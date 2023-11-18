Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G

Бренд Infinix успел заполучить популярность на российском рынке за счет своих доступных смартфонов, обладающие приличными техническими характеристиками. Сейчас же, с моделью Infinix ZERO 30 5G, компания решила покорять вершины среднего ценового сегмента, где конкуренция, мягко говоря, высока. Выдержит ли она ее? Рассказываем в нашем обзоре

Комплектация

Infinix ZERO 30 4G поставляется в стильной серебряной коробке. Внутри вы найдете сам смартфон, прозрачный силиконовый чехол, зарядное устройство мощностью 45 Вт, переходник на аудиоджек, скрепку для извлечения лотка SIM-карт, руководство пользователя и гарантийный талон. Защитная гидрогелевая пленка на экране устройства уже наклеена на заводе.

Внешний вид

Дизайн Infinix ZERO 30 4G является одним из его сильных сторон. Он выглядит довольно серьезно и презентабельно, как будто относится к более дорогому ценовому сегменту. Рамка смартфона изготовлена из глянцевого пластика. Габариты смартфона составляют 164.5 x 75 x 7.9 мм, а вес 185 грамм.

К нам на обзор попала версия смартфона в зеленом цвете. В данном случае задняя крышка изготовлена из экокожи. Она приятная на ощупь и имеет качественную имитацию под кожу.

Еще есть вариант смартфона в золотой расцветке. В таком случае задняя крыша уже выполнена из матового стекла. Подобное разнообразие материалов всегда радует.

Блок камер имеет внушительные размеры. Со временем на его краях однозначно начнут появляться микроцарапины. От этого может предостеречь комплектный или любой другой сторонний чехол.

На правой грани расположились качелька громкости и кнопка разбллокировки.

В нижней части устройства находятся комбинированный лоток для двух SIM-карт, разъем USB Type-C и стереодинамик.

Экран

На экран в Infinix ZERO 30 4G не поскупились. Он имеет размеры в 6,67 дюйма и разрешение 2400 х 1080 пикселей. Используется технология матрицы AMOLED, что обеспечивает насыщенные цвета и хорошую видимость даже при ярком солнечном свете, ведь максимальный запас яркости находится на отметке в 950 нит. Углы обзора приличные. Экран изогнутый, и за счет этого он выглядит более эффектно.

Благодаря AMOLED матрице, под экран удалось размесить сканер отпечатков пальцев, который работает быстро и точно. Еще смартфон можно разблокировать с помощью фронтальной камеры.

Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что обеспечивает очень плавное отображение интерфейса и быстрый отклик в динамичных играх. В настройках экрана можно выставить постоянные 120 Гц или 60 Гц для обеспечения более высокого уровня автономности. Также раздел настроек экрана предоставляет возможность изменять температуру цвета, включать режим защиты глаз, настраивать адаптивную яркость и включать темную тему для экономии энергии благодаря AMOLED-матрице.

Железо

Смартфон Infinix ZERO 30 4G оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить аж до 16 ГБ за счет использования части внутренней памяти. К слову, ее объем составляет 256 Гбайт. По бенчмаркам показатели довольно неплохие. С троттлингом проблем тоже не было замечено.

Производительность этого устройства позволяет комфортно играть в такие серьезные игры PUBG Mobile, CoD Mobile и Standoff 2 на высоких настройках. Запас fps при этом остается достаточным для комфортных игровых сессий.

Смартфон работает на операционной системе Android 13 с установленной фирменной оболочкой XOS. Сейчас интерфейс выглядит довольно лаконично и понятно. Из интересного есть возможность создания больших папок, информативная шторка и многооконный режим.

Еще в смартфоне есть фишка с анимацией у фронтальной камерой в стиле Dynamic Island. Она всплывает при разблокировки смартфона по лицу. Взаимодействовать с ней никак нельзя. В перспективе ожидаем ее развитие и появление новых типов анимаций в системе.

Камера

Также в арсенале устройства есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и поддержка NFC для бесконтактной оплаты.Камера Infinix ZERO 30 4G состоит из трех модулей: 108 Мп основной, 2 Мп датчик глубины и 0,08 Мп макро. Основной модуль является самым важным. На него днем можно делать четкие кадры с хорошим уровнем детализации. Проблем с автофокусировкой нет, по цветам камера тоже все окей. Также искусственный интеллект встроенный в камеру положительно влияет на общее качество снимков, автоматически настраивая параметры в зависимости от объекта съемки.

В условиях недостаточной освещенности фотографии также сохраняют приемлемое качество, если снимать при ночном режиме.

Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп и, как во многих смартфонах Infinix, снабжена полноценной вспышкой для селфи. Селфи камера поддерживает работу портретного режима, который умеет размывать задний фон.

Батарея

Устройство способно записывать видео в разрешении 2K при 30 кадров/сек или в FullHD при 60 кадров/сек.Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает хороший запас автономности, достаточный для полного дня при средней нагрузке, включая просмотр видео, использование социальных сетей, обмен сообщениями.Зарядка от комплектного зарядного устройства мощностью 45 Вт занимает приблизительно 1 час. Беспроводной зарядки не предусмотрено.

Итоги

Infinix ZERO 30 4G — отличный выбор для тех, кто хочет получить смартфон, который выглядит дороже, чем является. К его плюсам можно отнести качественные материалы корпуса, изогнутый AMOLED-экран на 120 Гц, приличный запас производительности, приятную оболочку, поддержку быстрой зарядки на 45 Вт и емкий аккумулятор. Качество фотографий, получаемых на камеры смартфона, также не вызывает нареканий. К минусам можно отнести отсутствие слота для MicroSD карт, разъема для наушников и ультраширокоугольного модуля.