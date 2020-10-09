Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем

Тестируемый сегодня смартфон Itel Vision 1 будет интересен тем, кто заметно ограничен в бюджете на покупку. Построен на базе восьмиядерного процессора Spreadtrum Unisoc SC9863A и оснащен IPS-дисплеем с разрешением HD+. Доступны 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти. Из интересных моментов отмечаются 8 Мп камера и 0,08 Мп датчик глубины.

Itel Vision 1

К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах. В ДНС доступен за 6990 рублей.

Itel Vision 1 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован телефон в коробку ярко-красного цвета с изображением его и данными по характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, пластиковый чехол, USB-кабель, внутриканальные наушники, руководство пользователя и гарантийный талон.

Itel Vision 1

Внешний вид

Выполнен в формате моноблока. Габариты относительно компактные. Вышел в нескольких цветовых расцветках.

Itel Vision 1

Рисунок с эффектом градиента. Внешняя поверхность хорошо скрывает следы пальцев, получаемые в ходе эксплуатации.

Itel Vision 1

В комплекте также предусмотрели силиконовый чехол. Сам корпус у телефона разборный. Крышка к корпусу прилегает плотно.

Itel Vision 1

Аккумулятор несъемный. Два отдельных слота для SIM-карт, а также карты памяти microSD.

Itel Vision 1

В верхнем углу расположен блок с двумя объективами и светодиодной вспышкой. Он не выступает за пределы основной плоскости.

Itel Vision 1

Itel Vision 1 получил сканер отпечатка пальца. Расположен на задней крышке. С точностью и скоростью срабатывания проблем нет.

Itel Vision 1

На верхнем торце аудиоразъем под проводные наушники. Снизу microUSB. Боковые грани закруглены.

Itel Vision 1

На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы в корпусе хорошо. Нажимаются с небольшим усилием.

Itel Vision 1

Экран с каплевидным вырезом в верхней части с выведенным на нем объективом фронтальной камеры.

Itel Vision 1

Изначально с завода на экран нанесена защитная пленка. Установленное защитное стекло с 2.5D-эффектом.

Itel Vision 1

Экран

Изображение выводится на 6.09-дюймовый дисплей. Разрешение 1560 на 720 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Качество выводимой картинки хорошее, особенно с учетом ценового сегмента. На нажатия сенсорный слой реагирует точно, без видимых задержек.

Itel Vision 1

Начинка

Itel Vision 1 построен на базе восьмиядерной платформы Spreadtrum Unisoc SC9863A. С ним интерфейс работает плавно. Можно будет поиграть в игры с несложной графикой.

Itel Vision 1Itel Vision 1

Располагает 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Поддерживается возможность установки карты памяти.

Связь

Работает в сетях LTE. Проблем с качеством приема замечено не было. Bluetooth с A2DP. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Бесконтактных платежей нет.

Аккумулятор

Несмотря на небольшую толщину корпуса, удалось установить батарейку с емкостью 4000 мАч. В смешанном режиме работы с высоким уровнем яркости ее хватает на 8 часов работы. В комплекте идет адаптер 5V 1А.

Itel Vision 1

Камера

Основной модуль камеры в Itel Vision 1 с разрешением 8 Мп. Вторая камера используется как сенсор глубины для размытия фона. В дневное время продемонстрировал высокую детализацию при съемке в дневное время.

Itel Vision 1

Itel Vision 1

Itel Vision 1

Itel Vision 1

Предлагаются дополнительные настройки. Режимы украшения и обработки снимков. Есть функция определения объектов в кадре.

Itel Vision 1

Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Она без автофокусировки.

Itel Vision 1

Itel Vision 1

Видео пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Софт

Itel Vision 1

Установлена операционная система Android 9 с фирменной оболочкой His. В нее добавлены дополнительные возможности кастомизации, настройки и ряд приложений.

Itel Vision 1

За время тестирования приходили рекомендации по установке дополнительных программ. Жесты и возможности корректировки сценариев управления. Play Market работает изначально.

Itel Vision 1

Итоги по Itel Vision 1

Itel Vision 1 – хорошо сбалансированный смартфон с невысокой стоимостью. Качественный дисплей с каплевидным вырезом, 8-ядерный процессор, хорошие показатели и длительное время автономной работы, разборный корпус, отдельные слоты под SIM и карту памяти. Не устроить может отсутствие индикатора событий.
Комментарии и отзывы Itel Vision 1
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