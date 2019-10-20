Обзор KINGSTON NUCLEUM. USB Type-C хаб с HDMI и картридером

Тренд с уменьшением количества доступных разъемов на ноутбуках продолжен не только в MacBook, но и ноутбуках на базе операционной системы Windows. Сами производители это оправдывают уменьшением толщины корпуса и снижением общего веса. Но необходимость подключения внешней периферии, накопителя или внешнего монитора для многих пользователей остается актуальной. Тестируемый сегодня KINGSTON NUCLEUM призван решить сразу круг задач.

KINGSTON NUCLEUM обзор

Средняя стоимость этого хаба на момент публикации составляет 3550 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри зафиксирован на пластиковой подложке, предотвращающей тряску при транспортировке.

Внешний вид

Выполнен хаб в корпусе, окрашенном в серебристый цвет. Выглядит аккуратно и привлекательно.

Кабель подключения несъемный, он короткий. Длина 150 мм. Используется один USB Type-C разъем.

На крышку нанесен логотип производителя. С обратной стороны нанесена техническая информация. Общий вес около 50 граммов.

Разъемы распределены по двум граням. KINGSTON NUCLEUM располагает USB Type-C, полноразмерным USB, слотами под карты памяти SD и microSD.

С обратной стороны HDMI, еще один USB и один USB Type-C. Последний можно использовать для подачи питания.

Тесты

С помощью этого хаба можно будет выводить изображение на один монитор с поддержкой 4К-разрешения.Для начала работы не потребуется установка дополнительного программного обеспечения. Подключенные к нему накопители, карты памяти, мониторы определяются автоматически. Во время продолжительной нагрузки корпус заметно не нагревается.

Длина кабеля оптимально, на столе рядом с ноутбуком занимает ограниченное пространство. При этом все разъемы находятся на достаточном друг от друга удалении.

Предлагаем провести тестирование скорости передачи данных подключенного к USB-хаб внешнего накопителя.

Большим плюсом является наличие слотов для карты памяти. Так можно будет без дополнительного переходника переносить файлы с видеорегистратора, цифровой камеры или экшн-камеры. Предлагаем оценить скорость передачи с карты памяти.

Итоги по KINGSTON NUCLEUM

KINGSTON NUCLEUM можно смело отнести к одному из самых полезных аксессуаров для ультрабука, оснащенного USB Type-C разъемом. С помощью него можно одновременно решить вопрос подключения внешней периферии, модема, карты памяти, внешнего накопителя и монитора. Аккуратный внешний вид, продуманная конструкция, стабильная работа при продолжительной нагрузке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".