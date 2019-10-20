Обзор KINGSTON NUCLEUM. USB Type-C хаб с HDMI и картридером

2019-10-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - KINGSTON NUCLEUM; [163]
Тренд с уменьшением количества доступных разъемов на ноутбуках продолжен не только в MacBook, но и ноутбуках на базе операционной системы Windows. Сами производители это оправдывают уменьшением толщины корпуса и снижением общего веса. Но необходимость подключения внешней периферии, накопителя или внешнего монитора для многих пользователей остается актуальной. Тестируемый сегодня KINGSTON NUCLEUM призван решить сразу круг задач.

KINGSTON NUCLEUM

Средняя стоимость этого хаба на момент публикации составляет 3550 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

KINGSTON NUCLEUM обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри зафиксирован на пластиковой подложке, предотвращающей тряску при транспортировке.

KINGSTON NUCLEUM

Внешний вид

Выполнен хаб в корпусе, окрашенном в серебристый цвет. Выглядит аккуратно и привлекательно.

KINGSTON NUCLEUM

Кабель подключения несъемный, он короткий. Длина 150 мм. Используется один USB Type-C разъем.

KINGSTON NUCLEUM

На крышку нанесен логотип производителя. С обратной стороны нанесена техническая информация. Общий вес около 50 граммов.

KINGSTON NUCLEUM

Разъемы распределены по двум граням. KINGSTON NUCLEUM располагает USB Type-C, полноразмерным USB, слотами под карты памяти SD и microSD.

KINGSTON NUCLEUM

С обратной стороны HDMI, еще один USB и один USB Type-C. Последний можно использовать для подачи питания.

KINGSTON NUCLEUM

С помощью этого хаба можно будет выводить изображение на один монитор с поддержкой 4К-разрешения.

Тесты

Для начала работы не потребуется установка дополнительного программного обеспечения. Подключенные к нему накопители, карты памяти, мониторы определяются автоматически. Во время продолжительной нагрузки корпус заметно не нагревается.

KINGSTON NUCLEUM

Длина кабеля оптимально, на столе рядом с ноутбуком занимает ограниченное пространство. При этом все разъемы находятся на достаточном друг от друга удалении.

KINGSTON NUCLEUM

Предлагаем провести тестирование скорости передачи данных подключенного к USB-хаб внешнего накопителя.

KINGSTON NUCLEUM

Большим плюсом является наличие слотов для карты памяти. Так можно будет без дополнительного переходника переносить файлы с видеорегистратора, цифровой камеры или экшн-камеры. Предлагаем оценить скорость передачи с карты памяти.

KINGSTON NUCLEUM

Итоги по KINGSTON NUCLEUM

Золото. Выбор редакции MegaObzorKINGSTON NUCLEUM можно смело отнести к одному из самых полезных аксессуаров для ультрабука, оснащенного USB Type-C разъемом. С помощью него можно одновременно решить вопрос подключения внешней периферии, модема, карты памяти, внешнего накопителя и монитора. Аккуратный внешний вид, продуманная конструкция, стабильная работа при продолжительной нагрузке.
KINGSTON NUCLEUM получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы KINGSTON NUCLEUM
10 самых ожидаемых игр 2020 года на PC...
10 самых ожидаемых игр 2020 года на PC2019 год находится на финишной прямой, и геймеры уже начинают подводить его итоги. Кому-то пришлись по...
EA запускает Plants vs Zombies: Battle f...
EA запускает Plants vs Zombies: Battle fПоследний эпизод франшизы Plants vs Zombies вышел на PS4, Xbox One и ПК. Plants vs Zombies: Battle for Ne...
Лучшие сорта кофе для покупки оптом...
Лучшие сорта кофе для покупки оптомЧто такое осень? Это самое философское время года. Это долгая и унылая пора в ожидании зимы и холодов. А ...
Motorola может добавить еще одно устройс...
Motorola может добавить еще одно устройсГолландский веб-сайт мобильных технологий Mobielkopen выпустил изображения предлагаемого смартфона Motoro...
Предварительный обзор Vivo Y11 2019. Шик...
Предварительный обзор Vivo Y11 2019. ШикОфициально представлен новый смартфон Vivo Y11 2019, который работает довольно неплохо при своей низкой с...
OnePlus 7T провалил тест на прочность...
OnePlus 7T провалил тест на прочностьКомпания OnePlus представила улучшенную версию флагмана OnePlus 7 - OnePlus 7T. ...
Blizzard представит Diablo 4 и Overwatch...
Blizzard представит Diablo 4 и OverwatchBlizzCon 2019 не обойдется и без новостей о Diablo. ...
Apple седьмой год подряд становятся самы...
Apple седьмой год подряд становятся самыКонсалтинговое агентство Interbrand представило очередной традиционный ежегодный рейтинг самым дорогих бр...


Обзор плюсов и минусов OPPO A9 (2020) 4/128GB. Долгоиграющий смартфон с обратной зарядкойОбзор плюсов и минусов OPPO A9 (2020) 4/128GB. Долгоиграющий смартфон с обратной зарядкой
Обзор Rubetek RV-3411. Умная видеокамера для квартиры и офисаОбзор Rubetek RV-3411. Умная видеокамера для квартиры и офиса
Обзор Highscreen Max 3 4/64GB – лучший смартфон за свою ценуОбзор Highscreen Max 3 4/64GB – лучший смартфон за свою цену
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy M30. Рабочая лошадка с АКБ на 5000 мАчОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy M30. Рабочая лошадка с АКБ на 5000 мАч
Обзор Creative SXFI AMP. Карманный усилитель для наушников до 600 ОмОбзор Creative SXFI AMP. Карманный усилитель для наушников до 600 Ом
Предварительный обзор Huawei Enjoy 10. С...
Предварительный обзор Huawei Enjoy 10. СВ последнее время компания Huawei лишь отходит от удара со стороны американского правительства, но это не...
Компания Braun обновила линейки бритв...
Компания Braun обновила линейки бритвЕсли разговор заходит о качественных электрических бритвах, значит говорят о Braun. Казалось бы, можно бы...
Обзор Little Big Workshop. Очень необычн...
Обзор Little Big Workshop. Очень необычнДостаточно часто разработчики выпускают интересные проекты, которые не являются ААА-релизами, но при этом...
Предварительный обзор Jonsbo TR03. Неста...
Предварительный обзор Jonsbo TR03. НестаВ последнее время крупные производители компьютерных корпусов стали буксовать на месте из-за отсутствия с...
Обзор Monkey King: Hero is back. С шутка...
Обзор Monkey King: Hero is back. С шуткаСамое время передохнуть от шутеров и попробовать весьма оригинальный проект под названием Monkey King: He...
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10...
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10Официально представлена новая камера Olympus PEN E-PL10, которая выглядит стильно, снимает отлично и при ...
Представлен новый сервис по защите от ки...
Представлен новый сервис по защите от киРазвитие цифровых технологий неминуемо приводит к росту киберпреступлений, а это значит, что защита от ки...
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версия...
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версияЕсли вы всегда мечтали поиграть в PUBG и попробовать эту самую атмосферу выживания в открытом поле, когда...
Предварительный обзор Google Pixel 4. Не...
Предварительный обзор Google Pixel 4. НеКомпания Google представила свой новый флагманский смартфон, который выглядит довольно необычно и интерес...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и стра...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и страРазработчики некоторых игр умею удивлять нас до глубины души и данная игра именно из таких. Мы привыкли, ...
Предварительный обзор Corsair i145. Мощн...
Предварительный обзор Corsair i145. МощнВ последнее время компактные готовые компьютеры стали пользоваться повышенным спросом и это позволило про...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo Switch...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo SwitchDragon Quest XI стала первой игрой, которую анонсировали более четырех лет назад для загадочной еще тогда...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor