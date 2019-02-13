Обзор Jinga Picasso Note. Недорогой смартфон с NFC

2019-02-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Jinga Picasso Note; [589]
Сегодня мы рассмотрим еще одну новинку от Jinga, представленную в 2019 году, Picasso Note. Смартфон оснащен модулем NFC с бесконтактными платежами, экраном с увеличенной диагональю. На борту четырехъядерный процессор, 2 и 16 Гбайт памяти, поддержка LTE и батарея с емкостью 3500 мАч. Рекомендованная стоимость составляет 7990 рублей.

Jinga Picasso Note

В таблице собраны актуальные предложения, составленные на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Jinga Picasso Note обзор

Комплектация

Внутри коробки смартфон изначально идет с установленным силиконовым чехлом. Также покупатель получает наушники, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Jinga Picasso Note

Внешний вид

Лицевая сторона смартфона Jinga Picasso Note защищена стеклом с эффектом 2.5D. С завода нанесена защитная пленка.

Jinga Picasso Note

Сенсорные кнопки перенесены в интерфейс. Сверху продольный вырез с разговорной решеткой динамика, объективом фронтальной камеры, датчиками приближения и освещения.

Jinga Picasso Note

На правом торце кнопка включения и качелька регулировки громкости. Кнопки зафиксированы в корпусе плотно, нажимаются с небольшим усилием.

Jinga Picasso Note

Оба разъема сверху. Тут аудиоразъем под проводные наушники и microUSB с поддержкой OTG-подключения.

Jinga Picasso Note

Крышка у смартфона съемная. Под ней находится несъемная батарейка, два отдельных слота под SIM и карту памяти.

Jinga Picasso Note

Прилегает к корпусу плотно, под давлением пальцев не прогибается. Не скрипит, для открытия потребуется приложить усилие.

Jinga Picasso Note

По центру блок основной камеры с двумя объективами и светодиодная вспышка. Здесь же рядом активная зона сканера отпечатка пальца.

Jinga Picasso Note

Сканер работает быстро и точно. В памяти можно хранить несколько отпечатков. Он хорошо определяется слепым методом.

Jinga Picasso Note

Задняя крышка с софт-тач покрытием. Боковые грани закруглены. Элементы управления расположены удобно. Но из-за диагонали экрана работа одной рукой может быть затруднена.

Jinga Picasso Note

Экран

Jinga Picasso Note

Изображение выводится на 6.18-дюймовый дисплей с разрешением 480 на 996 пикселей. Это S-IPS-матрица с широкими углами обзора. Плотность пикселей у Jinga Picasso Note невысокая. Подсветка адаптивная, равномерна по всей площади. Цветовой баланс смещен в холодные тона. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Jinga Picasso Note

Начинка

Jinga Picasso Note

За работу системы отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT6739 с ядрами Cortex-A53, графика PowerVR GE8100. Располагает смартфон 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти.

Jinga Picasso Note

Клиенты социальных сетей, браузер и рабочие приложения работают корректно. Интерфейс работает плавно.

Jinga Picasso Note

Связь

Поддерживаются сети LTE со скоростью до 150/50 Мбит/с. Работает с SIM-картами российских операторов корректно. Голос передается собеседникам без искажения. Bluetooth 4.2 с поддержкой A2DP. GPS с хорошей точностью позиционирования.

Jinga Picasso Note оснащен модулем NFC с бесконтактными платежами. Работа модуля за время тестов не вызывала нареканий.

Аккумулятор

Встроенной батарейки с емкостью 3500 мАч хватает на 6 часов работы с постоянно работающим экраном. График разрядки равномерный. При обычной эксплуатации зарядка потребуется раз в 1-1.5 дня. Технология быстрой зарядки не поддерживается.

Jinga Picasso Note

Камера

Основная камера 13 Мп с 0.3 Мп модулем. Есть эффект размытия фона с выбором точки фокусировки. В приложении доступны дополнительные режимы съемки и настройки. Автофокус. Снимки с достаточной четкостью.

Jinga Picasso Note

Jinga Picasso Note

Jinga Picasso Note

Jinga Picasso Note

Jinga Picasso Note

Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Видео записываются в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Софт

Предустановлена операционная система Android 8.1 Oreo. В память добавлены утилиты Яндекса, а также приложение, упрощающее получение обновлений.

Jinga Picasso Note

Итоги по Jinga Picasso Note

Jinga Picasso Note можно рекомендовать тем, кто ставит приоритетом увеличенную диагональ экрана. Этот недорогой смартфон оснащен модулем бесконтактных платежей и предлагает хороший баланс характеристик в сравнении с «одноклассниками». Как и у любой модели, у него есть и свои слабые стороны, не устроить может невысокое разрешение экрана.

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