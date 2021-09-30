И первое из них касается стоимости, 27 250 рублей за Magic Keyboard против 12 990 за Combo Touch.
Между собой они соединяются с помощью магнитного замка. Расположен он вдоль всей длины.
Соединение надежное, он самопроизвольно не отсоединяется. Это важно если планируется использование вне дома и рабочего стола, а планшет это позволяет делать.
Чехол «сидит» на планшете iPad Air 4 плотно. За счет плотного каркаса с прорезиненными краями он хорошо справляется с задачей защиты корпуса. Также исключается появление царапин на крышке планшета, внутри мягкое покрытие. Внешнее часть чехла Logitech Combo Touch с тканевой текстурой. Приятно тактильно, выглядит хорошо и не выскальзывает из рук.
На внутренней части можно обратить внимание на три контакта. Они соединяются с контактной группой на крышке планшета. Такой способ подключения обеспечивает точную работу и отсутствие задержек, в отличие от Bluetooth.
На боковых гранях есть вырезы в районе USB-C и четыре для динамиков. Не хватает выреза у кнопки включения, совмещенную с Touch, но в нашем случае версия рассчитанная на iPad Pro, для версии под iPad Air 4 этот вырез есть.
С обратной стороны есть ножка с регулируемым углом наклона. С помощью нее можно поставить на столе с клавиатурой или без нее. Стоит устойчиво, не раскачивается.
При чем с этим чехлом мы с комфортом использовали его и при эксплуатации за пределами дома. На коленях можно подобрать оптимальный угол размещения экрана.
На борту традиционный для Apple набор клавиш и тачпад. Используются низкопрофильные переключатели с коротким ходом.
Нажимаются бесшумно. С это клавиатурой не испытывали проблем при быстрой печати. Символы подсвечиваются и яркость подсветки можно регулировать.
В верхней зоне у Logitech Combo Touch набор функциональных клавиш, с помощью которых можно переходить на главный экран изменять яркость, выводить виртуальную клавиатуру, поиск, изменение яркости подсветки клавиш, управление мультимедиа и громкостью, а также блокировку системы.
Тачпад поддерживает все жесты в iPadOS. Определяет нажатия в любой точке.
На верхней грани есть ниша, позволяющая закрепить Apple Pencil. Напомним, он в этой зоне может заряжаться от планшета.
Зарядка планшета проходит через USB-C на самом планшете. Дополнительного сквозного разъема у чехла нет, вероятнее всего это связано с малой толщиной корпуса.
В остальном клавиатура с тачпадом не требует дополнительно настройки и работает сразу при подключении.