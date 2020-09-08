Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшет

На фоне общего распространения смартфонов, а также общего тренда с увеличением диагонали дисплея, планшеты отошли на второй план. Связано это еще и с тем, что функционал между этими устройствами дублируется. Одним из вариантов применения для Android-планшетов стала интеграция в умный дом и выполнение функции общесемейного развлекательного устройства. Как пример, тестируемый сегодня Lenovo Tab M10 Plus с возможностью совместной работы с док-станцией Smart Dock.

Lenovo Tab M10 Plus

К моменту публикации продажи уже стартовали. Относится он к недорогому сегменту.

Lenovo Tab M10 Plus обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Стартовый набор включает блок питания, USB Type-C кабель, скрепку для лотка и руководство пользователя. Собрано все в компактной коробке с изображением планшета и данными по его техническим характеристикам.

Lenovo Tab M10 Plus

Внешний вид

Вышел в двух расцветках: темной и светлой. Задняя крышка выполнена из анодированного алюминия.

Lenovo Tab M10 Plus

Габариты корпуса компактные. Это классический планшет с традиционным расположением элементов.

Lenovo Tab M10 Plus

В верхнем левом углу расположен блок основной камеры без светодиодной вспышки. На боковой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости.

Lenovo Tab M10 Plus

Планшет оснащен скрытым лотком под карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Lenovo Tab M10 Plus

На нижней грани Lenovo Tab M10 Plus распложена контактная группа, задействуемая при установке в док-станцию Smart Dock. На момент выхода теста она не доступна в России.

Lenovo Tab M10 Plus

Для зарядки и передачи данных используется USB Type-C. Рядом с разъемом расположена решетка динамика. Еще один динамик на верхней грани. Заявлена поддержка технологии Dolby Atmos.

Lenovo Tab M10 Plus

Лицевая сторона с защитным стеклом, устойчивым к появлению царапин и повреждениям. На верхней рамке датчик освещения и объектив фронтальной камеры.

Lenovo Tab M10 Plus

Экран

Установлен IPS-дисплей с разрешением 10.3 дюйма. Разрешение FHD+. Соотношение сторон 16:10. Углы обзора широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Хорошо настроен цветовой баланс. Предлагаются возможности тонкой настройки выводимого изображения. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Lenovo Tab M10 Plus

Начинка

В качестве платформы выбран восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22T. Ядра Cortex A53 с графикой Rogue GE8320. Доступны 4 Гбайт внутренней памяти. Под хранение выделен накопитель объемом 64 Гбайт.

Lenovo Tab M10 Plus

Есть возможность установки емкой карты памяти. Но стоит учитывать, операционная система Android не позволяет проводить установку софта на внешний накопитель. Поэтому если планируется работа с большим объемом данных, стоит обратить внимание на версию с 128 Гбайт.

Lenovo Tab M10 Plus

Уровня быстродействия достаточно для плавной работы интерфейса. Можно будет поиграть в популярные игры на средних настройках графики.

Lenovo Tab M10 Plus

Из модулей связи есть Wi-Fi и Bluetooth. Поддерживается разблокировка с распознаванием лица.

Аккумулятор

Показатели автономной работы у Lenovo Tab M10 Plus не рекордные. Встроенной батарейки с емкостью 5000 мАч хватает на 4 часа работы с постоянно работающим экраном. Технологии быстрой зарядки не поддерживаются. На восстановление комплектным адаптером уйдет 2.5 часа.

Lenovo Tab M10 Plus

Камера

Традиционно Android-планшеты не могут похвастать высоким качеством съемки. Тестируемый планшет не стал исключением. Основная камера с разрешением 8 Мп. Здесь они скорее для использования в мессенджерах для видеозвонков.

Lenovo Tab M10 Plus

Lenovo Tab M10 Plus

Lenovo Tab M10 Plus

Софт

Lenovo Tab M10 Plus

Предустановлена операционная система Android 9.0 с целым рядом программных дополнений от Lenovo. Добавлены возможности кастомизации, дополнительный информативный экран. Детский режим работы.

Lenovo Tab M10 Plus

Поддержка жестов. Вывод экрана Ambient Mode с быстрым доступом к управлению во время проведения сеанса зарядки.

Lenovo Tab M10 Plus

Итоги по Lenovo Tab M10 Plus

Lenovo Tab M10 Plus – хороший и недорогой вариант в качестве общего семейного планшета. Качественный дисплей, достаточный уровень быстродействия, алюминиевый корпус, оптимизации программного обеспечения, звук Dolby Atmos. К минусам отнесем ограниченное время автономной работы. В качестве альтернативы можно рассмотреть Lenovo Yoga Smart Tab с откидной ножкой, но он стоит дороже.
Комментарии и отзывы Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb
Обзоры:
Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10
Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMDОбзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD
Лучший ноутбук для школьника. Lenovo IdeaPad S145Лучший ноутбук для школьника. Lenovo IdeaPad S145
Новости:
Рабочая станция Eurocom Sky Z7 построена на базе i9-10900K

В сентябре этого года компания Eurocom выпустит свой новейший мощный ноутбук Sky Z7. Ноутбук будет доступ...
Redmi анонсировала игровой ноутбук серии Redmi G

Производитель смартфонов Redmi анонсировала свой первый игровой ноутбук Redmi G. Ноутбук предлагает высок...
Intel представила новый стандарт производительности для ноутбуков Evo

Технологический гигант Intel анонсировал свою новую платформу Evo, которая является продолжением ее прог...
Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшетОбзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшет
Лучший увлажнитель воздуха. Xiaomi CJXJSQ02ZMЛучший увлажнитель воздуха. Xiaomi CJXJSQ02ZM
Обзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышкаОбзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышка
Обзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройствомОбзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройством
Лучший телевизор для PS5. Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 Global 42.5Лучший телевизор для PS5. Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 Global 42.5" (2019)
Представлен карманный твердотельный нако...
Представлен карманный твердотельный накоБренд Crucial (принадлежит Micron Technology) пополнил ассортимент твердотельных накопителей моделью X6, ...
Deepcool выпустила DQ750-M-V2L WH...
Deepcool выпустила DQ750-M-V2L WHКомпания Deepcool официально представила свой новый блок питания, который выполнен в белом корпусе и може...
Samsung уже разрабатывает 6G...
Samsung уже разрабатывает 6GВ последнее время сотовая сеть пятого поколения уже никого не удивляет, так как пользователи просто привы...
Представлен бюджетный смартфон Gionee Ma...
Представлен бюджетный смартфон Gionee MaИндийская компания Flipkart пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Gionee Max, цена которого ...
Bandai Namco представила ролевую игру Sc...
Bandai Namco представила ролевую игру ScScarlet Nexus - это новая игра от недавно созданной Bandai Namco Studios, чьи работы включают будущие вып...
Montech выпускает два блока питания лине...
Montech выпускает два блока питания линеКомпания Montech выпустила новые блоки питания линейки Beta Series с сертификатом эффективности 80 Plus B...
Обзор JBL Link Portable. Первая умная ко...
Обзор JBL Link Portable. Первая умная коПервые колонки с умным голосовым помощником Алиса появились еще в 2018 году. За это время на рынке вышло ...
Samsung выпустила SSD 870 QVO с 8 ТБ пам...
Samsung выпустила SSD 870 QVO с 8 ТБ памSamsung выпустила SATA-накопителей линейки QVO 870. Компания использовала новейшие 4-битные микросхемы фл...
NVIDIA готовит GeForce RTX 3090 и 3080...
NVIDIA готовит GeForce RTX 3090 и 3080На просторах интернета появилось довольно много информации о видеокартах GeForce RTX 3090 и 3080, которые...
Philips Hue обновили ассортимент умных л...
Philips Hue обновили ассортимент умных лКомпания Philips обновила свой ассортимент интеллектуальных потребительских осветительных приборов, предс...
Visionox создаст дисплеи нового поколени...
Visionox создаст дисплеи нового поколениНекоторое время все говорили о том, что выпускать смартфоны с камерой под дисплеем достаточно тяжело и ка...
Samsung случайно рассекретила дизайн Gal...
Samsung случайно рассекретила дизайн GalНа российском и украинском официальных сайтах компании Samsung появились качественные изображения смартфо...
Обзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышкаОбзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышка
Sven AP-U840MV обзор. Игровые наушники с металлическим оголовьем и подсветкойSven AP-U840MV обзор. Игровые наушники с металлическим оголовьем и подсветкой
Обзор MARVO K656. Игровая мембранная клавиатураОбзор MARVO K656. Игровая мембранная клавиатура
Обзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройствомОбзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройством
Обзор ASUS ROG Delta Type-C. Игровые Hi-Res наушники с ЦАПОбзор ASUS ROG Delta Type-C. Игровые Hi-Res наушники с ЦАП
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor