Недорогая подставка для PlayStation 5. Обзор IPega PG-P5S025…

Это не была бы не Sony если вместе с консолью PlayStation 5 Slim не представила бы подставку с помощью которой можно было обеспечить устойчивое вертикальное размещение на ровной поверхности. Ценник на нее соответствующий, но использование винтового крепления не ограничило возможности выбирать сторонние варианты. Рассматриваемая сегодня IPega PG-P5S025 доступна в белом и черном вариантах исполнения может использоваться с дисковой и бездисковыми версиями исполнения.

Покупатель получает ее в компактной коробке из плотного картона. На обратной ее стороне описан процесс установки. Комплект включает крепежный винт.

Конструктивно она проста. Это основание круглой формы и центральная рама. При этом за счет формы исключает риск опрокидывания консоли.

На внутренней стороне подставки нанесены четыре прорезиненные ножки. В Центре отверстие, используемое для фиксации с помощью винта с накатанной головкой. Затянуть можно как руками, так и плоской отверткой.

IPega PG-P5S025 обзор

IPega PG-P5S025 простой и полезный аксессуар, обеспечивающий устойчивое вертикальное размещение на ровной поверхности. Два варианта цветового исполнения и аккуратный внешний вид.