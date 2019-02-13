Обзор Jinga Picasso Note. Недорогой смартфон с NFC

Сегодня мы рассмотрим еще одну новинку от Jinga, представленную в 2019 году, Picasso Note. Смартфон оснащен модулем NFC с бесконтактными платежами, экраном с увеличенной диагональю. На борту четырехъядерный процессор, 2 и 16 Гбайт памяти, поддержка LTE и батарея с емкостью 3500 мАч. Рекомендованная стоимость составляет 7990 рублей.
Jinga Picasso Note оснащен модулем NFC с бесконтактными платежами. Работа модуля за время тестов не вызывала нареканий.
В таблице собраны актуальные предложения, составленные на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Jinga Picasso Note обзор
КомплектацияВнутри коробки смартфон изначально идет с установленным силиконовым чехлом. Также покупатель получает наушники, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.
Внешний видЛицевая сторона смартфона Jinga Picasso Note защищена стеклом с эффектом 2.5D. С завода нанесена защитная пленка.
Сенсорные кнопки перенесены в интерфейс. Сверху продольный вырез с разговорной решеткой динамика, объективом фронтальной камеры, датчиками приближения и освещения.
На правом торце кнопка включения и качелька регулировки громкости. Кнопки зафиксированы в корпусе плотно, нажимаются с небольшим усилием.
Оба разъема сверху. Тут аудиоразъем под проводные наушники и microUSB с поддержкой OTG-подключения.
Крышка у смартфона съемная. Под ней находится несъемная батарейка, два отдельных слота под SIM и карту памяти.
Прилегает к корпусу плотно, под давлением пальцев не прогибается. Не скрипит, для открытия потребуется приложить усилие.
По центру блок основной камеры с двумя объективами и светодиодная вспышка. Здесь же рядом активная зона сканера отпечатка пальца.
Сканер работает быстро и точно. В памяти можно хранить несколько отпечатков. Он хорошо определяется слепым методом.
Задняя крышка с софт-тач покрытием. Боковые грани закруглены. Элементы управления расположены удобно. Но из-за диагонали экрана работа одной рукой может быть затруднена.
Экран
Изображение выводится на 6.18-дюймовый дисплей с разрешением 480 на 996 пикселей. Это S-IPS-матрица с широкими углами обзора. Плотность пикселей у Jinga Picasso Note невысокая. Подсветка адаптивная, равномерна по всей площади. Цветовой баланс смещен в холодные тона. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.
Начинка
За работу системы отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT6739 с ядрами Cortex-A53, графика PowerVR GE8100. Располагает смартфон 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти.
Клиенты социальных сетей, браузер и рабочие приложения работают корректно. Интерфейс работает плавно.
СвязьПоддерживаются сети LTE со скоростью до 150/50 Мбит/с. Работает с SIM-картами российских операторов корректно. Голос передается собеседникам без искажения. Bluetooth 4.2 с поддержкой A2DP. GPS с хорошей точностью позиционирования.
Jinga Picasso Note оснащен модулем NFC с бесконтактными платежами. Работа модуля за время тестов не вызывала нареканий.
АккумуляторВстроенной батарейки с емкостью 3500 мАч хватает на 6 часов работы с постоянно работающим экраном. График разрядки равномерный. При обычной эксплуатации зарядка потребуется раз в 1-1.5 дня. Технология быстрой зарядки не поддерживается.
КамераОсновная камера 13 Мп с 0.3 Мп модулем. Есть эффект размытия фона с выбором точки фокусировки. В приложении доступны дополнительные режимы съемки и настройки. Автофокус. Снимки с достаточной четкостью.
Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Видео записываются в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.
СофтПредустановлена операционная система Android 8.1 Oreo. В память добавлены утилиты Яндекса, а также приложение, упрощающее получение обновлений.