусах со стенками из стекла и акрила.

Начинка

Тесты

Построен SSD на базе контроллера Marvell 88SS1074, он же использовался в серии Kingston UV400 . Отличием от нее стал выбор в пользу более быстрой 3D TLC NAND памяти. Она имеет меньшие задержки и улучшенную пропускную способность. Четырехканальный массив памяти с 65-слойной BiCS3-памятью. Часть объема выделена под работу SLC-кеша.Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

AJA

Anvil

Итоги по HyperX Fury RGB

HyperX Fury RGB при своей невысокой стоимости продемонстрировал не только высокие скорости работы с данными, но и эффектный внешний вид. Настраиваемая RGB-подсветка с поддержкой фирменных технологий ASUS, ASRock, MSI и Gigabyte, а также возможность подключения дополнительной светодиодной ленты. Три года гарантийного обслуживания, металлический корпус. Как итог перед нами один из лучших вариантов при выборе твердотельного накопителя с SATA интерфейсом.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".