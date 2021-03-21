Обзор Logitech G Powerplay. Коврик для мышки с беспроводной зарядкой

Тестируемый сегодня коврик для мышки Logitech G Powerplay не новинка, но несмотря на это он остается актуальным и спустя время. Это не просто покрытие для перемещения мышки по поверхности рабочего стола, но и инновационная система заряда совместимых беспроводных мышек. Сам манипулятор мы рассмотрим на следующей неделе, а пока поделимся опытом эксплуатации коврика.

Комплектация

Он находится в широком доступе в российских магазинах. Средняя стоимость 9 200 рублей, на момент публикации.

Коробка оформлена в традиционной стилистике. Здесь помимо изображения коврика с мышкой приведены также общие технические данные. Комплект включает дополнительное покрытие, интерфейсный кабель, наклейки с логотипом, блок для синхронизации с мышкой, различную документацию.

Внешний вид

Состоит коврик из основания и съемного рабочего покрытия. Владелец может выбрать между жестким и мягким типом.

Площадь основания полностью соответствует съемной части. На основании можно обратить внимание на выступающий блок в одном из углов.

К этому элементу подключается USB-кабель. В комплекте идет с ферритовой защитой и нейлоновой оплеткой.

В этой части находится подсвечиваемый логотип производителя. Цвет можно будет синхронизировать с мышкой и другими компонентами.

На съемном покрытии у Logitech G Powerplay нанесен логотип игровой серии. Внутренняя часть прорезинена, для предотвращения скольжения при движениях мышки.

Рабочая площадь составляет 344 на 321 мм. Толщина с мягким покрытием – 4 мм, с твердым – 5 мм. Отдельно зарядное основание – 2 мм.

Софт

После подключения к USB-разъему на системном блоке появляется возможность управления коврика. Стартовое окно выводит всю совместимую периферию в системе.

В главной вкладке выбирает эффект подсветки и его параметры. Здесь же активируется опция синхронизации.

Отдельная вкладка под подключение беспроводных мышек с технологией Lightspeed.

Тесты

Основная функция этого коврика заключается в проведении зарядки совместимых беспроводных мышек с использованием электромагнитного резонанса. Процесс зарядки совмещается с использованием мышки и при простом размещении на коврике.

Важно отметить, что заряжаться будут не все мышки с беспроводным подключением, а только с заявленной поддержкой Powerplay. Это же касается ограничений по другим типам устройств, таким как наушники и клавиатуры, а также смартфоны и часы.

При постоянном использовании в паре с ковриком отдельно зарядка не требуется. На полный цикл зарядки разряженной мышки потребуется около 14-15 часов. Такой способ уступает по скорости проводному. В отличие от ряда решений конкурентов тут нет критичных проблем при размещении на коврике металлических предметов, зарядка мышки на это время не прерывается. Поверхность коврика не нагревается.

Еще одной особенностью Logitech G Powerplay является возможность отказаться от комплектного адаптера Lightspeed, поставляемого с мышкой. Вместо этого на основание мышки фиксируется специальный блок. В таком режиме проблем со стабильностью беспроводного соединения замечено не было. По скорости заметно не уступает проводному подключению. За время тестов использовали ее в шутерах.

По перемещению мышки по поверхности нареканий нет. Жесткое покрытие дает минимальное сопротивление и легкое перемещение мышки. Его же проще со временем обслуживать удаляя загрязнения.

Мягкий коврик дает больше контроля за счет увеличенного сопротивления. У каждого типа покрытия есть свои поклонники.

Итоги по Logitech G Powerplay

Logitech G Powerplay ориентирован на узкую аудиторию геймеров и пользователей ПК, отдающих предпочтение беспроводным мышкам и желающим избавиться от необходимости ручного проведения сеансов зарядки. А если быть еще точнее, то это только несколько мышек от самой Logitech. В целом же коврик предлагает возможность выбора между двумя типами покрытий, кастомизацию с выбором цвета для логотипа на корпусе, а также возможность отказаться от использования комплектуемого с мышками адаптера Lightspeed.