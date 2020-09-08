Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшет

На фоне общего распространения смартфонов, а также общего тренда с увеличением диагонали дисплея, планшеты отошли на второй план. Связано это еще и с тем, что функционал между этими устройствами дублируется. Одним из вариантов применения для Android-планшетов стала интеграция в умный дом и выполнение функции общесемейного развлекательного устройства. Как пример, тестируемый сегодня Lenovo Tab M10 Plus с возможностью совместной работы с док-станцией Smart Dock.

Lenovo Tab M10 Plus обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Относится он к недорогому сегменту.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Стартовый набор включает блок питания, USB Type-C кабель, скрепку для лотка и руководство пользователя. Собрано все в компактной коробке с изображением планшета и данными по его техническим характеристикам.

Внешний вид

Вышел в двух расцветках: темной и светлой. Задняя крышка выполнена из анодированного алюминия.

Габариты корпуса компактные. Это классический планшет с традиционным расположением элементов.

В верхнем левом углу расположен блок основной камеры без светодиодной вспышки. На боковой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости.

Планшет оснащен скрытым лотком под карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

На нижней грани Lenovo Tab M10 Plus распложена контактная группа, задействуемая при установке в док-станцию Smart Dock. На момент выхода теста она не доступна в России.

Для зарядки и передачи данных используется USB Type-C. Рядом с разъемом расположена решетка динамика. Еще один динамик на верхней грани. Заявлена поддержка технологии Dolby Atmos.

Лицевая сторона с защитным стеклом, устойчивым к появлению царапин и повреждениям. На верхней рамке датчик освещения и объектив фронтальной камеры.

Экран

Установлен IPS-дисплей с разрешением 10.3 дюйма. Разрешение FHD+. Соотношение сторон 16:10. Углы обзора широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Хорошо настроен цветовой баланс. Предлагаются возможности тонкой настройки выводимого изображения. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

В качестве платформы выбран восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22T. Ядра Cortex A53 с графикой Rogue GE8320. Доступны 4 Гбайт внутренней памяти. Под хранение выделен накопитель объемом 64 Гбайт.

Есть возможность установки емкой карты памяти. Но стоит учитывать, операционная система Android не позволяет проводить установку софта на внешний накопитель. Поэтому если планируется работа с большим объемом данных, стоит обратить внимание на версию с 128 Гбайт.

Уровня быстродействия достаточно для плавной работы интерфейса. Можно будет поиграть в популярные игры на средних настройках графики.

Аккумулятор

Из модулей связи есть Wi-Fi и Bluetooth. Поддерживается разблокировка с распознаванием лица.Показатели автономной работы у Lenovo Tab M10 Plus не рекордные. Встроенной батарейки с емкостью 5000 мАч хватает на 4 часа работы с постоянно работающим экраном. Технологии быстрой зарядки не поддерживаются. На восстановление комплектным адаптером уйдет 2.5 часа.

Камера

Традиционно Android-планшеты не могут похвастать высоким качеством съемки. Тестируемый планшет не стал исключением. Основная камера с разрешением 8 Мп. Здесь они скорее для использования в мессенджерах для видеозвонков.

Софт

Предустановлена операционная система Android 9.0 с целым рядом программных дополнений от Lenovo. Добавлены возможности кастомизации, дополнительный информативный экран. Детский режим работы.

Поддержка жестов. Вывод экрана Ambient Mode с быстрым доступом к управлению во время проведения сеанса зарядки.

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