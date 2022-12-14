Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?

Ранее мы проводили изучение процессора AMD Ryzen 5 7600X и как анонсировали ранее сегодня в центре внимания будет Intel Core i5-13600K. Оба эти процессора занимают средний ценовой сегмент, наиболее популярный в пользовательском сегменте за счет сочетания уровня производительности и стоимости.

В отличие от AMD в этом году Intel не сделала серьезных изменений, это скорее последовательное улучшение уже наработанного решения. Сохранен сокет LGA-1700 и совместимость с ранее вышедшим поколением материнских плат. Как и ранее есть особенность с P- и E-ядрами, распределяющими нагрузку в зависимости от выполняемых задач и повышающих возможности разгона для производительных ядер.

В новом поколении увеличилось количество потоков, вместо 10 ядер и 16 потоков, он может похвастать 14 ядрами с 20 потоками. При этом количество производительных ядер осталось схожим – 6, увеличились E-ядра. Сохранена встроенная графика это UHD 770 и что не менее важно базовое энергопотребление на том же уровне 125 Вт, повысившись только в максимальном режиме со 150 до 181 Вт.

Внесены улучшения в подсистему питания и кэша. Увеличили L2 и L3 кэш. В плане памяти поддерживает двухканальный режим для DDR4 и DDR5. Для последней базовая поддержка частоты 5600 МГц.

Тесты Intel Core i5-13600K

Тестирование Intel Core i5-13600K вели с материнской платой Z790 AORUS ELITE AX , а также оперативной памятью Kingston Fury DDR5-4800.

Разгон Intel Core i5-13600K

Изучили потенциал для разгона. Приобретенный нами процессор удалось стабильно разогнать до 5500 МГц по P-ядрам. Для охлаждения использовалась недорогая башенная конструкция от Deepcool, проблем с перегревом у него не было.

Тест на встроенной графике в World of Tanks.

Итоги

Intel Core i5-13600K успешно конкурирует с новым AMD Ryzen 5 7600X, предлагая высокий уровень быстродействия «из коробки», а также потенциал для ручного разгона. Отличный выбор для сборки актуального игрового ПК или рабочей системы с запасом на будущее. Из минусов выделим ограниченное количество линий PCIe.