Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11" (2020)

С выходом в прошлом году процессора M1, грань между планшетами и ноутбуками размылась и это в целом ожидаемо с учетом того, что чаще всего лэптопы используются для печати, работы с браузером и выполнения типовых рабочих/учебных задач. При чем в отличие от ноутбуков планшет легче и дает выполнять целый ряд сценариев, которые недоступны на ноутбуках. Но стоит понимать, что для начала потребуется дополнить базовый комплект своего iPad, клавиатурой с тачпадом или мышкой. Тестируемый сегодня чехол-клавиатура Logitech Combo Touch выступает альтернативой аксессуару от самой Apple, предлагая ряд конструктивных преимуществ и особенностей.

Комплектация

И первое из них касается стоимости, 27 250 рублей за Magic Keyboard против 12 990 за Combo Touch.Упакован в коробке с выдвижным отсеком с чехлом-клавиатурой и документацией. Есть «язычок» для удобного извлечения.

Внешний вид

Мы эксплуатируем вариант, рассчитанный на iPad Air 4 поколения, iPad Pro с диагональю 11 дюймов. Состоит из двух элементов: чехол и блок с клавиатурой.

Между собой они соединяются с помощью магнитного замка. Расположен он вдоль всей длины.

Соединение надежное, он самопроизвольно не отсоединяется. Это важно если планируется использование вне дома и рабочего стола, а планшет это позволяет делать.

Чехол «сидит» на планшете iPad Air 4 плотно. За счет плотного каркаса с прорезиненными краями он хорошо справляется с задачей защиты корпуса. Также исключается появление царапин на крышке планшета, внутри мягкое покрытие. Внешнее часть чехла Logitech Combo Touch с тканевой текстурой. Приятно тактильно, выглядит хорошо и не выскальзывает из рук.

На внутренней части можно обратить внимание на три контакта. Они соединяются с контактной группой на крышке планшета. Такой способ подключения обеспечивает точную работу и отсутствие задержек, в отличие от Bluetooth.

На боковых гранях есть вырезы в районе USB-C и четыре для динамиков. Не хватает выреза у кнопки включения, совмещенную с Touch, но в нашем случае версия рассчитанная на iPad Pro, для версии под iPad Air 4 этот вырез есть.

С обратной стороны есть ножка с регулируемым углом наклона. С помощью нее можно поставить на столе с клавиатурой или без нее. Стоит устойчиво, не раскачивается.

При чем с этим чехлом мы с комфортом использовали его и при эксплуатации за пределами дома. На коленях можно подобрать оптимальный угол размещения экрана.

На борту традиционный для Apple набор клавиш и тачпад. Используются низкопрофильные переключатели с коротким ходом.

Нажимаются бесшумно. С это клавиатурой не испытывали проблем при быстрой печати. Символы подсвечиваются и яркость подсветки можно регулировать.

В верхней зоне у Logitech Combo Touch набор функциональных клавиш, с помощью которых можно переходить на главный экран изменять яркость, выводить виртуальную клавиатуру, поиск, изменение яркости подсветки клавиш, управление мультимедиа и громкостью, а также блокировку системы.

Тачпад поддерживает все жесты в iPadOS. Определяет нажатия в любой точке.

На верхней грани есть ниша, позволяющая закрепить Apple Pencil. Напомним, он в этой зоне может заряжаться от планшета.

Софт

Зарядка планшета проходит через USB-C на самом планшете. Дополнительного сквозного разъема у чехла нет, вероятнее всего это связано с малой толщиной корпуса.Чехол сопровождается приложением Logitech Control. При подключении оно проводит актуализацию версию прошивки и обновляет при выходе улучшений.

Итоги

В остальном клавиатура с тачпадом не требует дополнительно настройки и работает сразу при подключении.Logitech Combo Touch удобнее, надежнее и дешевле, чем Magic Keyboard от Apple. Эта клавиатура-чехол выполняет задачу защиты планшета, улучшения эргономики при эксплуатации как с клавиатурой, так и без нее. Основная же его задача замена ноутбука в большом количестве рабочих задач и с этим он успешно справляется.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".