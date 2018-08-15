Обзор LEXAND R2 Stone. Кнопочный телефон с защитой от воды и пыли

2018-08-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - LEXAND R2 Stone; [223]
Несмотря на общее смещение акцента на смартфоны с сенсорными экранами, кнопочные телефоны еще рано списывать со счетов. В целом ряде сценариев они имеют свои преимуществам, к таким можно отнести долгое время автономной работы и минимальный риск столкнуться с проблемами, связанными со стабильной работой программного обеспечения. Тестируемый сегодня LEXAND R2 Stone к тому же еще не боится пыли и влаги.

LEXAND R2 Stone

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

LEXAND R2 Stone обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением телефона в двух расцветках. Здесь же отметка по соответствию стандарту защиты IP68. Комплект включает отвертку, съемный аккумулятор, зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.

LEXAND R2 Stone

Внешний вид

LEXAND R2 Stone – защищенный кнопочный телефон. Наличие защиты ожидаемо отразилось на внешнем виде корпуса.

LEXAND R2 Stone

Для защиты от падений по краям присутствуют металлическая вставка с дополнительным амортизирующим пластиком.

LEXAND R2 Stone

Защита от воды получена сборкой без зазоров, установкой резиновой заглушки в районе разъемов и крышкой с уплотнителем.

LEXAND R2 Stone

Перед началом эксплуатации пользователю будет необходимо с помощью комплектной отвертки снять крышку для установки SIM и аккумулятора. Всего доступно два отдельных слота под SIM и слот по карту памяти microSD.

LEXAND R2 Stone

Под заглушкой на нижней грани скрывается microUSB для зарядки и аудиоразъем под наушники. Кстати, карту памяти тут можно будет заполнить любимыми музыкальными композициями, используя телефон в качестве плеера.

LEXAND R2 Stone

На лицевой стороне LEXAND R2 Stone расположены разговорный динамик, цветной дисплей и блок клавиатуры, а также навигации.

LEXAND R2 Stone

По центру верхней грани расположен яркий LED-фонарик. Активируется он в один клик.

LEXAND R2 Stone

Крышка с текстурным рисунком, улучшающим сцепление при размещении в ладони. Не забыли про объектив камеры, но на качество смартфонов тут конечно рассчитывать не стоит.

LEXAND R2 Stone

Доступен телефон в синем и черном вариантах исполнения. За время тестирования у нас не появилось претензий по качеству сборке и эргономике.

Экран

Изображение выводится на 1.77-дюймовый дисплей. Это TFT-матрица с разрешением 128 на 160 пикселей. Углы обзора ограничены, отдельные пиксели видны невооруженным взглядом. Под прямыми солнечными лучами экран слепнет.

LEXAND R2 Stone

Аккумулятор

Автономную работу LEXAND R2 Stone обеспечивает батарейка с емкостью 1600 мАч. Она дает около 10 часов беспрерывного разговора и до недели работы без подзарядки в обычной эксплуатации в качестве «звонилки».

Софт

Телефон располагает 32 Мб оперативной и встроенной памяти. Поддерживается Bluetooth 2.1. Интерфейс простой для освоения. Меню в виде плиток. Доступны калькулятор, диктофон, календарь и фонарик. В свободное время можно будет поиграть в змейку.

LEXAND R2 Stone

Система работает без зависаний. Есть достаточный объем памяти под хранение контактов. Несмотря на наличие защиты от воды нет проблем с качеством передачи голоса, разговорный динамик с достаточным уровнем громкости.

LEXAND R2 Stone

Итоги по LEXAND R2 Stone

LEXAND R2 Stone – станет хорошим выбором при поиске основного средства связи или дополнения к смартфону, обеспечив стабильную связь без зависимости от розетки. Сбоев и проблем в ходе тестирования выявлено не было.

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